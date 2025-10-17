Diva Mỹ Linh tiết lộ bí quyết hôn nhân: “Lý trí quan trọng hơn tình yêu”

Mỹ Linh là một trong những nghệ sĩ luôn được khán giả quan tâm và yêu mến qua nhiều thế hệ. Không chỉ ghi dấu ấn với giọng hát đầy nội lực, nữ ca sĩ còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc bên ông xã - nhạc sĩ Anh Quân và con gái Mỹ Anh.

Chiều 16/10, tại buổi tập luyện chuẩn bị cho live concert Nhớ về Hà Nội, Mỹ Linh đã có những chia sẻ về cuộc sống ở tuổi 50, bí quyết giữ lửa hôn nhân và quan điểm nuôi dạy con.

Ca sĩ Mỹ Linh trò chuyện cùng phóng viên Dân trí.

“Tôi và ông xã xem nhau như bạn thân”

Đồng hành cùng nhạc sĩ Anh Quân gần 30 năm trong âm nhạc và cuộc sống, ca sĩ Mỹ Linh cho biết chị cảm thấy hôn nhân của mình trọn vẹn, bình yên và hài lòng với những gì đã, đang có.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Mỹ Linh thẳng thắn nói: “Để đi trọn đời với ai đó, lý trí đóng vai trò rất nhiều. Điều quan trọng nhất là hiểu rằng mình cần người ta và người ta cũng cần mình”.

Mỹ Linh tập luyện cùng ban nhạc Sơn Thạch để chuẩn bị cho live concert “Nhớ về Hà Nội” (Video: Nguyễn Hà Nam).

Nữ ca sĩ cho hay, ở hiện tại, vợ chồng chị xem nhau như những người bạn rất thân thiết. Chị chia sẻ: “Chúng tôi có thể chia sẻ, cáu giận, tức tối mà không sợ bị người kia hiểu lầm. Cả hai đã vượt qua giai đoạn phải cố gắng “đóng vai” hoặc bỏ qua cảm xúc cá nhân chỉ để làm người kia vui”.

Tuy nhiên, theo Mỹ Linh, để đến được giai đoạn này, chị và nhạc sĩ Anh Quân đã trải qua không ít thử thách. “Mối quan hệ của chúng tôi từng nhiều lần bị “dội nước” chứ không phải lúc nào cũng có lửa. Nhưng chính nhờ những va chạm ấy mà cả hai hiểu nhau hơn và biết cách giữ gìn mối quan hệ”, chị bộc bạch.

Cũng theo Mỹ Linh, một trong những lý do chị ít xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế hay làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc gần đây là vì không muốn xa gia đình quá lâu. “Ở tuổi này, tôi không muốn suốt ngày “bay nhảy”, bỏ Anh Quân ở nhà để đi chơi. Đi nhiều quá, nhỡ Anh Quân… đệ đơn ly dị thì sao?”, nữ ca sĩ hài hước nói.

Gia đình ca sĩ Mỹ Linh từ trái qua: Chồng - nhạc sĩ Anh Quân, con gái út - ca sĩ Mỹ Anh, con trai Anh Duy, con gái Anna Trương, diva Mỹ Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ ca sĩ nói thêm rằng, chị luôn khuyến khích ông xã tham gia các chương trình truyền hình để cả hai có thêm trải nghiệm và niềm vui chung: “Tôi nói với anh Quân là thỉnh thoảng nếu có dịp thì tham gia game show cho vui, vừa đổi gió vừa có cơ hội gặp gỡ bạn bè nghệ sĩ”.

Mỹ Linh cũng cho biết, bên cạnh việc đồng hành cùng Anh Quân trong âm nhạc và cuộc sống, niềm vui lớn nhất của chị là nhìn thấy các con trưởng thành, đặc biệt là Mỹ Anh - cô con gái út nối nghiệp cha mẹ.

Nữ ca sĩ không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến con gái ngày càng tự tin, bản lĩnh và được khán giả quốc tế đón nhận. Tuy nhiên, chị cũng nhìn nhận rằng, việc sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật sẽ khiến Mỹ Anh bị áp lực.

“Mặt tích cực là con có nhiều điều kiện tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, được học hỏi với những nhạc sĩ giỏi. Nhưng mặt tiêu cực là tạo ra áp lực nhất định, buộc con phải gánh trách nhiệm và giữ gìn hình ảnh, dẫn đến những bó buộc nhất định”, Mỹ Linh bộc bạch.

Chị cũng cho biết, hai mẹ con đã nhiều lần đứng chung sân khấu, gần đây nhất là trong đêm diễn tại Hàn Quốc (11/10), nơi nhạc sĩ Anh Quân trực tiếp đệm đàn cho vợ và con gái Mỹ Anh.

Mỹ Linh chia sẻ niềm vui khi thấy con gái Mỹ Anh ngày càng trưởng thành, tự tin theo đuổi dòng nhạc mà mình yêu thích (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Tuổi 50 là những năm đẹp nhất của cuộc đời tôi”

Bước sang tuổi 50, ca sĩ Mỹ Linh cho rằng, đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Chị có nhiều thời gian cho bản thân, biết yêu và chăm sóc chính mình hơn, cả về luyện tập lẫn trau dồi trí tuệ và sức khỏe.

“Tôi thấy mình dễ kết nối với người khác hơn và đã vượt qua được việc đánh giá người khác hoặc sợ người khác đánh giá mình”, chị tâm sự.

Ở tuổi 50, Mỹ Linh hạnh phúc khi có nhiều thời gian bên gia đình và làm những điều mình yêu thích (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đặc biệt, ở tuổi này, chị cảm thấy thoải mái làm những việc mà trước đây từng ngần ngại. “Tôi tự cho phép bản thân được sống như mình muốn mà không sợ người khác đánh giá. Đây là một bước rất quan trọng đối với bất cứ người phụ nữ nào ở tuổi của tôi”, Mỹ Linh nói.

Trước đó, khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Mỹ Linh gây ấn tượng với hình ảnh năng động, hết mình trên sân khấu và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, khác hẳn hình ảnh Diva “khó tính” mà nhiều người vẫn lầm tưởng.

“Tôi vui vì cuối cùng khán giả cũng biết mình không khó tính như nhiều người từng nghĩ. Trước đây, khi ra đường, có người nhận ra Mỹ Linh nhưng lại ngại đến chào, bởi họ chỉ nghe giọng hát mà chưa hiểu tính cách thật của tôi ngoài đời”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Ca sĩ Mỹ Linh cho rằng AI không thay thế được cảm xúc thật của con người (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ quan điểm về sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong âm nhạc, Mỹ Linh cho rằng AI có thể hỗ trợ rất nhiều cho người làm nghề, nhưng không bao giờ thay thế được cảm xúc thật. Trải nghiệm nghe live - khi ca sĩ hát trực tiếp cùng ban nhạc - vẫn là điều không thể thay thế.

“Hát live tạo ra những xúc cảm rất đặc biệt, bởi khi hát, không lần nào giống lần nào. Nghệ sĩ và nhạc công kể câu chuyện của họ một cách chân thực, và khán giả sẽ cảm nhận được mọi thứ, từ vẻ đẹp, sự thổn thức đến những khoảnh khắc tinh tế… Tất cả đều diễn ra thật, không qua chỉnh sửa”, Mỹ Linh nhận định.

Chính tinh thần ấy sẽ được Mỹ Linh mang lên sân khấu trong live concert Nhớ về Hà Nội diễn ra tối 19/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, nơi chị bày tỏ niềm vui và sự hứng khởi khi sắp được gặp lại khán giả Thủ đô sau nhiều năm, đồng thời chuẩn bị mang đến những trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn, sống động và đầy cảm xúc.

Mỹ Linh tập luyện cùng nhạc sĩ Sơn Thạch chuẩn bị cho live concert “Nhớ về Hà Nội” (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Mỹ Linh bật mí, live concert lần này dự kiến mang đến khoảng 20 ca khúc, bao gồm cả các phần song ca, với sự góp mặt của Quang Dũng và Hồng Nhung. Nhạc sĩ Sơn Thạch đảm nhận vai trò hòa âm, giúp kết nối và nâng tầm trải nghiệm âm nhạc.

“Tôi tin rằng các nghệ sĩ đều mang theo những tâm sự và cảm xúc đặc biệt khi tham gia live concert Nhớ về Hà Nội. Đặc biệt khi chị Hồng Nhung vừa trải qua những khó khăn trong cuộc sống, tôi nghĩ đêm nhạc sẽ có ý nghĩa rất riêng với chúng tôi”, Mỹ Linh chia sẻ.

Mỹ Linh sinh ra tại Hà Nội và được biết đến qua những ca khúc như: Hương Ngọc Lan, Trên đỉnh Phù Vân… Năm 1993, chị đoạt giải Ca sĩ trẻ ấn tượng nhất tại Liên hoan các ban nhạc toàn quốc với bài Thì thầm mùa xuân. Năm 1998, Mỹ Linh lập gia đình với nhạc sĩ Anh Quân, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp và phong cách âm nhạc của mình. Từ đây, chị phát hành nhiều album thành công như: Tóc ngắn, Made in Vietnam, Chat với Mozart, Để tình yêu hát, Tóc Ngắn Acoustic – Một ngày…

