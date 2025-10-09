Việt Hoa U30: Nhan sắc xinh đẹp, phong cách thời trang thanh lịch

Việt Hoa (SN 1996) tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Cô từng ghi dấu ấn qua loạt phim giờ vàng của VTV như: Cô gái nhà người ta, Trở về giữa yêu thương, Anh có phải đàn ông không, Hương vị tình thân, Mình yêu nhau, bình yên thôi, Độc đạo…

Mới đây, Việt Hoa đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng trên VTV.

Trong phim, cô vào vai Châu Ngân - một cô gái cá tính, độc lập, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại không ngừng nỗ lực khẳng định bản thân. Châu Ngân là nhân vật thông minh, quyết đoán nhưng cũng đầy kiêu hãnh.

Sau cú sốc tình cảm lớn, cô chọn trở về quê hương để tìm lại sự cân bằng, rồi quay lại thành phố với ý chí mạnh mẽ hơn, biến nỗi đau thành động lực, biến tổn thương thành sức mạnh để khẳng định giá trị của chính mình.

Nữ diễn viên chia sẻ rằng, dù liên tục góp mặt trong khung giờ vàng, cô vẫn luôn nỗ lực làm mới bản thân và mang đến cho khán giả những sắc màu diễn xuất khác nhau qua từng vai diễn.

Ở tuổi chớm 30, Việt Hoa sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ với những đường nét tự nhiên và phong thái ngày càng cuốn hút.

Cô cho biết, thời gian gần đây nhận được một số ý kiến cho rằng gương mặt của mình có dấu hiệu can thiệp thẩm mỹ. “Có lẽ mọi người thấy tôi khác hơn trước nên mới đặt nghi vấn như vậy. Thực ra, tôi chỉ làm răng chứ không hề lạm dụng "dao kéo". Bên cạnh đó, góc máy quay và ánh sáng cũng có thể khiến gương mặt trông khác đi”, Việt Hoa bộc bạch.

Việt Hoa còn ghi dấu ấn riêng với gu thời trang nữ tính, thanh lịch, dung hòa khéo léo giữa nét dịu dàng và hiện đại.

Cô ưu tiên những thiết kế váy dài hoặc váy ngang gối cách điệu. Ngay từ khi mới bước chân vào nghề, Việt Hoa đã theo đuổi hình tượng người phụ nữ trưởng thành và duyên dáng.

Trong những chuyến du lịch hay khi dạo phố, Việt Hoa chọn diện váy voan dài. Chất liệu voan mỏng nhẹ giúp cô di chuyển tự nhiên và thoải mái. Nữ diễn viên thường buộc tóc nửa đầu, tôn lên đường nét khuôn mặt và giữ phong cách nữ tính quen thuộc.

Ngoài ra, cô cũng diện những chiếc váy voan ngắn, dáng bồng nhẹ, vừa mang lại vẻ trẻ trung, năng động, vừa dịu dàng. Các thiết kế trễ vai hoặc nhấn eo giúp tôn dáng và khoe đôi chân thon.

Các mẫu váy điệu đà có màu sắc pastel, nude, hồng, trắng kem hay xanh ngọc được nữ diễn viên ưu tiên lựa chọn.

Về trang điểm, Việt Hoa chuộng phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên với lớp nền mỏng, tông mắt và môi dịu, giúp gương mặt thêm rạng rỡ, thanh thoát. Cô thường kết hợp khuyên tai nhỏ hoặc trang sức đơn giản, vừa phải nhưng vẫn tạo điểm nhấn.

Khi dự sự kiện, Việt Hoa thường nhấn nhẹ vào đôi mắt hoặc đôi môi mà không cần trang điểm cầu kỳ. Cô phối trang phục cùng túi xách nhỏ, giày cao gót và phụ kiện tinh gọn.

Không chỉ ưa chuộng phong cách nữ tính, thanh lịch, Việt Hoa còn biết làm mới hình ảnh với những chiếc váy đen ôm sát, tôn dáng và mang lại vẻ sang trọng. Cô khéo léo phối áo choàng rời màu trắng làm điểm nhấn, tạo nét hiện đại và khác biệt so với những thiết kế đơn sắc thông thường.

Thần thái tự tin và nhẹ nhàng là yếu tố giúp Việt Hoa luôn nổi bật trong mọi hoàn cảnh.

Cô rất chú trọng chăm sóc da và tóc, thường xuất hiện với mái tóc đen, dày, chắc khỏe. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết luôn sẵn sàng thay đổi hình ảnh để phù hợp với từng dự án phim mình tham gia.

Dù xuống phố đi chơi, Việt Hoa vẫn ưa chuộng những bộ trang phục mang hơi hướng công sở, thiết kế tối giản với tông màu trung tính như trắng - đen, tạo vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại.

Với nhan sắc tươi trẻ, gu thời trang tinh tế và thần thái tự tin, Việt Hoa ngày càng ghi dấu ấn trong mắt khán giả.

Ảnh: Facebook nhân vật, Nguyễn Hà Nam