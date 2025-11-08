FIFA bị tố cáo xử phạt sai luật bóng đá Malaysia vụ nhập tịch gian lận

Theo cựu thẩm phán Hamid Sultan Abu Backer, việc FIFA viện dẫn Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA để xử lý vụ việc là không phù hợp vì điều khoản này chỉ áp dụng cho các trường hợp làm giả hoặc giả mạo tài liệu, chứ không dành cho tình huống giấy tờ được cơ quan chính phủ chính thức cấp.

Cựu thẩm phán Hamid Sultan cho rằng FIFA không có thẩm quyền xử phạt 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia (Ảnh: Asean Football).

Ông Hamid phát biểu trên tờ Malaysiakini: “Theo tôi, Điều 22 không thể được áp dụng cho một tài liệu hợp pháp hoặc thậm chí bị cấp sai bởi Chính phủ Malaysia hay các cơ quan trực thuộc”.

Ông nhấn mạnh rằng một hội đồng trọng tài hay ủy ban có thể bác bỏ giá trị pháp lý của giấy khai sinh, nhưng không có quyền tuyên bố đó là tài liệu giả mạo, nếu tài liệu ấy được chính phủ phát hành.

“Điều 22 không thể trao cho FIFA thẩm quyền để xác định rằng các giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp dù có sai sót lại là giả mạo”, ông nói thêm.

Theo ông Hamid, vấn đề quốc tịch của 7 cầu thủ thuộc diện tranh cãi này chỉ có thể được giải quyết bởi tòa án Malaysia. Đây là cơ quan duy nhất có thẩm quyền xét xử. Ông cho rằng FIFA không thể đi ngược lại hồ sơ chính thức của một chính phủ có chủ quyền, trừ khi có một quá trình xét xử công khai và minh bạch tại tòa án trong nước hoặc tại quốc gia gốc của các cầu thủ.

Trước đó, vào tháng 9, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng), đồng thời phạt mỗi cầu thủ 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm thi đấu 12 tháng.

Bảy cầu thủ bị nêu tên gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal.

Ngày 3/11, Ủy ban kháng cáo của FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM, giữ nguyên toàn bộ án phạt. FIFA cho biết FAM và các cầu thủ có 10 ngày để yêu cầu cung cấp văn bản chi tiết về quyết định và thêm 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Theo FIFA, các biện pháp kỷ luật này dựa trên nguyên tắc “trách nhiệm tuyệt đối”, trong đó liên đoàn bóng đá quốc gia phải chịu trách nhiệm cho hành vi vi phạm của các cầu thủ, dù bản thân liên đoàn không trực tiếp gây ra.

Trong kết luận công bố ngày 6/10, Phó chủ tịch Ủy ban kỷ luật FIFA Jorge Palacio khẳng định cơ quan này “hoàn toàn tin tưởng” rằng các giấy khai sinh do FAM nộp trong hồ sơ tư cách cầu thủ đã bị làm giả hoặc sửa đổi, nhằm thay đổi nơi sinh của ông bà các cầu thủ.

FAM sẽ kháng cáo vụ 7 cầu thủ nhập tịch trái phép lên CAS (Ảnh: FAM).

Ông Palacio cho biết Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA cho phép ủy ban xử phạt cả người làm giả tài liệu lẫn liên đoàn liên quan, với mục tiêu ngăn chặn việc biện minh bằng lý do “không biết” hoặc “làm đúng quy trình”.

Trước đó, Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, cũng viện dẫn Điều 22 khi cho rằng quyết định bác kháng cáo của FIFA là “mang động cơ chính trị” và là “sự áp dụng sai luật”.

Ông khẳng định sẽ bảo vệ các cầu thủ đến cùng, đồng thời tuyên bố sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí cho nỗ lực của FAM trong việc kháng cáo lên CAS. Ông Tunku Ismail cũng tuyên bố ông không e ngại nếu FIFA “có hành động” chống lại mình.

Hiện FAM đã thành lập một ủy ban độc lập, do cựu Chánh án Raus Shariff đứng đầu, để điều tra toàn bộ vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ, bao gồm cáo buộc làm giả giấy tờ về nguồn gốc Malaysia.