Ngọn lửa tình yêu của “Hoa hậu lai đẹp nhất Hong Kong” và Hồng Kim Bảo

Ở tuổi 74, Hồng Kim Bảo - ngôi sao phim Vịnh Xuân Quyền - ít tham gia đóng phim do sức khỏe suy giảm. Tuy nhiên, niềm đam mê nghệ thuật trong ông chưa bao giờ tắt, phần lớn nhờ sự đồng hành bền bỉ và ấm áp của người vợ - cựu Hoa hậu Hong Kong Cao Lệ Hồng.

Tìm lại tình yêu định mệnh sau một lần đổ vỡ

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, Hồng Kim Bảo tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn bên người đẹp kém 13 tuổi. Ông từng nói: “Tôi biết ơn người vợ cũ đã sinh cho tôi 4 người con, và biết ơn người vợ hiện tại - người đã cùng tôi đi qua hơn 30 năm, chăm sóc tôi trong những năm tháng bệnh tật”.

Hồng Kim Bảo và Cao Lệ Hồng gặp nhau trong công việc. Khi ấy, ông đã là ngôi sao võ thuật hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), còn bà là gương mặt mới sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1984.

Cao Lệ Hồng từng đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1984 (Ảnh: HK01).

Kém chồng 13 tuổi, người đẹp sinh năm 1965 gây chú ý với vẻ đẹp lai cuốn hút nhờ mang 2 dòng máu Trung Quốc - Australia, từng được mệnh danh là “hoa hậu lai đẹp nhất Hong Kong”. Sau khi đoạt vương miện, bà thử sức với diễn xuất, tham gia nhiều tác phẩm như: Người săn quỷ, Phi ưng phương Đông, Nữ tướng hoàng gia, Rồng đấu phượng…

Vốn thông minh và ham học hỏi, mỹ nhân lai tiến bộ không ngừng, từng bước khẳng định bản lĩnh trên màn ảnh qua khả năng biến hóa đa dạng và diễn xuất tự nhiên trước ống kính.

Từ những ngày đầu bước chân vào nghề, người đẹp đã “hớp hồn” khán giả bằng hình tượng mỹ nhân yêu kiều, lộng lẫy với khí chất ngút trời. Ở những vai diễn khác, Lệ Hồng lại khiến người xem bất ngờ khi hóa thân thành “đả nữ” mạnh mẽ, gai góc và cá tính.

Khác với nhiều người đẹp lấn sân diễn xuất, Cao Lệ Hồng không phải là một “bình hoa di động”, mà là diễn viên được đánh giá cao về thực lực. Năm 1988, bà từng được đề cử Giải Kim Tượng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Vẻ đẹp lai cuốn hút và khả năng diễn xuất đa dạng của Cao Lệ Hồng trên màn ảnh (Ảnh: HK01).

Sự nghiệp của Cao Lệ Hồng ghi dấu ấn rõ nét ở dòng phim hành động. Chính khi chuyển hướng xây dựng hình tượng “đả nữ”, người đẹp Hong Kong đã có cơ duyên gặp gỡ và gắn bó với Hồng Kim Bảo - tượng đài của điện ảnh võ thuật Hong Kong.

Cuộc gặp gỡ đó không chỉ tạo nên cột mốc mới trong sự nghiệp mà còn mở ra một chương đặc biệt, đưa cuộc đời đóa hồng kiều diễm rẽ sang một hướng khác, ngay giữa thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa.

Từ mối quan hệ thầy - trò, cả hai dần trở nên thân thiết. Sau khi Hồng Kim Bảo ly hôn vào năm 1991, họ kết hôn và chung sống hạnh phúc đến nay. Kết hôn ở tuổi 26 khi nhan sắc lẫn sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Cao Lệ Hồng dần rút lui khỏi làng giải trí, toàn tâm toàn ý làm vợ Hồng Kim Bảo.

Để tránh bị mọi người dị nghị chuyện mẹ ghẻ - con chồng, bà thậm chí lựa chọn không sinh con mà chọn chăm sóc, nuôi dạy 4 con riêng của sao phim Vịnh Xuân Quyền như ruột thịt. “Tôi chưa bao giờ hối tiếc khi rời bỏ ánh đèn sân khấu. Tôi chọn ở cạnh người mình yêu và dành trọn thời gian cho gia đình”, Cao Lệ Hồng từng chia sẻ.

Hậu phương vững vàng của ngôi sao võ thuật

Hồng Kim Bảo nhiều lần công khai tình cảm và sự biết ơn dành cho vợ. Ông kể, khi nhận được lời mời tham gia phim truyền hình Mỹ Martial Law vào năm 1998, ông từng do dự vì rào cản ngôn ngữ, nhưng chính vợ là người khích lệ, dạy tiếng Anh và hỗ trợ ông suốt quá trình quay phim.

Cao Lệ Hồng và Hồng Kim Bảo bén duyên từ công việc (Ảnh: Sina).

Ông xúc động nói: “Tôi thật may mắn khi có vợ bên cạnh. Cô ấy dạy tiếng Anh cho tôi mọi lúc, điều mà không giáo viên nào làm được. Tôi không thể có được thành công đó nếu không có cô ấy”.

Khi Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn do bệnh tật, vợ ông vẫn luôn ở bên chăm sóc, kiểm soát chế độ ăn uống, đưa ông đi khám định kỳ. Nhờ sự tận tụy của bà, ông dần hồi phục và trở lại với phim trường.

Năm 2024, khi nhận giải Thành tựu trọn đời tại Lễ trao giải Kim Tượng, Hồng Kim Bảo xúc động nói: “Vợ tôi vất vả quá, cô ấy thật sự nhẫn nại vì tôi”. Ông còn nổi tiếng với câu nói: “Vợ là để yêu thương”.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân hơn 30 năm, ông nói: “Tất cả chỉ nhờ hai chữ “khoan dung””. Dù từng có mâu thuẫn, hiểu lầm, cả hai luôn chọn cách bình tĩnh, nhẫn nại để vượt qua.

Cao Lệ Hồng trở thành bạn đời, hậu phương vững chắc, trợ lý tận tụy của Hồng Kim Bảo suốt hơn 30 năm qua (Ảnh: Sina).

Theo ông, vợ chồng nào cũng có lúc hiểu lầm, giận dỗi. Điều quan trọng là cả hai luôn bình tĩnh, kiên nhẫn để vượt qua. Ông tự nhận mình nóng tính nhưng may mắn khi có người vợ biết lắng nghe và thấu hiểu.

Ngôi sao 73 tuổi vẫn “đau đáu” với nghề

Hồng Kim Bảo (SN 1952) là tượng đài của điện ảnh võ thuật Hong Kong, nổi tiếng qua hàng loạt tác phẩm: Thục Sơn truyện, Sát phá lang, Đoạt soái, Lão vệ sĩ, Thất Tiểu Phúc…

Với thân hình nặng gần 100kg, Hồng Kim Bảo được xem là nhân tố đặc biệt của làng võ thuật Hoa ngữ khi ông khiến người xem phải trầm trồ với sự linh hoạt trong các động tác. Ông từng xuất hiện trên màn ảnh cùng Thành Long, Chân Tử Đan.

Với gần 60 năm trong nghề, ông sở hữu nhiều giải thưởng danh giá như Kim Tượng, Kim Mã và bằng Tiến sĩ danh dự của Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong vào năm 2023. Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, tên tuổi ông “phủ sóng” khắp châu Á với tư cách siêu sao võ thuật trong thể loại phim hành động - hài.

Hồng Kim Bảo là một tượng đài điện ảnh của làng giải trí Hong Kong (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, từ năm 2017, sức khỏe của ông sa sút do tiểu đường và các chấn thương xương khớp. Dù vậy, ông vẫn làm việc chăm chỉ, khẳng định: “Tôi có thể già đi, nhưng tinh thần và ý chí chiến đấu thì không bao giờ già”.

Năm 2024, ông trở lại màn ảnh với phim Cửu Long thành trại: Vi thành cùng Cổ Thiên Lạc, Nhậm Hiền Tề, Lâm Phong… Bộ phim đạt doanh thu ấn tượng tại Trung Quốc và châu Á, chứng minh sức hút bền bỉ của ngôi sao gạo cội.

Trong Cửu Long thành trại: Vi thành, Hồng Kim Bảo đóng vai một ông trùm tội phạm điều hành việc kinh doanh ma túy và hộp đêm. Thời điểm tham gia dự án này, nghệ sĩ kỳ cựu đã 70 tuổi, sức khỏe xuống cấp vì bệnh tật, đi lại khó khăn nhưng ông vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai diễn cho thấy sự nhanh nhẹn trước ống kính.

Hồng Kim Bảo hợp tác cùng Cổ Thiên Lạc trong "Cửu Long thành trại: Vi thành" khi ông đã 70 tuổi (Ảnh: Sohu).

Ở tuổi ngoài 70, Hồng Kim Bảo vẫn miệt mài làm việc, vừa là diễn viên, vừa là Chủ tịch Ban giám khảo Giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 18. Trăn trở về ngành phim ảnh Hong Kong, ông nói: “Ngày xưa chúng tôi cực thân, giờ cực tâm. Nhìn lại thời hoàng kim rồi so với hiện tại, thật đau lòng”.

Ông cũng thẳng thắn khi bàn về việc giảm cát-xê: “Một năm không nhận thù lao còn sống được, nhưng mười năm thì ăn gì? Đâu thể sống bằng nến và tiền vàng mã!”.

Kết lại, ngôi sao 73 tuổi khẳng định vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho điện ảnh: “Tâm trí tôi vẫn cảm thấy mình ở tuổi 28, dù cơ thể đã như ông lão 90. Tôi vẫn còn sống, vẫn ở đây, và sẽ làm việc bằng tất cả khả năng của mình”.