G-Dragon đi chuyên cơ riêng tới Hà Nội, chuẩn bị cho 2 đêm diễn bùng nổ

Trong ảnh, G-Dragon diện trang phục giản dị nhưng vẫn toát lên phong cách đặc trưng, khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng phấn khích.

Ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn sẽ có 2 đêm diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank trong ngày 8/11 và 9/11 tại Hà Nội, nằm trong chuyến lưu diễn toàn cầu được đầu tư quy mô.

Ngày 6/11, G-Dragon lên đường sang Việt Nam thực hiện 2 đêm nhạc (Ảnh: Instagram).

G-Dragon luôn được coi là biểu tượng sống hay tượng đài âm nhạc xứ Hàn trong gần 2 thập kỷ qua. Sự hiện diện của anh tại Hà Nội khiến những người yêu nhạc Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) hào hứng. Được biết, 2 đêm nhạc còn thu hút sự quan tâm của khán giả Kpop tại khu vực châu Á.

Trên các diễn đàn Kpop, người hâm mộ Việt Nam đã sôi nổi bàn luận về việc đặt vé, chuẩn bị các hoạt động chào đón nam nghệ sĩ. Nhiều khán giả cho biết họ vẫn “rung động” sau màn trình diễn lịch sử của G-Dragon tại sự kiện Kstar Spark hồi tháng 6, nơi anh biểu diễn trước 40.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình giữa cơn mưa nặng hạt.

Sau đêm diễn, ngôi sao Hàn Quốc đã chia sẻ hình ảnh của buổi diễn trên trang cá nhân và viết: “Chúng ta đã ở đây suốt đêm để có những niềm vui ý nghĩa. Chúng ta đã ở đây suốt đêm để tận hưởng niềm may mắn. Cảm ơn Hà Nội, từ tận đáy lòng”.

G-Dragon trở lại Việt Nam sau gần nửa năm (Ảnh: X).

G-Dragon (tên thật là Kwon Ji Yong) được xem là biểu tượng của ngành công nghiệp âm nhạc và thời trang tại Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 2006 như một thành viên chủ chốt của nhóm nhạc nam BIGBANG, sau đó phát triển sự nghiệp riêng.

Album solo đầu tay Heartbreaker (2009) của anh là một trong những album bán chạy nhất Hàn Quốc, đồng thời giúp anh giành giải Album của năm tại Mnet Asian Music Awards 2009.

Ngôi sao sinh năm 1988 được truyền thông và người hâm mộ tôn vinh với biệt danh "ông hoàng Kpop" do thành công và tầm ảnh hưởng lớn mà anh mang lại trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang.

Không chỉ là nghệ sĩ, G-Dragon còn là biểu tượng thời trang hàng đầu châu Á, nhiều lần xuất hiện trên hàng ghế đầu của các show diễn lớn tại Paris (Pháp), Milan (Italy) và Seoul (Hàn Quốc).

G-Dragon liên tiếp nhận tin vui trước khi sang Việt Nam biểu diễn (Ảnh: Newsen).

Trước khi sang Việt Nam, G-Dragon nhận tin vui khi được bình chọn là một trong 3 ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2025, cùng nhóm nhạc BTS và nhà sản xuất Park Jin-young. Cuộc bình chọn do tạp chí JoyNews24 thực hiện, với sự tham gia của 110 chuyên gia trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Cuối tháng 10 vừa qua, G-Dragon cũng vinh dự được trao tặng Huân chương Văn hóa Hàn Quốc - phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân có đóng góp to lớn trong việc quảng bá làn sóng Hallyu và văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

Ngoài ra, anh còn được bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025, và là nghệ sĩ Kpop duy nhất biểu diễn trong tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo 21 quốc gia thành viên APEC - một cột mốc khẳng định vị thế quốc tế của “ông hoàng Kpop”.