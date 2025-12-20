Chelsea hụt bước trên sân Newcastle, giấc mơ vô địch xa dần

Chelsea đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một để giành trận hòa 2-2 trước Newcastle tại vòng 17 Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối 20/12. Kết quả này giúp “Chích chòe” kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân St James’ Park lên con số 10 (8 thắng, 2 hòa).

Sau thất bại đáng tiếc ở trận derby Đông Bắc, Newcastle cần một phản ứng tích cực và nhanh chóng thể hiện sức mạnh trước Chelsea, đội bóng cũng vừa giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Chỉ 4 phút sau khi trận đấu bắt đầu, thủ môn Robert Sanchez đã có pha phản xạ xuất sắc cản phá cú sút cận thành của Anthony Gordon, nhưng anh không thể làm gì hơn để ngăn Nick Woltemade dễ dàng đệm bóng vào lưới trống ngay sau đó.

Woltemade mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Trước trận đấu này, Woltemade mới chỉ ghi một bàn sau 11 lần ra sân, song tiền đạo của Newcastle đã nhanh chóng lập cú đúp chỉ trong vòng 20 phút. Anh khéo léo đón đường chuyền xoáy vào trong của Gordon và dứt điểm tung lưới đội khách nhân đôi cách biệt. VAR mất khá nhiều thời gian để kiểm tra bàn thắng, nhưng cuối cùng Chelsea vẫn phải nhận bàn thua.

Chelsea dần cải thiện thế trận về cuối hiệp một và suýt rút ngắn cách biệt khi Pedro Neto đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi dùng tay. Dù vậy, Newcastle hoàn toàn có thể bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn hơn nếu Woltemade tận dụng thành công đường căng ngang nguy hiểm khác của Gordon.

Theo thống kê của Opta, chỉ có Brentford là đội đánh mất nhiều điểm hơn Newcastle khi bị dẫn trước (11 điểm). Và chỉ 4 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Chelsea đã thắp lại hy vọng khi đội trưởng Reece James thực hiện cú sút phạt tuyệt đẹp, bóng dội cột dọc rồi đi vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ngay sau đó, Trevoh Chalobah thoát khỏi án phạt sau pha vào bóng thô bạo của Gordon, tình huống khiến đội chủ nhà có lý do để đòi phạt đền, và Chelsea tiếp tục duy trì thế trận tấn công.

Với diện mạo hoàn toàn khác so với hiệp một, The Blues tìm được bàn gỡ hòa ở phút 66 nhờ công của Joao Pedro. Tiền đạo người Brazil có pha chạm bóng đầu tiên tinh tế từ đường chuyền dài của Sanchez, vượt qua Malick Thiaw để băng xuống đối mặt khung thành rồi dứt điểm hạ gục Aaron Ramsdale.

Pedro gỡ hòa cho Chelsea (Ảnh: Getty).

Những phút cuối diễn ra đầy kịch tính. Reece James có pha lăn xả cản phá cú sút tưởng chừng chắc chắn thành bàn của cầu thủ dự bị Harvey Barnes, trước khi chính anh bỏ lỡ cơ hội ở đầu sân bên kia với cú vô lê chệch khung thành trong sự tiếc nuối của khán giả nhà. Một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị khác là Anthony Elanga cũng suýt mang về chiến thắng cho Newcastle, nhưng cú dứt điểm trong pha phản công nhanh của anh lại đi không trúng đích.

Newcastle đã không giữ sạch lưới trong 10 trận gần nhất, thống kê đáng lo ngại sau khi tiếp tục đánh rơi lợi thế dẫn trước, qua đó rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, HLV Enzo Maresca có thể hài lòng với màn trình diễn cải thiện rõ rệt của Chelsea trong hiệp hai, giúp đội bóng của ông khép lại vòng đấu ở vị trí thứ tư, dù đã mất điểm ở 4 trong 5 trận gần nhất tại giải (thắng 1, hòa 3, thua 1).