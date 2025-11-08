Ô tô con va chạm xe đầu kéo trên cao tốc, 4 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16h ngày 8/11, trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua thị xã Nghi Sơn cũ (tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô con mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An và xe đầu kéo mang biển kiểm soát Hà Tĩnh.

Thời điểm trên, ô tô con di chuyển trên cao tốc theo hướng Thanh Hóa đi Nghệ An, khi đến km377+150 đoạn qua thị xã Nghi Sơn cũ thì va chạm với xe đầu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: OFFB).

Cú va chạm mạnh khiến tài xế ô tô con tử vong tại chỗ, 3 người ngồi trên xe (chưa rõ danh tính) bị thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.