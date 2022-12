Đạo diễn Lý An làm phim về Lý Tiểu Long: Giao vai chính cho... con trai

Đạo diễn Lý An đã bắt tay vào thực hiện bộ phim tiểu sử làm về cuộc đời huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (Ảnh: Daily Mail).

Trong sự nghiệp làm phim của mình, đạo diễn Lý An được công chúng quốc tế biết đến nhiều nhất qua những bộ phim điện ảnh như "Brokeback Mountain" (Chuyện tình sau núi - 2005) và "Life Of Pi" (Cuộc đời của Pi - 2012).

Hiện tại, đạo diễn Lý An thu hút sự quan tâm khi bắt tay vào thực hiện bộ phim tiểu sử làm về cuộc đời huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Lý An giao vai nam chính cho con trai - nam diễn viên Lý Thuần (32 tuổi).

Bộ phim đã mời một số biên kịch hợp tác như Alex Law, Mabel Cheung, Wells Tower, Dan Futterman và Jean-Christophe Castelli. Đã có vài kịch bản được thực hiện, dù vậy, chưa biết kịch bản do biên kịch nào thực hiện sẽ được sử dụng cho dự án phim này.

Lý Thuần - con trai đạo diễn Lý An - được giao đảm nhận vai nam chính (Ảnh: Daily Mail).

Đạo diễn Lý An vốn nổi tiếng trong giới làm phim quốc tế. Chia sẻ về dự án phim mới nhất này, đạo diễn Lý An cho hay: "Công chúng quốc tế không nhìn nhận Lý Tiểu Long là một ngôi sao võ thuật người Mỹ hay người Trung Quốc một cách rạch ròi. Anh ấy pha trộn những yếu tố của hai nền văn hóa Đông - Tây, Lý Tiểu Long chính là cầu nối giữa phương Đông và phương Tây.

Lý Tiểu Long đã giúp đưa võ thuật phương Đông ra với thế giới, là một người góp phần gây dựng nên khái niệm về võ tự do. Lý Tiểu Long còn là một huyền thoại của dòng phim võ thuật, giúp nâng tầm dòng phim võ thuật, khi kết hợp được giữa võ thuật đích thực và nghệ thuật điện ảnh.

Tôi cảm thấy một sự thúc bách đối với chính bản thân mình, rằng tôi cần phải kể câu chuyện về nhân vật tài năng và độc đáo này, một nhân vật đã trở thành huyền thoại. Thông qua sự nỗ lực không mệt mỏi, Lý Tiểu Long đã biến những điều không thể thành có thể".

Chân dung Lý Thuần - con trai đạo diễn Lý An - người sẽ vào vai Lý Tiểu Long

Đạo diễn Lý An bên con trai - nam diễn viên Lý Thuần (Ảnh: Daily Mail).

Xuyên suốt chặng đường diễn xuất của mình, Lý Thuần chỉ thi thoảng được cha giao cho một số vai diễn phụ trong những bộ phim của ông, ngoài ra, nam diễn viên phải "tự thân vận động". Dù vậy, sau 30 năm kể từ lần đầu tiên Lý Thuần xuất hiện trên màn ảnh trong một vai phụ của phim "The Wedding Banquet" (Hỷ yến - 1993), đến giờ, đạo diễn Lý An đã quyết định dành cho con trai mình một cơ hội lớn.

Hồi năm 2019, Lý Thuần có vai diễn chính đầu tiên trong phim điện ảnh, đó là một phim hài tình cảm lãng mạn của Đài Loan có tên "Stand by Me". Lý Thuần vào vai một cậu nam sinh rất bình thường, cô gái mà cậu đem lòng yêu mến không hồi đáp lại tình cảm của cậu. Lý Thuần thừa nhận rằng tất cả những điều này đều giống với chính mình ngoài đời thực:

"Tôi không phải một nam giới hấp dẫn. Tôi không phải một anh chàng đẹp trai bắt mắt. Nhân vật mà tôi đảm nhận trong phim cũng là kẻ thất bại trong tình trường, mọi cậu bạn khác đều có thể trở nên ấn tượng nổi bật hơn nhân vật mà tôi đảm nhận.

Vì vậy, khi đảm nhận vai diễn này, tôi cảm thấy thoải mái bởi không cần phải hóa thân thành nhân vật nam chính điển trai hấp dẫn. Tôi thích vào vai những người bị đánh giá rất xoàng nhưng rồi làm nên điều ấn tượng", Lý Thuần từng chia sẻ về vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp như vậy.

Lý Thuần cho biết rằng tính cách của anh ngoài đời thực cũng khá nhút nhát và kín đáo, chính điều này đã giúp anh nhận được vai nam chính đầu tiên trong "Stand by Me": "Cũng giống như nhân vật nam chính Cửu Bính, tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên những người mà tôi tin tưởng. Và tôi cũng cần nhiều thời gian để có thể trở nên thân quen, gần gũi với một ai đó".

Nam diễn viên Lý Thuần (32 tuổi) là người con trai thứ 2 trong số 2 người con trai của đạo diễn Lý An. Khi trailer phim "Stand by Me" ra mắt hồi năm 2019, Lý Thuần thậm chí không dám đọc bình luận của cư dân mạng: "Chỉ có một lần, tôi quá tò mò nên ngó qua một chút và thấy một bình luận nhận xét rằng nam chính trông chẳng có vẻ gì đẹp trai, chẳng có điểm nhấn gì về ngoại hình. Nhưng không sao cả, tôi hy vọng khán giả sẽ nhớ tới mình vì khả năng diễn xuất, chứ không phải vì diện mạo".

Nam diễn viên Lý Thuần (Ảnh: Daily Mail).

Lý Thuần cho biết anh thích những diễn viên có diện mạo bình thường nhưng lại có năng lực diễn xuất ấn tượng: "Tôi hy vọng mình sẽ có thể trở thành một diễn viên như vậy trong tương lai. Nếu diễn viên trong phim quá đẹp, tôi thường cảm thấy khó có thể thực sự chú tâm và hòa nhập vào chuyện phim. Đối với những bộ phim tạo được hiệu ứng mạnh với người xem, các diễn viên luôn có diện mạo và tạo hình rất gần gũi với khán giả trong cuộc sống thường ngày".

Lý Thuần từng tốt nghiệp chuyên ngành sân khấu tại một trường đại học danh tiếng ở New York (Mỹ). Nam diễn viên chịu nhiều ảnh hưởng bởi những bộ phim kinh điển hồi thập niên 1960 - 1970. Chính những bộ phim này đã khiến Lý Thuần đam mê diễn xuất.

Nam diễn viên thần tượng những ngôi sao Hollywood như Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando... Diễn xuất của Lý Thuần đã để lại dấu ấn với công chúng yêu phim Hoa ngữ qua một số bộ phim như "Who Killed Cock Robin" (2017) và "Limbo" (2019).

Lý Thuần cho biết cha anh - đạo diễn Lý An - từng rất lo lắng khi thấy con trai theo đuổi nghiệp diễn xuất: "Cha tôi nghĩ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất là một hành trình rất vất vả, khó khăn, cực nhọc. Cha tôi không muốn tôi có một cuộc sống thiếu ổn định, nhưng sau cùng, cha đã ủng hộ tôi.

Sau khi xem tôi xuất hiện trong một bộ phim nào đó, cha sẽ rất thẳng thắn với tôi, sẽ khen ngợi hoặc góp ý chân thành. Tôi hy vọng mình sẽ còn được tham gia vào những dự án phim của cha trong tương lai". Giờ đây, hy vọng ấy của Lý Thuần đã trở thành sự thật.