Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi

Chiều 8/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13) tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ, động viên trước những khó khăn, vất vả của người dân bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm hỏi, động viên người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng do bão số 13 (Ảnh: Thành Lê).

Ông yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão nhằm sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho nhân dân.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị phải bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa; thực hiện chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ, nhất là các hộ có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính lưu ý các địa phương sớm rà soát, thống kê về thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Đến thăm cụ Nguyễn Thị Thâu (82 tuổi) sống neo đơn một mình, nhà đã bị đổ sập do bão, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, động viên, tặng quà tới cụ bà và chỉ đạo chính quyền địa phương sớm xem xét, hỗ trợ xây dựng lại căn nhà để cụ bà sớm có nơi ăn, chốn ở ổn định.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão để ổn định đời sống cho người dân (Ảnh: Thành Lê).

Tại Trường THCS Cù Chính Lan, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại tại trường và tặng quà động viên thầy cô giáo, học sinh nhà trường.

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả do bão, để đón học sinh sớm trở lại trường học tập ổn định.