Mỹ nam vào vai kẻ cướp máy bay liều lĩnh trong "Tử chiến trên không" là ai?

Phim điện ảnh Tử chiến trên không đang nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Sau khi ra mắt tại TPHCM vào ngày 16/9, phim nhận "cơn mưa" lời khen trên mạng xã hội, thậm chí còn có ý kiến cho rằng đây là "phim tốt nhất của điện ảnh Việt từ đầu năm đến nay".

Ngoài dàn diễn viên chính như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn... những tuyến nhân vật khác trong phim cũng gây chú ý nhờ diễn xuất đồng đều. Đặc biệt, nhân vật Tí, một trong 4 thành viên nhóm không tặc, do diễn viên Võ Điền Gia Huy thủ vai, gây chú ý.

Nhân vật này được khắc họa gai góc trong những pha hành động nghẹt thở, nhưng cũng cho thấy số phận và hoàn cảnh sống đáng thương để dẫn đến con đường phi pháp.

Tạo hình của Võ Điền Gia Huy trong phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong phim, Võ Điền Gia Huy thuyết phục khán giả nhờ sự dấn thân trong các cảnh quay nguy hiểm, diễn xuất ngay cả trong những không gian hẹp, căng thẳng.

Nam diễn viên cho biết, sau lần hợp tác trong phim Tiệm ăn của quỷ, nhà sản xuất đã mời anh thử vai trong dự án đầu tiên tại Việt Nam khai thác đề tài không tặc.

Phần thể hiện cá tính ở vòng casting (thử vai) giúp Võ Điền Gia Huy ghi điểm. Đạo diễn Hàm Trần và biên kịch phát triển thêm lớp tâm lý và thoại cho nhân vật Tí, biến anh thành một mắt xích quan trọng trong mạch truyện của chuyến bay định mệnh.

Dù từng rèn luyện kỹ thuật hành động ở nhiều dự án trước, Võ Điền Gia Huy vẫn dành nhiều tháng tập luyện cùng ê-kíp để hoàn thiện các pha đối kháng.

Anh chia sẻ: "Ngay cả những phân cảnh quay từ xa, tôi cũng dồn 100% sức lực để diễn xuất. Vì vậy tôi gần như "lập kỷ lục" bị chấn thương nhiều nhất đoàn. Có những cảnh nhân vật Tí ra đòn nhưng người chịu thương tích lại là tôi".

Võ Điền Gia Huy có những phân cảnh hành động ác liệt bên Thái Hòa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh (nay là Long An), tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Trước khi đến với điện ảnh, anh từng diễn tại sân khấu kịch Hồng Vân, làm mẫu ảnh, đóng MV ca nhạc...

Những năm qua, Võ Điền Gia Huy dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Năm 2019, anh gây tiếng vang với vai chàng trai LGBT trong Thưa mẹ con đi. Vai diễn mang về cho anh đề cử Mai Vàng hạng mục Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình, sánh vai cùng những tên tuổi lớn như Thành Lộc, Trấn Thành, Trường Giang, Cao Minh Đạt…

Đời thường, Võ Điền Gia Huy gây ấn tượng với phong cách lịch lãm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vai Tí đánh dấu một bước tiến mới của Võ Điền Gia Huy trong năm nay, sau nhân vật thám tử Định của phim Thám tử Kiên và màn chào sân quốc tế với vai chính trong Skin of Youth - Ồn ào tuổi trẻ (phim hợp tác quốc tế, tranh giải tại Liên hoan phim châu Á New York lần thứ 24 vào tháng 7).

Nam diễn viên cho biết, thời gian tới, anh tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh với vai "tổng tài" trong phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay và góp mặt trong phim điện ảnh Ai thương ai mến dự kiến ra mắt cuối năm.