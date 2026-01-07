Bộ phim Hàn Quốc gây sốt toàn cầu nhưng bị khán giả gọi là "thảm họa"

Theo thống kê từ Netflix, Đại hồng thủy (The Great Flood) hiện là bộ phim được xem nhiều nhất trên nền tảng này, đứng đầu bảng xếp hạng tại 71 quốc gia trong hơn một tuần sau khi ra mắt. Phim cũng thống trị các thị trường lớn như Mỹ, Anh, Đức và Nhật Bản - một kỷ lục chưa từng có đối với điện ảnh Hàn Quốc nếu xét riêng về hiệu suất lượt xem.

"Đại hồng thủy" đang dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách toàn cầu trên Netflix (Ảnh: Netflix).

Một yếu tố góp phần vào thành công toàn cầu của bộ phim là thời điểm ra mắt. Đại hồng thủy được hưởng lợi từ việc thiếu vắng các bom tấn gốc không nói tiếng Anh trên Netflix vào thời điểm cuối năm, qua đó trở thành lựa chọn nổi bật trong mùa lễ hội. Đồng thời, bộ phim cũng phù hợp với chiến lược nội dung toàn cầu mà Netflix đang theo đuổi.

“Bộ phim mang đến một dạng “giải trí kiểu Netflix”. Phim thảm họa vốn có lợi thế là gây ấn tượng mạnh ngay từ đầu, dễ dàng thu hút sự chú ý của người xem. Tuy nhiên, thay vì bám chặt vào một công thức thảm họa dễ đoán, Đại hồng thủy đã khéo léo chuyển hướng thể loại và đưa vào những yếu tố khác biệt. Theo nghĩa đó, phim tuân theo chiến lược quen thuộc của Netflix: Khai thác các thể loại phổ biến nhưng thêm vào những biến tấu nhỏ để tạo cảm giác mới mẻ”, chuyên gia phê bình họ Jung nhận định.

"Đại hồng thủy" là một bộ phim về thảm họa sinh tồn kết hợp các yếu tố về khoa học, tâm lý (Ảnh: Netflix).

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Lee Moon Won cũng đồng tình với quan điểm này và cho rằng sự chênh lệch giữa mức độ đón nhận của khán giả và thành tích trên bảng xếp hạng không phải là hiện tượng mới. Ông dẫn chứng trường hợp Badland Hunters (2024) - bộ phim Netflix có sự tham gia của Don Lee - từng đạt thứ hạng cao dù gây tranh cãi về chất lượng.

“Tóm lại, điều này cho thấy các nền tảng phát trực tuyến như Netflix là môi trường nơi những nội dung dễ tiếp cận, cho phép khán giả nhanh chóng nhận diện thể loại, thường chiếm ưu thế”, Lee phân tích.

Theo ông, đó cũng là lý do các diễn viên hài từng có sức hút phòng vé nhưng suy giảm trong rạp chiếu, như Adam Sandler hay Eddie Murphy, lại trở thành những gương mặt thành công bậc nhất trên Netflix.

“Khán giả cần nhận ra ngay họ sắp xem loại phim gì, chỉ thông qua dàn diễn viên hoặc áp phích. Ở khía cạnh đó, Đại hồng thủy dường như cũng đang hưởng lợi từ chính động lực thân thiện với nền tảng phát trực tuyến này”, chuyên gia Lee giải thích thêm.

Dù gây sốt toàn cầu, "Đại hồng thủy" lại khiến khán giả thất vọng về chất lượng (Ảnh: Netflix).

Trái ngược với thành tích thương mại, phản ứng của khán giả dành cho Đại hồng thủy lại khá tiêu cực. Phim chỉ đạt mức điểm trung bình 3-4/10, kèm theo hàng loạt bình luận chê bai trên Netflix. Trên Rotten Tomatoes, tỷ lệ đánh giá tích cực của phim chỉ dừng ở mức 30%.

“Một bộ phim đứng đầu về lượt xem nhưng lại có điểm đánh giá thấp đến vậy là điều hiếm thấy”, một ý kiến trên trang Chosun nhận được nhiều sự đồng tình.

Theo phân tích của Chosun, cách Netflix thay đổi thuật toán xếp hạng - tính lượt xem bằng cách chia tổng thời gian xem cho thời lượng phim - đã góp phần giúp Đại hồng thủy đạt vị trí cao.

Bộ phim thu hút khán giả trong khoảng 20 phút đầu với những cảnh tượng choáng ngợp đặc trưng của dòng phim thảm họa, đủ để giữ người xem ở lại và tạo lợi thế trong bảng xếp hạng, bất chấp các đánh giá tiêu cực lan rộng.

Một cảnh trong "Đại hồng thủy" (Ảnh: Netflix).

Tuy nhiên, sau phần mở đầu, phim nhanh chóng rơi vào tình trạng rối rắm. Từ một tác phẩm thảm họa - sinh tồn, Đại hồng thủy bất ngờ chuyển hướng sang khoa học viễn tưởng với những chi tiết nặng tính tâm lý, tình mẫu tử và âm mưu u ám. Một nguồn tin trong ngành điện ảnh Hàn Quốc thậm chí cho rằng: “Nếu Netflix giảm đầu tư vào phim Hàn trong tương lai, Đại hồng thủy có thể là nguyên nhân”.

Phim có sự tham gia của Kim Da Mi và Park Hae Soo, xoay quanh An Na - một bà mẹ đơn thân kiêm nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo - và cậu con trai 6 tuổi khi thảm họa lũ lụt nhấn chìm thành phố. Trong hành trình sinh tồn, An Na phát hiện nghiên cứu của mình có thể là chìa khóa cho tương lai nhân loại sau khi một thiên thạch va chạm vào Nam Cực, khiến băng tan và mực nước biển dâng cao.

Bước ngoặt này khiến phim rẽ sang hướng khoa học viễn tưởng rùng rợn, nhưng càng về sau, câu chuyện càng trở nên rời rạc. Các tình huống sinh tồn thiếu kịch tính, trong khi phần lý giải khoa học lại thiếu logic, khiến người xem mất dần hứng thú. Nỗ lực lồng ghép nhiều thông điệp về tình mẫu tử, phân tầng xã hội và lòng trắc ẩn con người bị đánh giá là tham lam, khiến bộ phim giống một “nồi lẩu hỗn hợp” khó tiếp nhận.

Dẫu vậy, làn sóng chỉ trích dữ dội cũng làm dấy lên tranh luận trong giới chuyên môn. Một số nhà làm phim và dịch giả điện ảnh tại Hàn Quốc lên tiếng bảo vệ đạo diễn Kim Byeong Woo, cho rằng những thử nghiệm mới mẻ của ông đang bị phản ứng quá mức.

Dịch giả phim ảnh Hwang Seok Hee nhận định: “Có cần thiết phải gay gắt đến mức một bộ phim ở mức xem được cũng không còn chỗ đứng?”. Ông cho rằng Đại hồng thủy đang phải hứng chịu “cơn đại hồng thủy” của những lời công kích và kêu gọi khán giả nhìn nhận bộ phim với thái độ nhân văn hơn.

Tranh cãi quanh "Đại hồng thủy" chưa kết thúc (Ảnh: Netflix).

Một khán giả trên Naver chấm bộ phim 8 điểm, cho rằng trong bối cảnh khán giả ngày càng quen với video ngắn và nội dung mang tính gây nghiện, những tác phẩm đòi hỏi suy ngẫm như Đại hồng thủy đang dần mất đi vị thế.

Theo người này, phần đông khán giả hiện nay có xu hướng tìm đến các loạt phim hài - hành động như The Roundup (2017-2024), vốn có thể xem một cách thụ động mà không cần đầu tư nhiều về tư duy hay cảm xúc.

Tranh cãi quanh bộ phim Đại hồng thủy cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa lượt xem và giá trị nghệ thuật, đặt ra câu hỏi về cách khán giả ngày nay tiếp cận và đánh giá các tác phẩm điện ảnh.