Người đẹp Mỹ đăng quang trong chung kết hoa hậu hút 20.000 khán giả ở TPHCM

Tối 20/12, chung kết Miss Cosmo 2025 (Thế vận hội sắc đẹp quốc tế 2025) diễn ra tại Công viên Sáng tạo (TPHCM), quy tụ sự tham gia của 71 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kết quả, người đẹp đến từ nước Mỹ - Yolina Lindquist - đăng quang ngôi vị cao nhất.

Yolina Lindquist đăng quang Miss Cosmo 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Yolina Lindquist sinh năm 2003, cao 1,74m. Cô tốt nghiệp Đại học Southern Illinois, từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên, hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng.

Từ đầu cuộc thi, Yolina Lindquist là ứng cử viên nặng ký cho vương miện hoa hậu. Khán giả nhận xét cô có sắc vóc nổi bật, trình diễn sáng sân khấu, khả năng ứng xử thông minh. Trong chung kết, Yolina Lindquist gây ấn tượng bởi phần hùng biện sắc sảo.

Người đẹp Philippines là Á hậu (Ảnh: Chụp màn hình).

Danh hiệu Á hậu thuộc về Chelsea Fernandez đến từ Philippines.

Chelsea Fernandez năm nay 25 tuổi, sở hữu chiều cao 1,67m. Cô có thành tích thi sắc đẹp nổi bật, vào top 15 The Miss Globe 2022. Năm nay, cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines và vào top 6.

Sau đăng quang, tân hoa hậu sẽ sinh sống và làm việc chính tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. Á hậu sau đăng quang cũng sẽ đồng hành trong nhiều hoạt động cùng hoa hậu.

Chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra tại Công viên Sáng tạo ở TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Chung kết Miss Cosmo 2025 thu hút khoảng 20.000 khán giả có mặt tại Công viên Sáng tạo, cùng khoảng hơn 400.000 người theo dõi qua sóng trực tiếp trên YouTube.

Dẫn dắt bởi MC Đức Bảo và MC người Nam Phi Bonang Matheba, đêm chung kết mở màn bằng màn trình diễn ánh sáng ấn tượng. 71 thí sinh đồng loạt xuất hiện trên sân khấu trong màn đồng diễn được đầu tư vũ đạo chỉn chu, giàu năng lượng.

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Phương Linh - tự tin trong phần đồng diễn mở màn (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đương kim Miss Cosmo Ketut Permata Juliastrid Sari hát ca khúc Into the cosmo, khoe chất giọng nội lực và kỹ năng trình diễn tự tin. Bản phối theo phong cách nhạc điện tử kết hợp nhạc cụ truyền thống Á Đông mang đến màu sắc quốc tế, đồng thời vẫn giữ được dấu ấn văn hóa đặc trưng của Miss Cosmo.

Không khí chung kết trở nên hồi hộp với màn công bố top 21. Khán giả nhận xét mặt bằng thí sinh Miss Cosmo năm nay đồng đều, do đó việc nhiều đại diện thí sinh trượt top 21 khiến người xem tiếc nuối.

Top 21 Miss Cosmo bao gồm đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ là: Hy Lạp, Cộng hòa Dominica, Ecuador, Campuchia, Mỹ, Ấn Độ, Colombia, Indonesia, Brazil, Thái Lan, Đức, Việt Nam, Lào, Mexico, Panama, Peru, Myanmar, Cuba, Zimbabwe, Philippines, New Zealand.

Các thí sinh trong màn công bố top 21 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bước sang phần thi trình diễn áo tắm, ca sĩ Hàn Quốc Jessi khuấy động bầu không khí, nhận được tràng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả Việt Nam. Nữ rapper thể hiện ca khúc Nunu Nana - bản hit hơn 240 triệu lượt xem từng gây sốt châu Á năm 2020.

Dàn thí sinh quốc tế khoe vóc dáng gợi cảm trong phần thi áo tắm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Top 21 "đốt mắt" khán giả với những màn catwalk tự tin, khoe hình thể gợi cảm. Các người đẹp diện bộ sưu tập bikini màu trắng lấp lánh do nhà thiết kế Lê Thanh Hòa thực hiện. Một số đại diện các nước được đánh giá cao, gây sốt khi sải bước uyển chuyển, tạo dáng quyến rũ cùng khăn choàng, thần thái chuyên nghiệp như: Panama, Mexico, Myanmar, Brazil...

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hoàng Phương Linh - có phần thể hiện tương đối thu hút trong phần thi áo tắm. Khán giả nhận xét kỹ năng trình diễn của Phương Linh tiến bộ hơn so với đêm bán kết.

Phương Linh tự tin trình diễn bikini (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tiếp theo, chương trình công bố top 10 chung cuộc, bao gồm đại diện các nước: Brazil, Zimbabwe, Cuba, Mỹ, Việt Nam, Colombia, Myanmar, Philippines, Panama, Thái Lan.

Trước khi top 10 bước vào phần thi trang phục dạ hội, đêm chung kết gây bất ngờ cho khán giả với tiết mục Bang Bang của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Với phong cách trình diễn chuyên nghiệp, Hồ Ngọc Hà góp phần làm nóng không khí chương trình, đồng thời mở màn cho phần thi quan trọng.

Hồ Ngọc Hà hát "Bang Bang" trong chung kết Miss Cosmo 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay sau đó, top 10 Miss Cosmo 2025 xuất hiện trong những thiết kế trang phục dạ hội được đầu tư công phu, thể hiện sự tự tin, kỹ năng trình diễn và thần thái nổi bật.

Top 5 được công bố sau phần thi trang phục dạ hội bao gồm đại diện các quốc gia: Philippines, Brazil, Mỹ, Myanmar, Panama. Các thí sinh bước vào phần thi ứng xử. Mỗi người có tối đa 60 giây để trả lời câu hỏi do ban giám khảo đưa ra.

Top 5 chung cuộc (Ảnh: Ban tổ chức).

Khác với phần thi ứng xử truyền thống, top 2 Miss Cosmo 2025 gồm đại diện Mỹ và Philippines bước vào phần thi tranh biện.

Phần tranh biện top 2 gồm hai lượt thi. Ở mỗi lượt, thí sinh có 90 giây để trình bày kế hoạch hành động của mình. Tiếp theo, thí sinh còn lại có 45 giây để đặt câu hỏi phản biện và 60 giây để thí sinh trình bày phần trả lời.

Thời lượng của mỗi lượt thi đã bao gồm thời gian phiên dịch. Phần thi này giúp thí sinh thể hiện khả năng lập luận, phân tích, qua đó giúp ban giám khảo chọn ra ngôi vị hoa hậu một cách toàn diện nhất.

Bên cạnh trao giải thưởng hoa hậu và á hậu, Miss Cosmo còn trao nhiều giải thưởng phụ.

Sau màn đăng quang, chung kết tiếp tục với những màn trình diễn âm nhạc, có sự tham gia biểu diễn của các thí sinh và nhiều ca sĩ như: Phương Mỹ Chi, Văn Mai Hương, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, nhóm Hàn Quốc TEMPEST, rapper Jessi.