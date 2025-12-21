Haaland tỏa sáng, Man City tạm chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Man City đã vươn lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh trước giờ Arsenal ra sân, sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước West Ham tại sân Etihad vào tối 20/12. Kết quả này giúp Man City kéo dài chuỗi 20 trận bất bại trước đối thủ tới từ London tại giải đấu cao nhất nước Anh (17 thắng, 3 hòa).

Vừa giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Man City bước vào trận đấu cuối cùng trước Giáng sinh với sự tự tin cao độ. Lợi thế đó nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số khi Phil Foden kiến tạo để Erling Haaland dứt điểm. Dù cú sút chân trái đầu tiên bị Alphonse Areola cản phá, tiền đạo người Na Uy kịp đá bồi bằng chân phải, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút thứ 5.

Man City ăn mừng bàn thắng của Haaland (Ảnh: Getty).

Man City hoàn toàn áp đảo trong hiệp một và suýt nhân đôi cách biệt nếu Haaland không đánh đầu chệch mục tiêu. Tuy nhiên, sau khi cú sút của Tijjani Reijnders bị cản phá, tiền vệ người Hà Lan đã kịp ghi bàn với pha dứt điểm tinh tế sau một tình huống phối hợp đẹp mắt của đội chủ nhà. Bàn thắng ở phút 38 khép lại hiệp đấu một chiều, khiến các cổ động viên West Ham không giấu nổi sự thất vọng khi tiếng còi nghỉ giải lao vang lên.

Sang hiệp hai, West Ham có cơ hội hiếm hoi để hy vọng lật ngược tình thế khi Jarrod Bowen dứt điểm chệch khung thành trong một pha phản công. Tuy nhiên, đó cũng là điểm nhấn duy nhất của đội khách. Sau quãng thời gian thi đấu chậm lại, Man City ấn định chiến thắng ở phút 69 khi Haaland tận dụng pha bóng bật ra trong vòng cấm, ghi bàn thắng thứ 19 của anh tại Ngoại hạng Anh mùa này.

West Ham hoàn toàn lép vế khi thi đấu tại Etihad (Ảnh: Getty).

Crysencio Summerville sau đó buộc thủ môn Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cản phá ở cột gần, song trận đấu về cơ bản đã an bài. Những sự thay đổi người liên tiếp của HLV Nuno Espirito Santo không thể giúp West Ham xoay chuyển cục diện. Haaland suýt hoàn tất cú hat-trick trong thời gian bù giờ, nhưng chừng đó đủ để Man City nối dài chuỗi 47 trận bất bại trước các đội nằm trong nhóm xuống hạng khi bước vào vòng đấu (43 thắng, 4 hòa).

Trong khi đó, West Ham sẽ tiếp tục đón Giáng sinh trong khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng, lần thứ năm trong lịch sử CLB rơi vào tình cảnh này. Dù vậy, “Búa tạ” từng trụ hạng thành công ở hai lần gần nhất, mang lại hy vọng cho đội bóng đang xếp thứ 18.