Đồng Nai đề nghị Lâm Đồng và 17 nhà máy thủy điện cung cấp thông tin xả lũ

Ngày 22/11, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ của các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về hạ lưu của các hồ thủy điện trên lưu vực các sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, công tác cung cấp thông tin, phối hợp cảnh báo trước khi xả tràn, xả lũ về hạ lưu giữa các nhà máy thủy điện với lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai rất chặt chẽ, kịp thời để chủ động trong công tác ứng phó, phòng tránh thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Nhiều khu dân cư ven sông Đồng Nai, La Ngà ngập sâu trong nhiều ngày qua (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, từ ngày 7/11 mực nước trên sông La Ngà ở mức cao và duy trì cho đến ngày 18/11 (mực nước lúc 19h ngày 18/11 tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà là 105,34m, thấp hơn báo động 2 là 0,16m), đã làm vỡ và tràn bờ bao (người dân tự đắp) dọc sông La Ngà, gây ngập lụt khoảng 600ha lúa và hoa màu của người dân trên địa bàn xã Phú Hòa.

Theo thông tin ban đầu, mực nước dâng cao do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn và điều tiết xả tràn của hồ Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đơn vị chủ hồ chưa phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai và UBND các xã vùng hạ lưu đập thuộc tỉnh Đồng Nai, đã gây khó khăn trong công tác ứng phó ngập lụt, làm thiệt hại cho sản xuất lúa và hoa màu của người dân.

UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi 17 nhà máy thủy điện đề nghị phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu (Ảnh: Hoàng Bình).

Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với tình hình ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực ven các sông: Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé, nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, các đơn vị liên quan thông báo, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình điều tiết xả lũ các hồ chứa thủy điện, thủy lợi có liên quan đến vùng hạ lưu thuộc tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi 17 nhà máy thủy điện, đề nghị phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu của các hồ thủy điện trên lưu vực các sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé.

Cụ thể, 17 nhà máy thủy điện gồm: Trị An, Phú Tân 2, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5, Đại Ninh, Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Cần Đơn, Thác Mơ, Đak U, Srok Phu Miêng, Đak Glun, Thống Nhất, Đak Glun 2, Bù Cà Mau, Đak Kar.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các nhà máy thủy điện rà soát quy trình vận hành, quy chế phối hợp, phân công cán bộ phụ trách, thông báo và cung cấp thông tin kịp thời về thời điểm bắt đầu xả nước về hạ lưu, lưu lượng về hồ, mực nước hồ, lưu lượng xả dự kiến.