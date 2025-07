Võ Hạ Trâm, Anh Tú biểu diễn tại "Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam"

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), Bộ Công an chỉ đạo thực hiện chương trình nghệ thuật mang tên Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam.

Chương trình truyền thông điệp về truyền thống anh hùng, tinh thần quả cảm của chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) - những “lá chắn thép” một lòng kiên trung, bất khuất, thầm lặng hy sinh, không quản ngại gian nan, thử thách để bảo vệ sự bình an cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Qua đó, chương trình mong muốn ngợi ca Tổ quốc Việt Nam vĩ đại, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước mạnh mẽ chảy trong huyết mạch mỗi người dân.

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Võ Hạ Trâm, Anh Tú, LyLy, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Hiệp... tham gia chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam" (Ảnh: Ban tổ chức).

Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam do Tiến sĩ Anh Tú và Phạm Việt Dung làm tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc.

Chương trình mang đến nhiều tiết mục thuộc các thể loại hát, múa, hợp xướng; quy tụ dàn nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng Việt Nam như: Võ Hạ Trâm, Anh Tú, LyLy, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Hiệp...

Sự góp mặt của Võ Hạ Trâm khiến nhiều khán giả mong chờ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chương trình nghệ thuật được chia làm 3 chương: Người Chiến sĩ CAND trong dáng hình Tổ quốc, Tự hào Tổ quốc tôi yêu và Kỷ nguyên mới - Vững bước tương lai.

Điểm nhấn của đêm nhạc bên cạnh những ca khúc tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ CAND như Hào khí 80 năm Công an nhân dân, Phía sau những bình yên, Những bàn chân lặng lẽ... còn là những tác phẩm mới được sáng tác riêng cho chương trình. Trong đó có thể kể đến bài Nguyện là người Việt Nam mang sắc màu sử thi hùng tráng do Võ Hạ Trâm biểu diễn.

Một số ca khúc như Dân ta hát dân ca, Giữa hòa bình, Quê hương... cũng sẽ được các ca sĩ thể hiện qua bản phối mới độc đáo, sáng tạo.

Nguyễn Trần Trung Quân cùng các học trò sẽ biểu diễn Việt Nam quê hương tôi và Hello Vietnam. Tiết mục tái hiện bức tranh thanh bình của quê hương Việt Nam, lan tỏa niềm tin và khát vọng sống mãnh liệt, lời chào mừng bạn bè quốc tế đến với một đất nước yên bình, tươi đẹp.