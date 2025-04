Diva Mỹ Linh: "Dù bận đến đâu, tôi luôn dành thời gian cho các con"

Dù bận rộn với các dự án âm nhạc và nghệ thuật, ca sĩ Mỹ Linh vẫn tranh thủ dành thời gian tham dự buổi fan meeting (gặp gỡ người hâm mộ) của con gái Mỹ Anh mới diễn ra tại Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mỹ Linh cho biết: "Ai bận thì bận, nhưng với con cái, tôi luôn cố gắng dành thời gian. Dù lịch trình có căng thẳng thế nào, tôi vẫn ưu tiên các con, vì chúng là lý do khiến tôi có thêm động lực sống và làm việc".

Nữ ca sĩ khẳng định rằng, tình yêu của mình dành cho các con là vô điều kiện và không có sự phân biệt. Tình cảm chị dành cho các con, từ Mỹ Anh đến Anna Trương và Anh Duy, đều như nhau.

"Tình yêu của tôi dành cho các con không có sự phân biệt nào, các con đều quan trọng và luôn được tôi yêu thương, chăm sóc", Mỹ Linh chia sẻ.

Ca sĩ Mỹ Linh (áo xanh) và chồng, nhạc sĩ Anh Quân (ngoài cùng bên phải) cùng bạn bè thân thiết tham dự fan meeting của con gái Mỹ Anh (Ảnh: Lê Phương Anh).

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng, mỗi khi có sự kiện đặc biệt của các con, dù bận rộn đến đâu, bản thân luôn sắp xếp thời gian để có mặt, vì đó là những khoảnh khắc quan trọng không thể bỏ qua.

"Mỗi khoảnh khắc bên các con là điều quý giá và không thể thay thế được. Dù công việc có như thế nào, tôi cũng cố gắng thu xếp để tham gia vào những sự kiện quan trọng của chúng", Mỹ Linh nói.

Buổi fan meeting của Mỹ Anh diễn ra trong không khí ấm cúng và gần gũi tại Hà Nội, không chỉ là dịp để nữ ca sĩ kết nối với người hâm mộ mà còn là cơ hội để cô giới thiệu những sản phẩm âm nhạc mới và chia sẻ về hành trình âm nhạc của mình.

Mỹ Anh không chỉ đem đến những ca khúc yêu thích như: Gentle, baby, Chẳng thể né tránh, So this is love, Hương ngọc lan… mà còn dành thời gian trò chuyện và chia sẻ cảm xúc với khán giả.

Ca sĩ Mỹ Anh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình tại buổi gặp gỡ người hâm mộ (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, Mỹ Anh cũng bật mí về minishow sắp tới sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của cô.

Theo Mỹ Anh, minishow không chỉ là về âm nhạc, mà còn là nơi để cô gửi gắm những câu chuyện tình cảm, những tâm sự về quá trình trưởng thành và những trải nghiệm tình yêu mà cô đã trải qua.

Đặc biệt, không khí ấm áp của sự kiện càng trở nên lắng đọng khi Mỹ Anh cùng mẹ bất ngờ song ca Hương ngọc lan - một tác phẩm nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của diva Mỹ Linh. Nhạc sĩ Anh Quân đệm đàn cho vợ con hát.

Đây là màn biểu diễn ngẫu hứng, không có trong kịch bản, khiến khán giả không ngừng vỗ tay tán thưởng. Sự kết hợp tuyệt vời giữa giọng hát truyền cảm của Mỹ Linh và giọng ca trong trẻo, đầy cảm xúc của Mỹ Anh đã chạm tới trái tim mọi người.

Sự kết hợp của cả 3 thành viên trong gia đình: Mỹ Anh, ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân đã tạo nên một khoảnh khắc âm nhạc ấn tượng (Ảnh: Ban tổ chức).

Cũng trong buổi fan meeting, Mỹ Anh đã chia sẻ về album sắp phát hành, đó là những ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân, thể hiện những cảm xúc chân thật của cô trong tình yêu.

Album sẽ là một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, với những bài hát kể về quá trình học hỏi, sự trưởng thành trong tình yêu và những bài học sau khi trải qua những tổn thương.

Buổi fan meeting không chỉ là một dịp để Mỹ Anh giao lưu với người hâm mộ, mà còn là một buổi tối đầy cảm xúc, nơi cô có thể trực tiếp chia sẻ những điều tâm huyết và những dự định âm nhạc quan trọng trong tương lai.

Mỹ Anh cùng Diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân hát "Hương ngọc lan" (Video: Lê Phương Anh).

Từ những ca khúc quen thuộc đến những sản phẩm mới, tất cả đều mang trong mình những câu chuyện về tình yêu, sự trưởng thành và hành trình âm nhạc của nghệ sĩ trẻ đang không ngừng hoàn thiện bản thân.