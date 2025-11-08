Nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng dù thiên tai dồn dập, khốc liệt

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 chiều 8/11, trả lời báo chí về việc thực hiện Kết luận số 98 của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả cơn bão số 12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết từ đầu năm đến nay, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, mang nhiều yếu tố bất thường và vượt mức lịch sử, với 3 cơn bão rất mạnh đổ bộ vào miền Trung.

Ông đánh giá, các cơn bão vào miền Trung đã gây mưa lớn cực đoan và lũ lụt nghiêm trọng. Thiệt hại được cập nhật tới nay đã có 155 người chết và mất tích, tổn thất kinh tế ước tính 69.000 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cấp bách, lâu dài.

Báo cáo chung của hội nghị sẽ đánh giá công tác vừa qua với 9 nhóm nội dung, bao gồm: công tác chuẩn bị phòng ngừa; theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo; truyền thông và hướng dẫn kỹ năng; tổ chức bộ máy, công tác tham mưu chỉ đạo; công tác cứu hộ, cứu nạn; công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả, phục hồi sau thiên tai.

Tất cả các khâu này đều được gắn bó liên hoàn trên tinh thần "bốn tại chỗ", thực hiện một cách chủ động, tích cực.

Nhờ đó, ngành nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng; 10 tháng đầu năm, sản lượng lương thực đạt 39 triệu tấn, thịt các loại đạt 6,5 triệu tấn, thủy sản 8,22 triệu tấn, gỗ rừng trồng 29 triệu mét khối.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, xuất khẩu đạt hơn 58 tỷ USD, tăng 12,9%, thặng dư thương mại đạt gần 17,6 tỷ USD, tăng 16,4%.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, trong các trận thiên tai lớn vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm và chỉ đạo các địa phương xây dựng kịch bản ứng phó quyết liệt từ sớm, từ xa.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, các giải pháp và nguồn lực để giải quyết vấn đề phòng chống ngập úng cho sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ các đô thị, khu dân cư đã được xác định trong các quy hoạch thủy lợi và phòng chống thiên tai, cũng như trong các đề án lớn tại các vùng thủy lợi trọng điểm.

Các quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là căn cứ pháp lý được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực trạng.

Hàng năm, trước mùa mưa bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đều có văn bản gửi các địa phương để chuẩn bị ứng phó và sau bão cũng có văn bản chỉ đạo giải quyết môi trường, phục hồi sản xuất.

Cụ thể, các giải pháp được xây dựng phù hợp với điều kiện địa hình, khí tượng, thủy văn của từng vùng.

Với vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, nơi ngập lụt chủ yếu do nước từ vùng núi cao chảy tràn qua các dòng sông, giải pháp tập trung vào việc tăng khả năng tiêu thoát lũ và đắp đê bảo vệ các khu vực quan trọng.

Tại Đồng bằng sông Hồng, ngập úng chủ yếu do mưa lớn, giải pháp chính là xây dựng, nâng cấp các trạm bơm, cống tiêu thoát nước chủ động và tăng cường gia cố hệ thống đê điều.

Đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngập chủ yếu do lũ từ thượng nguồn, giải pháp là kiểm soát lũ tràn từ phía Campuchia và hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng.

Nông dân bóp bùn, mò vét hoa màu ngập trong lũ dị thường ở Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang triển khai các đề án lớn như: Đề án phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050 và Đề án phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ đa mục tiêu, bảo vệ môi trường bền vững.

Nguồn lực để thực hiện các đề án này được huy động từ bốn nguồn chính: ngân sách nhà nước theo phân cấp, hỗ trợ quốc tế, vốn vay thương mại, và nguồn lực từ cộng đồng, xã hội.