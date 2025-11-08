“Phe vé” show G-Dragon chèo kéo khách, hét giá chênh tiền triệu

Trưa 8/11, trước thềm đêm nhạc G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank tại Ocean Park 3 (Hưng Yên), không khí quanh khu vực đổi vòng tay để tham gia sự kiện đã trở nên nhộn nhịp.

"Phe vé" chèo kéo khách bên ngoài khu vực kiểm soát vé (Ảnh: Lê Phương Anh).

Trong khi người hâm mộ háo hức đến sớm để xếp hàng, đổi vòng và chụp ảnh kỷ niệm, thì bên ngoài, nhiều “phe vé” xuất hiện dày đặc, chèo kéo khách mua vé với giá cao hơn nhiều lần giá gốc.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hàng chục người cầm trên tay xấp vé đứng rải rác quanh cổng chính khu vực check-in (soát vé). Mỗi khi thấy có ai dừng lại hỏi han, họ lập tức tiến đến, mời mọc.

Tiếng rao ồn ào, náo động cả con đường: “Anh ơi, vé đẹp lắm, khu CAT 1A, sát sân khấu, 5 triệu đồng/vé!”, “Em ơi, mua đôi đi, vé thật, đổi vòng liền được mà!”…

Tuy nhiên, đa phần người hâm mộ chỉ nghe qua rồi lắc đầu rời đi. Gia Linh (SN 2002), khán giả đến từ Bắc Ninh chia sẻ: “Tôi đã có vé rồi, nhưng bạn tôi chưa kịp mua. Tính mua thêm cho bạn xem cho vui, mà dân phe hét giá cao quá, toàn chênh 1 triệu đồng so với giá gốc. Thôi đành đợi sát giờ hơn xem có hạ giá không”.

"Phe vé" chèo kéo khách mua vé xem show G-Dragon (Video: Lê Phương Anh - Mai Châm).

Đóng vai người có nhu cầu mua vé, phóng viên Dân trí tiếp cận một số “phe vé” đứng gần khu vực đổi vòng Khi được hỏi, họ nhanh chóng chìa xấp vé trên tay, vừa nói vừa chèo kéo: “Mua đi em, vé CAT1A còn đúng 2 vé, 7 triệu đồng/vé thôi, lấy 2 vé anh giảm 6,5 triệu đồng/vé. G-Dragon mà, giá này là rẻ rồi!”.

Một người bán vé khác xen vào: “Vé VIP bên anh 14 triệu đồng/cặp, siêu gần sân khấu. Gặp may thì còn thấy thần tượng đi ngang qua...”.

Khi so sánh, các hạng vé giá trung bình như CAT1A-B, CAT2A-B... thường cao hơn so với giá gốc khoảng 1 triệu đồng. Trong khi đó, các hạng vé giá cao như VVIP, VIP có thể rẻ hơn giá gốc. Trong khi hạng vé thấp nhất là GA hầu như ít có người mua đi bán lại.

Khi tiếp tục hỏi về hình thức giao dịch và quyền lợi đi kèm so với vé chính thức, người bán giải thích: “Em mua vé thì anh dẫn vào đổi vòng xong trả tiền cũng được. Yên tâm, vé vẫn đi kèm đầy đủ quyền lợi đặc biệt, tương tự như khi mua trực tiếp từ ban tổ chức”.

Tuy nhiên, khi phóng viên mặc cả, những người này đều lắc đầu, khẳng định “không có chuyện hạ giá”. Cùng lắm, họ chỉ chịu giảm nhẹ nếu khách mua vé đôi.

Nhiều người "ôm" hàng chục vé show G-Dragon với kỳ vọng kiếm lời thông qua việc mua đi bán lại (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Không mua thì phí, show này hiếm lắm. Fan G-Dragon cuồng lắm, kiểu gì cũng có người mua. Cứ hỏi giá quanh đây một lúc rồi quay lại, ở đây là rẻ nhất rồi”, một người tự nhận “có vé VIP” nói thêm. Tay vẫn cầm xấp vé, người này vừa mời chào vừa đảo mắt tìm khách mới quanh khu vực đổi vòng

Đáng nói, nhiều du khách từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản cũng rơi vào "ma trận" của "phe vé".

Một du khách Trung Quốc tìm cách trả giá với "phe vé" thông qua sử dụng công cụ phiên dịch nhưng không chốt được giao dịch. Du khách này định bỏ đi thì "phe vé" đuổi theo chèo kéo.

Cảnh tượng trước khu vực check-in show ca nhạc của G-Dragon diễn ra nhộn nhịp khi có sự tham gia của nhóm "phe vé".

Theo tìm hiểu, giá vé xem đêm nhạc của G-Dragon trên “chợ đen” dao động từ 4 triệu đồng đến 14 triệu đồng, tùy khu vực. Trong đó, vé CAT5 được rao khoảng 6 triệu đồng/vé, CAT3 khoảng 5 triệu đồng/vé, còn vé VIP chạm ngưỡng 14 triệu đồng/cặp.

Một số người bán gợi ý “mua vé cặp cho rẻ hơn”, hối thúc người mua nhanh chóng giao dịch "nếu không sát giờ còn tăng cao hơn".

Khu vực check-in của show G-Dragon lúc 13h ngày 8/11 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trước tình trạng này, trên loa phát thanh, ban tổ chức chương trình liên tục khuyến cáo người hâm mộ không mua vé trôi nổi để tránh rủi ro. Đồng thời, ban tổ chức cũng nhắc nhở khán giả kiểm tra kỹ vòng tay sau khi đổi vé, bởi một khi đã rời quầy, ban tổ chức sẽ không hỗ trợ đổi hoặc xác minh lại.

Tối nay, G-Dragon sẽ biểu diễn đêm đầu tiên trong tour diễn 2 ngày tại Việt Nam. Người hâm mộ đang rất háo hức được gặp "ông hoàng K-pop".