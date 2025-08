Đêm nhạc tôn vinh chiến sĩ Công an: Võ Hạ Trâm cùng dàn sao tỏa sáng

Tối 2/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam diễn ra trang nghiêm và xúc động, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam được dàn dựng công phu, chia làm 3 chương: Người chiến sĩ Công an nhân dân trong dáng hình Tổ quốc, Tự hào Tổ quốc tôi yêu và Kỷ nguyên mới - Vững bước tương lai.

Chương trình do Bộ Công an chỉ đạo thực hiện, Tiến sĩ Anh Tú và Phạm Việt Dũng đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn và giám đốc âm nhạc.

Tỏa sáng trên sân khấu với chất giọng nội lực và phong thái tự tin, ca sĩ Võ Hạ Trâm là một trong những điểm nhấn nổi bật của đêm nhạc. Cô thể hiện ca khúc Vinh quang đang chờ ta và Nguyện là người Việt Nam (sáng tác: Đoàn Minh Quân) - bản nhạc mang màu sắc sử thi hùng tráng, được sáng tác riêng cho chương trình và biểu diễn lần đầu tiên.

Phần trình diễn kết hợp cùng dàn hợp xướng Bộ Công an và Vũ đoàn Thăng Long, tạo nên một tổng thể âm thanh - hình ảnh vừa hoành tráng, vừa lay động cảm xúc.

Với phong cách hòa âm epic symphony (bản giao hưởng hùng tráng), phần phối khí hào sảng kết hợp cùng giọng ca nội lực của Võ Hạ Trâm đã tạo nên một tiết mục chạm đến hàng triệu trái tim khán giả, để rồi lắng đọng trong câu kết đầy xúc cảm: “Kiếp sau nguyện xin vẫn là người Việt Nam”.

Võ Hạ Trâm và dàn nghệ sĩ tỏa sáng trong đêm nhạc (Video: Lê Phương Anh).

Nghệ sĩ violin Anh Tú mang đến phần trình diễn không lời nhưng đầy nội lực qua tác phẩm Viết tiếp câu chuyện hòa bình (sáng tác: Nguyễn Văn Chung).

Giai điệu vĩ cầm ngân vang giữa không gian Nhà hát Lớn như một lời kể bằng âm nhạc về hành trình thầm lặng của những người chiến sĩ gìn giữ bình yên. Màn trình diễn được đánh giá là một trong những tiết mục ấn tượng nhất của đêm nhạc, không cần đến ca từ nhưng vẫn chạm đến những cảm xúc sâu thẳm, truyền tải trọn vẹn thông điệp về lòng biết ơn và khát vọng hòa bình.

Không khí lắng đọng tiếp tục được nối dài với phần thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hương - Top 6 Sao Mai điểm hẹn 2008 - qua ca khúc Những bàn chân lặng lẽ (sáng tác: Vũ Thảo).

Với chất giọng sâu sắc và cách hát giàu cảm xúc, cô tái hiện chân dung người chiến sĩ giữa đời thường: Những bước chân thầm lặng, không phô trương nhưng luôn kiên định tiến về phía trước. Màn trình diễn như một lời tri ân nhẹ nhàng mà đầy day dứt gửi đến những con người âm thầm gìn giữ bình yên cho đất nước.

Một trong những tiết mục đặc biệt nhất đêm nhạc là Nguyện thề vì bình yên (sáng tác Nguyễn Văn Chung) do Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện cùng đội Tiêu binh danh dự Bộ Công an.

Sự kết hợp giữa phần trình diễn ca khúc với đội hình duyệt binh nghiêm trang trên nền ánh sáng trắng tạo nên một khoảnh khắc giàu tính hình tượng, khắc họa lời thề sắt son của những “lá chắn thép” giữa thời bình.

Không chỉ xuất hiện với vai trò ca sĩ, Nguyễn Trần Trung Quân còn mang đến một phần trình diễn đặc biệt cùng các học trò của mình. Liên khúc Việt Nam quê hương tôi và Hello Vietnam do Trung Quân kết hợp cùng Christ V, Công Ken, Quinzel và Noah thể hiện đã mang đến không khí vừa trang trọng, vừa trẻ trung.

Nếu Việt Nam quê hương tôi gợi lên niềm tự hào sâu sắc về đất nước, thì Hello Vietnam lại lan tỏa thông điệp hội nhập, kết nối và khát vọng đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới.

Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Trần Trung Quân kết hợp cùng Denis Đặng (bên phải) trong một tiết mục song ca trên sân khấu, thể hiện ca khúc Tự nguyện.

Không chỉ là cộng sự trong các dự án nghệ thuật, cả 2 còn đồng hành để cất lên tiếng nói của một thế hệ trẻ dấn thân, mang trong mình lý tưởng sống và khát vọng cống hiến. Màn trình diễn kết hợp giữa âm nhạc và múa đương đại không chỉ cuốn hút về thị giác mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, dám nghĩ, dám làm của những người trẻ Việt Nam hôm nay.

Tiếp nối mạch cảm xúc, LyLy và Anh Tú lần đầu tiên cùng nhau trình diễn ca khúc Giữa hòa bình - tác phẩm mới do chính 2 ca sĩ sáng tác và biểu diễn riêng cho chương trình.

Bản phối mộc mạc, trong trẻo, kết hợp cùng phần thể hiện tự nhiên, chân thành đã giúp tiết mục trở thành một điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng giàu ý nghĩa trong toàn bộ đêm nhạc.

Trở lại sân khấu sau màn song ca cùng LyLy, Anh Tú tiếp tục mang đến màu sắc mới mẻ với ca khúc Dân ta hát dân ca (sáng tác: Tăng Nhật Tuệ).

Trong trang phục đỏ - trắng nổi bật, nam ca sĩ tạo nên một tiết mục đậm chất dân gian, kết hợp cùng tiếng trống cơm rộn ràng. Từ giai điệu đến vũ đạo, tất cả góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt qua lăng kính của thế hệ trẻ, kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo.

Mang đến không khí sôi động và tràn đầy năng lượng trong bộ trang phục đỏ rực rỡ, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp khuấy động sân khấu với Đón bình minh (sáng tác: Khắc Hưng) - ca khúc mang nhịp điệu hiện đại, thể hiện khát vọng khởi đầu mới trong hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Gần cuối chương trình, anh trở lại với Niềm tin chiến thắng (sáng tác: Lê Quang), tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, cổ vũ tinh thần vượt qua thử thách cho khán giả.

Trên nền nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, Nguyễn Thu Hà mang đến phần trình diễn Phía sau những bình yên (sáng tác Quách Thái Duy).

Giọng ca nữ thanh thoát như lời tâm sự, đại diện cho tiếng nói thầm lặng phía sau những chiến công - nơi có gia đình, có người thân của các chiến sĩ Công an nhân dân luôn âm thầm dõi theo, chia sẻ và nâng đỡ bằng tình yêu thương vô điều kiện.

Khép lại đêm nhạc, tất cả nghệ sĩ cùng hội tụ trên sân khấu với phần trình diễn Nối vòng tay lớn (sáng tác Trịnh Công Sơn), trong tiếng đàn violin ngân vang của nghệ sĩ Anh Tú.

Khoảnh khắc ấy như một vòng tay lớn rộng mở - nơi nghệ thuật, tình yêu nước và lòng biết ơn cùng quyện hòa trong tiếng hát, để lại dư âm đẹp trong lòng người xem.

Chương trình là lời tri ân gửi đến những người chiến sĩ Công an nhân dân - những “lá chắn thép” luôn kiên trung, bất khuất, âm thầm hy sinh để giữ gìn bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Không chỉ khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trong thời bình, đêm nhạc còn là bản hòa ca ngợi ca đất nước Việt Nam anh hùng, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khơi dậy tinh thần cống hiến trong mỗi trái tim người Việt.

Ảnh: Xơn Bùi