Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi
(Dân trí) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các hộ dân bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi tại Đắk Lắk.
Chiều 8/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13) tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ, động viên trước những khó khăn, vất vả của người dân bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão.
Ông yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão nhằm sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho nhân dân.
Phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị phải bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa; thực hiện chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ, nhất là các hộ có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng thời, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính lưu ý các địa phương sớm rà soát, thống kê về thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.
Đến thăm cụ Nguyễn Thị Thâu (82 tuổi) sống neo đơn một mình, nhà đã bị đổ sập do bão, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, động viên, tặng quà tới cụ bà và chỉ đạo chính quyền địa phương sớm xem xét, hỗ trợ xây dựng lại căn nhà để cụ bà sớm có nơi ăn, chốn ở ổn định.
Tại Trường THCS Cù Chính Lan, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại tại trường và tặng quà động viên thầy cô giáo, học sinh nhà trường.
Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả do bão, để đón học sinh sớm trở lại trường học tập ổn định.
Bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề tại Đắk Lắk khiến 3 người chết (2 người do bị nhà sập đè vào người và 1 người bị nước lũ cuốn trôi), 6 người bị thương.
Mưa bão làm sập 25 nhà, 4.539 nhà bị tốc mái, 5.500 nhà bị ngập nước, 26 điểm trường học bị ảnh hưởng, khoảng 1.000m tường rào tại cơ sở giáo dục bị sập đổ.
Có 54.000 lồng bè thủy sản bị thiệt hại và nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng. Tổng thiệt hại do bão gây ra tại Đắk Lắk hơn 2.050 tỷ đồng.