Vân Dung úp mở Tết không có "Táo quân", khán giả rần rần tiếc nuối

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ một bài thơ ngắn, trong đó bày tỏ nỗi buồn khi năm nay không thể tiếp tục đồng hành cùng chương trình Gặp nhau cuối năm (thường gọi là Táo quân).

Dòng trạng thái của nữ nghệ sĩ nhanh chóng thu hút hơn 100.000 tương tác và kéo theo đó là làn sóng bình luận tiếc nuối của đông đảo khán giả.

Chương trình "Gặp nhau cuối năm" là món ăn tinh thần quen thuộc của người dân Việt Nam vào ngày cuối cùng của năm âm lịch (Ảnh: Facebook nhân vật).

“20 năm diễn Táo quân/ Chương trình như thể một phần trong em/ Năm nay không được bon chen/ Táo quân không có nên em rất buồn/ Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn/ Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay/ Giao thừa dịp Tết năm nay/ Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời/ Chúc khán giả luôn yêu đời/ Một năm hạnh phúc rạng ngời niềm vui”, Vân Dung viết.

Ngay sau khi bài thơ được đăng tải, hàng loạt khán giả để lại bình luận bày tỏ sự hụt hẫng. Không ít người cho rằng, dù mỗi năm chương trình Táo quân có thể hay - dở khác nhau, nhưng việc thiếu vắng chương trình vẫn để lại khoảng trống khó lấp đầy trong đêm 30 Tết.

Anh Lê Trưởng chia sẻ: “Không ở Việt Nam nhưng năm nào tôi cũng ngóng Táo quân. Thôi thì đành xem lại những mùa trước vậy”.

Tài khoản Maggie Yuen cho biết, cô sống tại miền Nam nhưng vẫn luôn chờ đợi Táo quân của các nghệ sĩ miền Bắc: “Năm nào tôi cũng mong được xem các cô chú diễn Táo quân. Tôi thấy các cô chú diễn rất thật, rất đời, nên thích xem tới mức không muốn đi chơi giao thừa”.

Nỗi tiếc nuối này còn gợi lại những ký ức cũ của khán giả. Chị Lương Huệ viết: “Lại nhớ giao thừa 2019 cũng không có Táo quân, hôm đó mưa to sấm chớp, có nơi mưa đá. Rồi năm đó dịch Covid-19 bùng phát. Nghĩ lại vẫn thấy buồn”.

Bình luận này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả Ngọc Đạt, người cho biết từ bé đến lớn, anh chưa từng trải qua một đêm giao thừa thiếu Táo quân như năm đó.

Khán giả Đàm Duy Hiển còn đáp lại bài thơ của Vân Dung bằng một bài thơ khác: “Hai mươi năm diễn Táo quân/ Chương trình như thể một phần cho dân/ Giao thừa dịp Tết năm nay/ Chẳng còn tếu táo cho hay chuyện đời”.

Nhiều khán giả cho biết họ từng lên kế hoạch ở nhà xem Táo quân trong đêm giao thừa. Chị Hoàng Thị Hiền chia sẻ: “Tôi vừa nói với bố mẹ là Tết này ở nhà xem Táo quân vì nghĩ năm nay có nhiều chuyện xã hội đáng nói. Giờ nghe tin mà buồn quá”.

Anh Lê Xuân Liêm bày tỏ: “Tôi xem Táo quân từ hồi học cấp 2. Bây giờ con tôi cũng đang học cấp 2. Chương trình này là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Nếu bỏ thì thực sự rất trống trải”.

Chị Trang Mộc hồi tưởng: “Nhớ Táo quân những năm 2010. Ngày 30 Tết cả nhà quây quần ở nhà bà nội, tối muộn bố đón tôi về mua bóng bay treo cây đào. Cả nhà vừa xem Táo quân, vừa chuẩn bị lễ cúng, chờ pháo hoa”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Hoàng Lan (60 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Tết năm nào cũng vậy, cứ đến đêm 30 là cả nhà tôi lại ngồi xem Táo quân. Chương trình giống như một phần của mâm cơm gia đình. Nhất là nhà tôi toàn người lớn, không có chương trình để xem cảm thấy trong nhà trống vắng, hụt hẫng".

Theo bà Lan, với nhiều gia đình, Táo quân không chỉ là một chương trình hài Tết mà còn là sợi dây gắn kết, mang lại tiếng cười và cảm giác sum họp trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Bà Lan cũng như nhiều khán giả hy vọng rằng Đài truyền hình Việt Nam tiếp tục sản xuất chương trình này để phục vụ nhân dân.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, Táo quân Tết năm nay có khả năng không diễn ra do NSND Quốc Khánh - người gắn bó với vai Ngọc Hoàng hơn 20 năm - bận việc cá nhân và gặp vấn đề về sức khỏe.

Nguồn tin cho biết, Ngọc Hoàng là vai diễn then chốt, khó có thể thay thế bởi “màu” diễn riêng biệt của NSND Quốc Khánh.

Phía Ban Văn hóa - Giải trí VTV cũng chia sẻ, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến muộn, ê-kíp đang cân nhắc nhiều phương án kịch bản. Do đó, Táo quân theo phong cách truyền thống khó xuất hiện, thay vào đó có thể là một phiên bản mới hoặc chương trình mang tinh thần tương tự.