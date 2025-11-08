Em ngã xe, chị đăng facebook nói bị xịt thuốc mê cướp tài sản

Ngày 8/11, Công an phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ) đã mời làm việc bà L.T.V.K. (SN 1982, cư trú tại địa phương) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, em gái của bà K. gặp tai nạn giao thông trên đường Võ Văn Kiệt, phường Mỹ Xuyên. Khi bà K. hỏi, người em cho biết không nhớ rõ nguyên nhân vụ việc, khiến bà K. cho rằng em mình bị xịt thuốc mê dàn cảnh để cướp tài sản.

Bà L.T.V.K. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ suy nghĩ chủ quan này, bà K. đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân (có hơn 20.000 người theo dõi) dòng trạng thái với nội dung cảnh báo đường Võ Văn Kiệt có cướp giật xịt thuốc mê dàn cảnh để cướp tài sản cho mọi người cảnh giác...

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng về tình hình an ninh trật tự.

Tuy nhiên, qua xác minh và lấy lời khai nhân chứng, Công an phường Mỹ Xuyên khẳng định không có vụ cướp giật, xịt thuốc mê như bài viết phản ánh. Nguyên nhân được xác định là do người em của bà K. tự té xe, không liên quan đến bất kỳ đối tượng nào khác.

Bài đăng trên trang cá nhân của bà K. khiến nhiều người hoang mang (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, bà K. thừa nhận không có mặt tại hiện trường, việc đăng tải bài viết là do nghe kể lại, suy đoán chủ quan và mong muốn “cảnh báo mọi người”. Sau khi được giải thích, bà K. đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, chủ động gỡ bỏ bài viết, cam kết đính chính thông tin và không tái phạm.

Từ vụ việc trên, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần cẩn trọng và có trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Mọi thông tin chưa được kiểm chứng, nếu bị lan truyền sai sự thật, đều có thể gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và gây hoang mang trong dư luận.