Căng thẳng Hoa hậu Hoàn vũ chưa dừng: Chủ tịch MUO tuyên bố kiện ông Nawat

Sự việc bùng nổ vào ngày 4/11, được xem là ồn ào lớn nhất trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ. Theo truyền thông quốc tế, ông Nawat đã có lời lẽ thiếu tôn trọng với Fátima Bosch, đại diện Mexico.

Vụ việc khiến đương kim Hoa hậu Hoàn vũ cùng một số thí sinh rời khỏi buổi lễ trao sash (dải băng ghi tên quốc gia), khiến sự kiện bị gián đoạn.

Doanh nhân Raúl Rocha (phải) và ông Nawat Itsaragrisil (Ảnh: News).

Sau đó, Fátima Bosch lên tiếng khẳng định không hối tiếc khi phản ứng lại ông Nawat: “Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21. Tôi không phải búp bê chỉ biết chưng diện và làm theo ý người khác. Tôi tham gia cuộc thi để nói lên tiếng nói của phụ nữ khắp thế giới”.

Trước làn sóng chỉ trích, ông Nawat đã phát sóng trực tuyến xin lỗi các thí sinh và phủ nhận có mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, động thái này không làm dịu tình hình.

Chủ tịch MUO Raúl Rocha lập tức lên tiếng chỉ trích và thông báo giới hạn quyền hạn của ông Nawat trong khuôn khổ cuộc thi: “Rất tiếc, ông Nawat quên mất rằng mình chỉ là đơn vị đăng cai. Tôi đã yêu cầu hạn chế sự tham gia của ông ấy ở mức tối thiểu, hoặc loại bỏ hoàn toàn khỏi các hoạt động chính”.

Ông Rocha cũng nhấn mạnh MUO đặt ưu tiên hàng đầu là sự an toàn, tôn trọng và minh bạch đối với mọi thí sinh.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vẫn diễn ra bình thường giữa ồn ào kiện tụng (Ảnh: MU).

Trong sự kiện ngày 6/11, ông Nawat tỏ ra xúc động, cho biết đã đầu tư hơn 6 triệu USD cho cuộc thi năm nay và khẳng định bản thân luôn có thái độ đúng mực, không can thiệp sâu vào ê-kíp tổ chức hay thí sinh.

Song, căng thẳng tiếp tục leo thang khi, trong lễ khai mạc Đại hội Mariachi thế giới lần thứ 2, ngày 7/11, ông Raúl Rocha tiết lộ đã ủy quyền cho CEO MUO Mario Bucaro sang Thái Lan làm việc với luật sư để tiến hành thủ tục kiện tụng.

“Lời xin lỗi của ông Nawat là không đủ. Để bảo vệ giá trị và phẩm giá của phụ nữ, chúng tôi buộc phải hành động”, ông Rocha nói, đồng thời xác nhận đơn kiện đã được nộp.

Chuỗi ồn ào liên tiếp khiến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Nhiều cựu hoa hậu và người đẹp lên tiếng chỉ trích hành động của ông Nawat, yêu cầu tôn trọng thí sinh.

Hương Giang đang dẫn đầu bình chọn Thí sinh được yêu thích tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Mới đây, MUO còn hủy kết quả bình chọn “Top 10 ăn tối và trò chuyện đặc biệt” do Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (MUT) phát động, vì cho rằng đây là hoạt động trái phép, ngoài khuôn khổ cuộc thi. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang - từng lọt vào danh sách này.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang diễn ra tại Thái Lan, với 122 thí sinh tham dự. Chung kết dự kiến tổ chức vào 21/11.

Hương Giang - thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam và châu Á tại đấu trường này - hiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả quốc tế. Cô đang nằm trong top 3 dẫn đầu bình chọn Thí sinh được yêu thích (People's Choice) tại cuộc thi. Phần bình chọn này sẽ kết thúc vào ngày 19/11 tới.

Theo thông báo của Ban tổ chức, cuộc thi sẽ trải qua các phần thi như: Phỏng vấn kín, trình diễn áo tắm, trình diễn trang phục dân tộc, trình diễn váy dạ hội. Các phần thi này sẽ quyết định top 30, top 10, top 5 và ngôi vị hoa hậu.