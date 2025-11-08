Đèn hoa cúc G-Dragon bị làm giả, rao bán ngay tại show bằng 1/4 giá gốc

Chiều 8/11, trước thềm đêm nhạc G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank tại Hưng Yên, không khí xung quanh khu vực tổ chức trở nên náo nhiệt với hàng loạt hoạt động bên lề do người hâm mộ và các tiểu thương tự phát tổ chức.

Bên cạnh các dịch vụ ăn uống và chăm sóc du khách được tổ chức bài bản, nhiều hoạt động kinh doanh tự phát cũng diễn ra sôi nổi, từ việc trao đổi vé, bán quà vặt đến kinh doanh đồ lưu niệm.

Đèn hoa cúc độc quyền của G-Draron được bày bán tràn lan ở địa điểm tổ chức đêm nhạc, với mức giá chỉ bằng 1/4 giá của hàng chính hãng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đáng chú ý, các quầy hàng lưu niệm tự phát do cá nhân, hộ gia đình nhỏ lẻ dựng lên đang cạnh tranh trực tiếp với quầy hàng lưu niệm chính thức của ban tổ chức chương trình.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các gian hàng vỉa hè bày bán đa dạng các mặt hàng như đèn cầm tay biểu tượng hoa cúc, áo in hình G-Dragon, móc chìa khóa hoa cúc... Tất cả đều mang biểu tượng độc quyền của nam ca sĩ Hàn Quốc.

Những món đồ này cũng có mặt tại gian hàng lưu niệm chính thức của ban tổ chức tour diễn G-Dragon toàn cầu ở phía đối diện, tạo điều kiện cho khách hàng so sánh giá cả và chất lượng.

Trong khi gian hàng chính thức niêm yết giá, yêu cầu đăng ký mua theo danh sách và thậm chí giới hạn số lượng mua của mỗi cá nhân, thì tại các gian hàng vỉa hè, du khách có thể mua bất kỳ món hàng nào mà không bị giới hạn.

Các gian hàng tự phát mọc lên san sát tại điạ điểm tổ chức đêm nhạc G-Dragon, chuyên bán các món đồ lưu niệm hàng nhái (Ảnh: Mai Châm).

Khi phóng viên tiếp cận, một người bán tại gian hàng vỉa hè đã chào bán móc chìa khóa hoa cúc G-Dragon với giá 200.000 đồng, mức giá chỉ bằng 1/4 so với giá chính hãng là 820.000 đồng.

Áo thun G-Dragon được bán với giá 200.000 đồng, trong khi giá gốc là 2,7 triệu đồng. Card photo của thần tượng có giá từ 50.000-100.000 đồng tùy mẫu, mà giá giá chính hãng 760.000 đồng. Các phụ kiện nhỏ khác dao động khoảng 50.000 đồng một món, trong khi hàng chính hãng có giá 670.000 đồng.

Nhìn chung, các món đồ lưu niệm hàng giả được rao bán với giá từ 50.000 đồng đến 1,6 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá chính hãng từ 460.000 đồng đến 3,92 triệu đồng.

Bảng giá hàng lưu niệm chính hãng tại show G-Dragon (Ảnh: Mai Châm).

Mặc dù các gian hàng liên tục chèo kéo khách và quảng cáo hấp dẫn các sản phẩm nhái, phóng viên nhận thấy rõ chất lượng của chúng không thể sánh bằng hàng chính hãng và không đảm bảo kết nối ánh sáng hay trải nghiệm trong concert như sản phẩm thật.

Một số người hâm mộ cho biết, họ biết đó là hàng giả nhưng... vẫn mua vì cho rằng điều quan trọng là kỷ niệm và có đồ để chụp ảnh check-in, lưu lại trải nghiệm và khoảnh khắc đáng nhớ tại concert.

Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến của số ít. Đa phần người hâm mộ vẫn kiên nhẫn xếp hàng để mua hàng chính hãng, không màng đến các sản phẩm giá rẻ.

Chiếc đèn hình hoa cúc trong gian hàng chính hãng có giá 1,75 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Các du khách quốc tế từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản bày tỏ sự ngỡ ngàng với mức giá của hàng vỉa hè nhưng thận trọng không mua, bởi họ đã chứng kiến điều tương tự ở các concert khác.

Khán giả Mỹ Mỹ, đến từ Quảng Tây (Trung Quốc), cùng bạn xếp hàng mua móc chìa khóa và đèn cầm tay mini chính hãng với giá 820.000 đồng/món. Cô chia sẻ rằng, dù đã mua đèn hoa cúc tại Trung Quốc, cô vẫn muốn sở hữu sản phẩm chính hãng tại concert để trải nghiệm đầy đủ hiệu ứng ánh sáng và không khí của buổi biểu diễn.

Cô không mua đồ vỉa hè, cho dù cũng được chào mời.

Người hâm mộ xếp hàng dài chờ mua hàng lưu niệm chính hãng của G-Dragon (Video: Mai Châm - Phương Anh).

Hoàng Tâm (SN 1996, Quảng Ninh) lần đầu tham dự concert G-Dragon cho biết, cô sẵn sàng xếp hàng 1-2 giờ để chờ mua sản phẩm chính hãng.

"Mình thấy các phụ kiện bên ngoài bán rẻ quá, giá hấp dẫn thật, nhưng chỉ có hàng chính hãng mới được kết nối đồng bộ trong concert. Thà xếp hàng lâu một chút còn hơn mua rẻ mà không có trải nghiệm thật", Tâm nói.

Trong tình trạng hàng giả bày bán tràn lan, ban tổ chức sự kiện cũng nhiều lần nhắc nhở khán giả chỉ nên mua sản phẩm chính hãng để đảm bảo quyền lợi và duy trì kết nối đồng bộ với các hiệu ứng của đêm nhạc.

Người hâm mộ xếp hàng dài mua đồ lưu niệm chính hãng của show nhạc G-Dragon (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tối nay, G-Dragon sẽ biểu diễn đêm đầu tiên trong tour diễn 2 ngày tại Việt Nam. Người hâm mộ đang rất háo hức được gặp "ông hoàng K-pop".