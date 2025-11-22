Loạt xe hybrid cắm sạc ra mắt khách Việt, có mẫu đi thuần điện tới 200km

Chưa đầy một tháng, có tới 3 mẫu ô tô hybrid cắm sạc (PHEV) được ra mắt Việt Nam, cho thấy xu hướng “xe lai” đang dần nở rộ tại nước ta. Trong những cái tên này, có sản phẩm là bản nâng cấp, nhưng cũng có mẫu xe hoàn toàn mới, lần đầu được giới thiệu.

Volvo XC60 và S90 2026

Ngày 19/11, Volvo cùng lúc giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của XC60 và S90. Trong đó, mẫu sedan S90 chỉ có duy nhất phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) với mức giá 2,75 tỷ đồng, rẻ hơn khoảng 140 triệu đồng so với biến thể T8 Recharge cũ, được giới thiệu hồi tháng 3/2024.

Theo giới chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh này là do xe PHEV hiện nay được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% của xe xăng/dầu cùng chủng loại. Tuy nhiên, giá bán của Volvo XC60 PHEV 2026 lại giữ nguyên ở mức 2,75 tỷ đồng.

Volvo S90 2026 mở bán tại Việt Nam thuộc biến thể trục cơ sở kéo dài (Long Wheel Base) với chiều dài 5.090mm, chiều rộng 1.890mm và chiều cao 1.450mm. Chiều dài cơ sở của xe đạt 3.061mm (Ảnh: Volvo).

Cả hai mẫu xe này sở hữu một số thay đổi về thiết kế nội/ngoại thất và trang bị. Trong đó, điểm nhấn ở nội thất nằm ở màn hình trung tâm 11,2 inch sử dụng nền tảng Google cho phép điều khiển giọng nói, truy cập bản đồ Google Maps và các ứng dụng giải trí như YouTube, Spotify… nhưng vẫn có thể kết nối Apple CarPlay/Android Auto nếu cần.

Về khả năng vận hành, Volvo XC60 PHEV 2026 sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L, tăng áp (mã hiệu T8), kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 462 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 640Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có tầm hoạt động thuần điện là 89km.

Volvo XC60 2026 sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Ngoài phiên bản PHEV, mẫu SUV hạng sang này còn biến thể mild-hybrid giá 2,299 tỷ, tăng 20 triệu đồng so với đời cũ (Ảnh: Đại lý Volvo).

Volvo S90 2026 dùng máy xăng 2.0L kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh công suất 462 mã lực và mô-men xoắn cực đại 709Nm, cho khả năng di chuyển tối đa 98km ở chế độ thuần điện. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian cũng xuất hiện trên mẫu xe này.

Mercedes-Benz GLE 400e

Cùng ngày 19/11, Mercedes-Benz Việt Nam chính thức mở bán mẫu xe hybrid cắm sạc đầu tiên tại nước ta, có tên gọi GLE 400e 4Matic. Xe được chốt giá bán lẻ đề xuất là 4,669 tỷ đồng, đắt hơn đáng kể so với dòng GLE 450 từng được bán trước đây (3,999 tỷ đồng).

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLE 400e 4Matic có thể xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Volvo XC90 Recharge (từ 4,37 tỷ đồng) (Ảnh: NetCarShow.com).

Mercedes-Benz GLE 400e 4Matic dùng động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L có công suất 252 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện 136 mã lực, tạo ra sức mạnh tổng hợp 381 mã lực và mô-men xoắn 650Nm. Nhờ bộ pin có dung lượng 25,28kWh, xe di chuyển được 95-114km ở chế độ thuần điện, theo nhà sản xuất.

Thời gian sạc đầy bằng nguồn AC 11kW là khoảng 2,75 giờ.

Lynk & Co 08

Ra mắt ngày 25/10, Lynk & Co 08 không phải xe sang như những sản phẩm kể trên, nhưng cũng không rẻ do được định vị ở phân khúc SUV hạng D. Theo đó, mẫu xe này được chốt giá khởi điểm từ 1,299 tỷ và cao nhất lên tới 1,389 tỷ đồng.

Lynk & Co 08 sử dụng nền tảng khung gầm CMA tương tự Volvo XC60 (Ảnh: Lynk & Co).

Hệ truyền động PHEV trên mẫu xe này gồm máy xăng tăng áp, dung tích 1.5L kết hợp với 2 mô-tơ điện (một máy phát và một mô-tơ dẫn động), cho tổng công suất 345 mã lực và mô-men xoắn 580Nm. Xe sử dụng gói pin phẳng NMC có dung lượng 39,6kWh, cho khả năng di chuyển tối đa 200km ở chế độ thuần điện, theo công bố của nhà sản xuất.

Ở chế độ kết hợp giữa xăng và điện, Lynk & Co 08 có thể đi được tối đa 1.400km với một bình xăng (60 lít) đầy. Mẫu xe này có hỗ trợ sạc nhanh (DC), cho phép sạc 30-80% pin trong 28 phút với nguồn 85kW.

Có thể thấy, công nghệ PHEV tuy có xu hướng nở rộ tại Việt Nam nhưng đang tập trung chủ yếu vào những sản phẩm có giá bán không rẻ, chưa thực sự phổ thông. Hiện tại, mẫu xe PHEV rẻ nhất thị trường đang là BYD Seal 5 (696 triệu đồng), định vị ở phân khúc sedan hạng C.