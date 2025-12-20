Cảnh sát đột kích, phá sới bạc bắt giữ 15 đối tượng

Ngày 20/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công một sới bạc hoạt động tinh vi, bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ số tiền lớn cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 18/12, từ nguồn tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng đột kích vào nhà của Bùi Thị Hường (SN 1978, trú tại thôn Nguyệt Thành, xã Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện trường vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đã bắt quả tang 15 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 220 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là một ổ nhóm đánh bạc có tổ chức, quy tụ nhiều đối tượng tiền án, tiền sự đến từ nhiều xã khác nhau trên địa bàn tỉnh.

Cả 15 đối tượng bị bắt giữ đều trú tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo lời khai của các đối tượng, sới bạc này do Lê Thế Tài (SN 1989), Cao Hữu Kiên (SN 1985), cùng trú tại thôn Nguyệt Sơn, xã Nguyệt Ấn và Lường Quốc Trúc (SN 1989, trú tại xã Hoằng Châu) đứng ra tổ chức, điều hành.

Các đối tượng đã thuê nhà của Bùi Thị Hường làm địa điểm để tổ chức đánh bạc.

Cao Hữu Kiên và Lường Quốc Trúc giữ vai trò chủ chốt, trực tiếp tìm địa điểm, thu tiền hồ và tham gia xóc cái. Trong sới bạc còn xuất hiện các đối tượng hoạt động tín dụng đen, sẵn sàng cho các con bạc vay tiền hoặc cầm cố tài sản khi hết vốn.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đã tổ chức canh gác, cảnh giới nghiêm ngặt từ vòng ngoài, phân công người theo dõi mọi động tĩnh xung quanh khu vực tổ chức đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.