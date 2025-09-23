Dàn diễn viên điển trai, 6 múi tranh đấu trong phim "Tử chiến trên không"

Bộ phim hành động Việt Nam Tử chiến trên không đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến tối 22/9, phim Tử chiến trên không đã thu được 78 tỷ đồng, sau gần 4 ngày công chiếu.

Tử chiến trên không (tiếng Anh: Death battle in the air) là bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại hành động - kịch tính do đạo diễn Hàm Trần thực hiện. Bộ phim lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau giải phóng.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên điển trai, hình thể đẹp cũng là một yếu tố hấp dẫn khán giả. Trong phim, các nam diễn viên thuộc 2 phe chính - tà, đấu tranh gay gắt với nhau, nhưng họ đều có điểm chung là ngoại hình nổi bật. Các diễn viên bao gồm: Lợi Trần, Hiếu Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy...

Lợi Trần

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Lợi Trần bày tỏ niềm vui của cá nhân anh và của cả đoàn làm phim khi bộ phim Tử chiến trên không đang được khán giả đón nhận, yêu thích.

Là một trong những ngôi sao đang lên của dòng phim hành động, Lợi Trần gây ấn tượng bởi vẻ ngoài phong trần và khả năng diễn xuất chắc chắn. Anh có nền tảng vững vàng từ võ thuật, từng là một võ sĩ boxing chuyên nghiệp.

Sau thành công của vai Thập Bát Ca trong web drama (phim chiếu trên nền tảng website) Bi Long đại ca, Lợi Trần có màn đột phá mạnh mẽ về diễn xuất trên màn ảnh rộng.

Trong Tử chiến trên không, anh thủ vai một hành khách tên Hải. Nhân vật này có vai trò khó lường trong mạch phim.

Với diễn xuất bằng mắt và ngôn ngữ cơ thể ấn tượng, Lợi Trần đã thể hiện được sự phức tạp trong tâm lý nhân vật. Lợi Trần được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao hành động mới của điện ảnh Việt.

Hiếu Nguyễn

Hiếu Nguyễn sinh năm 1990, từng được mệnh danh là "nam thần màn ảnh Việt" sau vai diễn Hùng "Sẹo" trong phim Hương Ga. Anh được biết đến với vẻ ngoài nam tính, vạm vỡ.

Sau một thời gian vắng bóng khỏi showbiz, Hiếu Nguyễn đánh dấu sự trở lại với những dự án lớn. Đáng chú ý nhất là vai diễn chỉ huy Trần Thành trong "bom tấn" Mưa đỏ.

Góp mặt trong Tử chiến trên không, Hiếu Nguyễn chỉ xuất hiện ở đầu bộ phim, tuy nhiên anh đã tiếp tục khẳng định được diễn xuất của mình, đặc biệt là ở những phân đoạn đòi hỏi sự mạnh mẽ, nam tính.

Trần Ngọc Vàng

Sinh năm 1998, Trần Ngọc Vàng là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Anh từng giành ngôi Quán quân Gương mặt Điện ảnh 2020.

Dù có tuổi đời còn khá trẻ, Trần Ngọc Vàng đã thể hiện sự "liều và lì" khi tự mình thực hiện nhiều cảnh hành động nguy hiểm. Sở hữu ngoại hình điển trai và diễn xuất ổn, anh được đánh giá là làm tốt vai phi công trong phim Tử chiến trên không.

Ngoài điện ảnh, Trần Ngọc Vàng cũng yêu thích ca hát và thời trang, nhưng khẳng định chỉ thử sức khi có cơ hội phù hợp và làm một cách nghiêm túc.

Ma Ran Đô

Sở hữu gương mặt sáng sủa và chiều cao ấn tượng 1m80, Ma Ran Đô là một trong những diễn viên nổi bật nhất của dàn diễn viên nam.

Anh gây tò mò cho khán giả bởi cái tên đặc biệt, dù đã hoạt động trong nghề khá lâu nhưng anh mới thực sự được chú ý gần đây, khi tham gia bộ phim điện ảnh Nụ hôn bạc tỷ.

Trong Tử chiến trên không, Ma Ran Đô vào vai một cảnh vệ gan dạ. Với lợi thế hình thể và khả năng diễn xuất tự nhiên, anh đã góp phần tạo nên những cảnh quay hành động đẹp mắt và kịch tính.

Thanh Sơn

Là một gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc, Thanh Sơn được khán giả yêu mến với biệt danh "soái ca giờ vàng". Trong Tử chiến trên không, anh có màn "lột xác" bất ngờ khi thủ vai chính là một cảnh vệ hàng không.

Vai diễn này đòi hỏi Thanh Sơn phải thực hiện nhiều pha hành động quyết liệt, gay cấn trong không gian hẹp. Đây là dịp để nam diễn viên thể hiện thể hiện lợi thế hình thể và võ thuật.

Với khả năng diễn xuất chuyên nghiệp và sự lăn xả hết mình, anh đã phá vỡ giới hạn của bản thân và tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Xuân Phúc

Trong Tử chiến trên không, Xuân Phúc vào vai một cơ trưởng, đòi hỏi sự điềm tĩnh và quyết đoán, khác với những vai diễn hành động quen thuộc của anh.

Xuân Phúc (SN 1992) là một diễn viên có nhiều kinh nghiệm. Anh từng giành giải Cánh diều bạc và Giải bạc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc.

Với chiều cao 1m80 và vẻ ngoài lịch lãm, anh thường được giao các vai diễn có tính cách mạnh mẽ, cương trực. Trước đó, anh gây ấn tượng với vai công an trong phim Đấu trí.

Võ Điền Gia Huy

Trong Tử chiến trên không, Võ Điền Gia Huy (SN 1996) đảm nhận vai Tí, một tên không tặc. Đây là một trong những vai diễn hành động gai góc nhất trong sự nghiệp của anh.

Từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, anh được biết đến với vai diễn trong bộ phim Thưa mẹ con đi (2019), giúp tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng.

Với vai diễn Tí, Võ Điền Gia Huy đã tự mình thực hiện tất cả các cảnh hành động, không dùng diễn viên đóng thế. Anh đã phải tập luyện cật lực và chấp nhận nhiều chấn thương để mang lại sự chân thực cho vai diễn.

Ảnh: Facebook nhân vật