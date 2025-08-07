"Yêu nữ thích hàng hiệu 2" lộ hình ảnh diễn viên ăn diện xa xỉ, thời thượng

Quá trình sản xuất bộ phim được mong đợi Yêu nữ thích hàng hiệu 2 đang diễn ra sôi nổi tại thành phố New York, hứa hẹn một bữa tiệc thời trang hoành tráng không kém gì phần 1 của bộ phim năm 2006.

Đạo diễn David Frankel và biên kịch Aline Brosh McKenna tiếp tục đảm nhiệm vai trò của mình, nhưng một sự thay đổi đáng chú ý là nhà thiết kế trang phục huyền thoại Patricia Field sẽ không trở lại với bộ phim này ở phần 2. Thay vào đó, cô đã tin tưởng giao lại trọng trách này cho học trò Molly Rogers, người từng cộng tác với cô trong cả The devil wears Prada và Sex and the city.

Với ngày ra rạp dự kiến vào ngày 1/5/2026, phần tiếp theo này sẽ chứng kiến sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc gồm Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt và Stanley Tucci, cùng với sự góp mặt của các gương mặt mới như: Justin Theroux, Kenneth Branagh, Rachel Bloom và Simone Ashley.

Những hình ảnh đầu tiên từ phim trường đã cho thấy các bộ trang phục đẳng cấp sẽ xuất hiện trong phim, đúng như kỳ vọng của người hâm mộ.

Từ những hình ảnh đầu tiên của bộ phim được hé lộ, Emily Blunt phối hợp áo sơ mi, túi xách và kính râm Dior với áo hở ngực Wiederhoeft, quần suông Jean Paul Gaultier và giày Brandon Blackwood.

Stanley Tucci lịch lãm với áo sơ mi Turnbull & Asser, giày Magnanni, cặp Berluti, kính râm Tom Ford và trang sức David Yurman.

Anne Hathaway xuất hiện với áo sơ mi TWP, váy Sacai, giày Gabriela Hearst, kính râm Oliver Goldsmith và vòng cổ Jemma Wynne.

Meryl Streep sang trọng với áo khoác và váy Sa Su Phi, thắt lưng Tod, kính râm Jimmy Choo, ví cầm tay Pinel & Pinel và vòng cổ Briony Raymond.

Anne Hathaway năng động với áo vest Aritzia, bốt Golden Goose, túi Coach, kính râm Barton Perreira và vòng cổ Jemma Wynne.

Anne Hathaway thanh lịch với áo vest Gabriela Hearst và bốt Paris Texas.

Anne Hathaway đơn giản nhưng tinh tế với áo phông Phoebe Philo, quần Nili Lotan, giày Prada, kính râm Barton Perreira và trang sức Jemma Wynne.

Meryl Streep phong cách với áo khoác Sa Su Phi, áo sơ mi Moidien (hãng thời trang nội địa của Việt Nam), quần Max Mara, cặp đựng tài liệu Mark Cross, trang sức Briony Raymond, kính râm Tiffany & Co. và giày Jacquemus.

Anne Hathaway cá tính với áo khoác da lộn Ralph Lauren, áo len Polo Ralph Lauren, quần jean Levi's, bốt Zadig&Voltaire, túi Valentino, khăn quàng cổ Sabina Savage và kính râm LGR.

Anne Hathaway phong cách sang trọng tối giản với quần yếm Wildfang, giày Stubbs & Wootton, kính râm Bulgari và túi Valentino Garavani.

Simone Ashley diện một chiếc váy Monse đầy ấn tượng.

Ảnh: GC Images