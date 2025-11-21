Nhạc sĩ Đỗ Bảo được bổ nhiệm Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng quân đội

Sáng 21/11, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Dàn nhạc giao hưởng quân đội (MSO). Đây được xem là sự kiện quan trọng với nền nghệ thuật hàn lâm Việt Nam, khi lần đầu tiên lực lượng quân đội có dàn nhạc giao hưởng quy mô lớn, định hướng đạt chuẩn quốc tế.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Dàn nhạc giao hưởng quân đội (MSO) sáng 21/11 (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, nhạc sĩ Đỗ Bảo - nguyên Tổ trưởng bộ môn sáng tác của Khoa Âm nhạc - chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng quân đội. Sinh năm 1978, anh từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc, nổi bật nhất là Giải Cống hiến. Anh là thành viên sáng lập ban nhạc Sao Mai và tạo dấu ấn với vai trò hòa âm, phối khí cho album Nhật thực của ca sĩ Trần Thu Hà.

Đỗ Bảo cũng nổi tiếng với các ca khúc như: Bức thư tình đầu tiên, Bức thư tình thứ hai, Cầu vồng đêm mưa, Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta, Cánh buồm đỏ thắm… Ngoài ra, anh còn gắn liền với nhiều tác phẩm giao hưởng và các dự án nghệ thuật lớn của quân đội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, nhạc sĩ Đỗ Bảo bày tỏ niềm vui và sự trân trọng trước cột mốc mới.

“Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, nhưng vai trò và vị trí của âm nhạc vẫn giữ nguyên giá trị. Âm nhạc giao hưởng sẽ tiếp tục truyền tải cảm xúc, lan tỏa những giá trị văn hóa tinh hoa đến công chúng, từ các tác phẩm trong nước đến quốc tế.

Dàn nhạc hoạt động chuyên nghiệp, chuyên sâu, từng bước đưa âm nhạc quân đội gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Qua môi trường hàn lâm, hiện đại, chúng tôi mong muốn quảng bá hình ảnh tốt đẹp về quân đội, đất nước và con người Việt Nam, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”, anh nói.

Ngoài nhạc sĩ Đỗ Bảo giữ vị trí Giám đốc, 2 Phó Giám đốc gồm Thượng tá, nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu và Thiếu tá, NSƯT Vũ Thắng Lợi, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 2.

NSƯT Vũ Thắng Lợi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng quân đội (Ảnh: Ban tổ chức).

Thiếu tá, NSƯT Vũ Thắng Lợi cũng bày tỏ xúc động và tự hào khi Dàn nhạc giao hưởng quân đội chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Anh cho biết đây là dấu mốc quan trọng không chỉ với lĩnh vực nghệ thuật quân đội nói chung mà còn với bản thân anh.

“Tôi cảm thấy vinh dự khi đứng trong hàng ngũ của Dàn nhạc giao hưởng quân đội. Đây là bước trưởng thành và khởi đầu cho một nền nghệ thuật quân đội chuyên nghiệp hơn”, nam nghệ sĩ nói.

NSƯT Vũ Thắng Lợi cũng tiết lộ rằng, dàn nhạc sẽ đưa âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với bộ đội và nhân dân thông qua các chương trình phục vụ và nghi lễ quan trọng.

Tại sự kiện, thượng tá, nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu cho biết, trước khi ra mắt, lực lượng đã tổ chức nhiều chương trình tập luyện quy mô lớn như: Bài ca thống nhất, Đất nước trọn niềm vui, 80 năm - Bản trường ca vang mãi.

“Các chương trình này được giới chuyên môn đánh giá cao về quy mô và chất lượng nghệ thuật. Đây là những chương trình thử nghiệm chứng minh chúng tôi đủ năng lực tổ chức các chương trình giao hưởng lớn. Dàn nhạc thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa các tác phẩm trong nước và quốc tế, giữa khí nhạc và ca khúc nghệ thuật, đồng thời nâng tầm các tác phẩm âm nhạc cách mạng Việt Nam”, nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu chia sẻ thêm.

Thành viên Dàn nhạc giao hưởng quân đội chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Ban tổ chức, Dàn nhạc giao hưởng quân đội sẽ hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp, vừa biểu diễn, vừa đào tạo và bồi dưỡng nhạc công cho quân đội và đất nước. Với quy mô ba quãng mở rộng, dàn nhạc gồm bộ dây, bộ gõ, bộ gỗ, bộ đồng và các nhạc cụ điện tử, tương đương các dàn nhạc giao hưởng ở Áo, Pháp, Đức, với 101 nhạc công cùng bộ khung lãnh đạo, chỉ huy, trợ lý và nhân viên.

Sự ra đời của Dàn nhạc giao hưởng quân đội đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của nghệ thuật quân đội và mở ra triển vọng mới cho nền âm nhạc hàn lâm Việt Nam.