Đêm kinh hoàng cuối đời của con trai huyền thoại Lý Tiểu Long

Khoảnh khắc định mệnh trên phim trường “The Crow”

Ngày 31/3/1993, trong một cảnh quay nhân vật của Lý Quốc Hào bị bắn ở cự ly gần, cả anh và bạn diễn đều không biết trong khẩu súng đạo cụ vẫn còn kẹt một viên đạn thật. Cú bóp cò định mệnh khiến nam diễn viên trúng đạn vào vùng bụng.

Lý Quốc Hào là con trai của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (Ảnh: Getty Images).

Ban đầu, ê-kíp tưởng rằng cú ngã của Lý Quốc Hào là một phần diễn xuất. Chỉ đến khi diễn viên đóng thế nhận ra anh bất tỉnh thật sự, đoàn phim mới hoảng hốt lao đến hỗ trợ. Nhân viên y tế sơ cứu rồi đưa anh đến Trung tâm Cấp cứu New Hanover (Mỹ), cách hiện trường 30 phút di chuyển.

Suốt 4 giờ phẫu thuật, bác sĩ nỗ lực cầm máu nhưng bất thành. Họ cho biết vết thương rộng 4mm và phim X-quang cho thấy có mảnh kim loại nằm trong cột sống. Lý Quốc Hào mất quá nhiều máu để có thể qua khỏi.

Lúc 13h04 ngày 1/4/1993, Lý Quốc Hào trút hơi thở cuối cùng, để lại nỗi đau lớn cho gia đình và sự tiếc nuối trong giới điện ảnh. Sự ra đi đột ngột của anh khiến công chúng liên tưởng tới cái chết bí ẩn của cha mình - Lý Tiểu Long.

Lý Quốc Hào trong bộ phim cuối đời "The Crow" (Ảnh: The Guardian).

Bạn diễn của Lý Quốc Hào, Sofia Shinas, sau đó tiết lộ với báo giới, nam diễn viên đã từ chối lời khuyên mặc áo chống đạn vì lo rằng sẽ lộ ra trên máy quay.

“Đồng nghiệp quay sang anh ấy và nói: "Anh phải mặc áo chống đạn". Nhưng anh ấy đáp: "Không, tôi không lo lắng. Nếu đã đến lúc tôi phải ra đi, thì đã đến lúc tôi phải về nhà". Tất nhiên, nếu anh ấy mặc áo khoác, có lẽ vết thương chí mạng đã được ngăn chặn”, Sofia Shinas chia sẻ.

Một nhân viên khác trong đoàn phim nhấn mạnh: “Anh ấy đã chạm đến trái tim tất cả mọi người trong đoàn làm phim. Tất cả chúng tôi đều vô cùng đau buồn. Đây thực sự là một người đàn ông, một người bạn của tất cả chúng tôi, một nghệ sĩ tài năng, một diễn viên tuyệt vời, một con người sống đúng mực. Đây là một trong những bi kịch mà tôi từng trải qua trong đời, và đến tận ngày nay, vẫn khó vượt qua và khó hiểu sao điều này có thể xảy ra”.

Lý Quốc Hào (trái) trong dự án "Kung Fu: The Movie" (Ảnh: Moviestore/Shutterstock).

Cái chết của Lý Quốc Hào sau đó được kết luận là tai nạn. Không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra đối với diễn viên đóng thế Massee (người nổ súng). Tuy nhiên, ông từng chia sẻ với tờ Telegraph vào năm 2005: “Tôi không nghĩ bạn có thể vượt qua được chuyện như thế”.

Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ đã phạt đoàn làm phim 84.000 USD vì những vi phạm được phát hiện sau vụ việc, nhưng sau đó mức phạt này được giảm xuống còn 55.000 USD.

Bộ phim cuối đời và những dự định dang dở

Nhận được sự đồng ý của bà Linda Lee Cadwell (mẹ Lý Quốc Hào), đạo diễn Alex Proyas tiếp tục hoàn thiện The Crow bằng một số phân cảnh được xử lý kỹ xảo - công nghệ còn rất mới vào thời điểm đó. Bộ phim khi ra mắt được giới phê bình đánh giá là tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp ngắn ngủi của Lý Quốc Hào.

Lý Quốc Hào khi còn nhỏ bên cha và mẹ (Ảnh: Courtesy Everett Collection).

Trong The Crow, Lý Quốc Hào vào vai nhạc sĩ trở về từ cõi chết để báo thù cho người vợ chưa cưới. Ngoài đời, anh cũng dự định tổ chức hôn lễ với vị hôn thê Eliza Hutton ngay sau khi phim đóng máy, nhưng đám cưới đó mãi mãi dang dở.

Từ tháng 2/1993, khi đoàn phim bắt đầu bấm máy, Quốc Hào miệt mài rèn luyện thể lực và cống hiến trọn sức cho vai diễn - bộ phim mà anh kỳ vọng sẽ là bước đột phá lớn nhất sự nghiệp. Suốt quá trình đóng phim, anh luôn nỗ lực hết công suất. The Crow được đầu tư kinh phí gần 23 triệu USD.

Lý Quốc Hào từng có cuộc phỏng vấn ngắn trước khi bắt đầu ghi hình The Crow, chia sẻ những suy ngẫm đầy triết lý về sự hữu hạn của đời người: “Vì chúng ta không biết khi nào mình sẽ chết, nên ta thường nghĩ cuộc sống như một nguồn nước vô tận, trong khi mọi thứ thật ra chỉ xảy ra vài lần trong đời. Bạn sẽ còn nhớ được bao nhiêu buổi chiều tuổi thơ đã in sâu vào tâm trí? Có lẽ 4-5 lần nữa? Bạn sẽ còn nhìn trăng tròn mọc bao nhiêu lần? Có lẽ chỉ khoảng 20 lần. Vậy mà tất cả lại cứ tưởng là vô hạn”.

Lý Quốc Hào và hôn thê chưa kịp tổ chức hôn lễ (Ảnh: Getty Images).

Anh nói rằng chỉ khi mất đi một người bạn, hoặc trải qua trải nghiệm cận tử, con người mới bừng tỉnh để thấy từng khoảnh khắc xung quanh mình đều mang ý nghĩa đặc biệt. “Khi nghĩ rằng đó có thể là lần cuối tôi gặp một người, hay làm một việc rất đỗi bình thường như đi ăn tối… thì mọi thứ lập tức trở nên quý giá. Nhân vật của tôi cũng chính là người nhận ra điều đó”, anh chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện, Lý Quốc Hào cũng nhắc tới vị hôn thê Eliza Hutton - người anh dự định kết hôn ngay sau khi hoàn thành The Crow: “Nếu bị mất tích giống nhân vật, sau một năm xa cách, người đầu tiên tôi muốn gặp chính là Eliza, vì chúng tôi sẽ kết hôn sau bộ phim. Nhân vật Eric của tôi cũng muốn chia sẻ điều đó, nhưng anh ấy không có cơ hội. Đó chính là bi kịch của Eric”.

Con trai huyền thoại và một tài năng dang dở

Lý Quốc Hào sinh tại Mỹ, là con trai cả của Lý Tiểu Long và là anh trai của Shannon Lee (Lý Hương Ngưng). Năm anh 8 tuổi, cha anh đột ngột qua đời tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 1973 khi đang quay Trò chơi tử thần. Sự ra đi của Lý Tiểu Long cũng trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử điện ảnh.

Lý Quốc Hào được người cha nổi tiếng truyền cảm hứng tập võ và đam mê điện ảnh từ khi còn nhỏ (Ảnh: Courtesy Everett Collection).

Sau khi cha qua đời, Lý Quốc Hào cùng mẹ và em gái Shannon Lee (Lý Hương Ngưng) chuyển tới định cư tại Los Angeles (Mỹ).

Thừa hưởng di sản võ thuật và sức ảnh hưởng của cha là huyền thoại màn ảnh Lý Tiểu Long, Lý Quốc Hào nhanh chóng khẳng định tên tuổi tại Hollywood. Từ cuối những năm 1980 đến đầu thập niên 1990, anh trở thành một trong những gương mặt võ thuật trẻ được săn đón nhất của điện ảnh Mỹ.

Các tác phẩm nổi tiếng của Lý Quốc Hào có thể kể tới như: Kung Fu the Movie, Legacy of Rage (1986), Showdown in Little Tokyo (1991), Rapid Fire (1992). The Crow là bộ phim cuối cùng anh tham gia và cũng là tác phẩm định danh tên tuổi ở Hollywood.

Lý Quốc Hào được yên nghỉ bên cạnh người cha nổi tiếng tại Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Thi hài Lý Quốc Hào được đưa về Seattle (Mỹ) vào ngày 3/4/1993 và an táng cạnh mộ cha. Hơn 400 người - gồm bạn bè, đồng nghiệp như Stephen McQueen, Taky Kimura, David Carradine… - đã đến dự lễ truy điệu.

Bạn thân Jeff Imada bật khóc nức nở không nói nên lời. Mẹ anh, bà Linda Lee, phát biểu: “Quốc Hào chắc cũng hy vọng hôm nay không khí sẽ nhẹ nhàng. Chúng ta đến đây để chúc con có một cuộc sống tốt đẹp hơn phải không?”.

Cái chết đột ngột của Lý Quốc Hào không chỉ để lại nỗi đau vô hạn cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, mà còn khiến người hâm mộ trên toàn thế giới tiếc thương một tài năng trẻ đầy nhiệt huyết, một ngôi sao đã cháy hết mình vì nghệ thuật và để lại dấu ấn bất tử trong lòng mọi người.