Bắc Ninh xây dựng hệ sinh thái số phát triển du lịch nông thôn

Trong 10 tháng năm 2025, Bắc Ninh đã đón hơn 5,7 triệu lượt khách, trong đó có 375 nghìn lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 5.500 tỷ đồng, vượt 102,5% kế hoạch năm.

Kết quả này phản ánh sức hút của vùng đất Kinh Bắc giàu bản sắc, đồng thời khẳng định tính hiệu quả của công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

Các buổi biểu diễn Dân ca quan họ Bắc Ninh luôn thu hút đông đảo du khách (Ảnh: Đỗ Quân).

Cùng với sự phong phú, đa dạng của các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch nông nghiệp, nông thôn, làng nghề đang được xem là nguồn tài nguyên mới của ngành công nghiệp không khói Bắc Ninh.

Đối với nông nghiệp, điểm bất lợi của Bắc Ninh là diện tích canh tác hạn chế, chính vì thế Bắc Ninh tập trung hướng vào phát triển là nông nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 35-40% tổng giá trị toàn ngành.

Theo thống kê, trên địa bàn Bắc Ninh hiện có 72 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích 160ha, trong đó, 29 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, 47 cơ sở sản xuất rau, hoa trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính. Đồng thời, toàn tỉnh hiện có 93 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (59 sản phẩm đạt 4 sao và 34 sản phẩm đạt 3 sao).

Việc xây dựng các tour du lịch trải nghiệm sinh thái, trồng cây, thả cá, chăn nuôi,... là những trải nghiệm thú vị đối với du khách.

Khách đến Bắc Ninh được tham gia trải nghiệm các hoạt động ở làng nghề (Ảnh: Đồng Thu).

Từ những tiềm năng của các làng nghề, thời gian qua, Bắc Ninh đã quan tâm, khai thác để phát triển du lịch.

Bắc Ninh đã hình thành những điểm du lịch làng nghề được du khách yêu thích là: Làng tranh Đông Hồ (huyện Thuận Thành), gốm Phù Lãng (huyện Quế Võ), đúc đồng Đại Bái (huyện Gia Bình), làng mây tre đan Xuân Lai (Gia Bình), làng chạm khắc gỗ Phù Khê (Từ Sơn), làng sơn mài Đình Bảng (Từ Sơn)...

Bắc Ninh đã hình thành những điểm du lịch làng nghề được du khách yêu thích (Ảnh: Đồng Thu).

Đến nơi đây, du khách không chỉ thấy tận mắt và tìm hiểu cách thức sản xuất, mà còn được trực tiếp tham gia vào quá trình làm sản phẩm, tìm hiểu cuộc sống của cư dân và đặc sắc văn hóa ở từng địa phương.

Mặt khác, kết hợp khám phá cảnh quan, nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực làng quê và mua sắm đồ lưu niệm.

Các du khách nhí thích thú trải nghiệm hoạt động cho cừu ăn tại Khu Sinh Thái Văn Hoá Bắc Ninh-Green Farm (Ảnh: G.F).

Đại diện Sở du lịch tỉnh Bắc Ninh cho hay, hiện nay, nhiều du khách rất ưa chuộng mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn bởi chi phí phù hợp, vừa được thư giãn, hòa mình vào không gian trong lành, bình yên, vừa có thể thưởng thức những loại trái cây tươi ngon, an toàn ngay tại vườn và mua về làm quà tặng bạn bè, người thân...

Ở Bắc Ninh có thể kể đến Khu du lịch Miền Quan họ tại phường Hòa Long, TP Bắc Ninh với loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái; trải nghiệm và khám phá các giá trị văn hóa, đặc biệt là Dân ca Quan họ Bắc Ninh kết nối với Khu du lịch văn hóa - lễ hội đền Bà Chúa Kho (TP Bắc Ninh), Khu du lịch lịch sử chiến tuyến Như Nguyệt...

Để thúc đẩy du lịch nông nghiệp, nông thôn, công nghệ số được Bắc Ninh khai thác mạnh mẽ trong quản lý và quảng bá du lịch nhằm tăng sức hút.

Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, du khách mà nhất là giới trẻ có xu hướng tìm kiếm thông tin, đánh giá, gợi ý hành trình qua mạng xã hội, video ngắn hoặc các nền tảng trực tuyến...

Ứng dụng công nghệ số, ra mắt các nền tảng số để thúc đẩy du lịch phát triển đang được Bắc Ninh triển khai khá hiệu quả (Ảnh: Đồng Thu).

Bắt nhịp xu hướng, mới đây, Bảo tàng Bắc Ninh số 2 vừa cho ra mắt kênh "Go to Bac Ninh" trên 4 nền tảng mạng xã hội có lượng người sử dụng lớn như: Facebook, TikTok, Instagram, Youtube.

Kênh "Go to Bac Ninh" được thiết kế giao diện mang nét đặc trưng của văn hóa Kinh Bắc. Nội dung, hình ảnh, video đăng tải trên kênh tập trung giới thiệu vẻ đẹp di sản, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu, điểm du lịch, làng nghề thủ công truyền thống, lễ hội, ẩm thực, trò chơi dân gian, khu du lịch sinh thái và tiềm năng du lịch nổi bật của tỉnh...

Mỗi bài viết, mỗi video đều nhằm lan tỏa, kết nối, khơi gợi hứng thú trải nghiệm di sản văn hóa Kinh Bắc, đồng thời khuyến khích cộng đồng tương tác và tham gia sáng tạo nội dung số về văn hóa Bắc Ninh.

Một số bài viết được quản trị viên chọn lọc biên dịch sang tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc và tiếng Trung Quốc nhằm tiếp cận du khách quốc tế.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin, Bắc Ninh kỳ vọng tăng cường khả năng tiếp cận và tương tác với du khách tiềm năng, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông - xúc tiến du lịch, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong văn hoá - du lịch hiện nay.