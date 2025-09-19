"Mưa đỏ" tạm mất ngôi thống trị phòng vé về tay phim "Tử chiến trên không"

Kể từ khi ra rạp vào ngày 21/8, bộ phim Mưa đỏ liên tục giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu của Box Office Việt Nam, tạo nên cơn sốt chưa từng có.

Tuy nhiên, thành tích này đã chấm dứt vào ngày 18/9, khi doanh thu trong ngày của Tử chiến trên không vượt qua Mưa đỏ.

Phim "Tử chiến trên không" vừa ra rạp đã có bước tạo đà tốt về doanh thu, soán ngôi của "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Cụ thể, theo thống kê của Box Office Việt Nam, ngày 18/9, phim Tử chiến trên không có những suất chiếu sớm, đạt được doanh thu gần 5 tỷ đồng, trong khi cùng ngày Mưa đỏ thu về gần 4 tỷ đồng.

Đến 14h ngày 19/9, Tử chiến trên không tiếp tục dẫn đầu doanh thu phòng vé với 4,3 tỷ đồng, trong khi Mưa đỏ chỉ đạt 2,4 tỷ đồng.

Sau khi có doanh thu ấn tượng trong những suất chiếu sớm ngày 18/9, ngày chiếu chính thức đầu tiên của Tử chiến trên không là hôm nay, được xếp 3.500 suất chiếu nên khả năng doanh thu còn vượt hơn so với ngày đầu tiên.

Tính tới hiện tại, doanh thu của phim Tử chiến trên không đã vượt mốc 10 tỷ đồng.

Top 5 phim có doanh thu cao nhất trong ngày 19/9 (tính đến 14h), theo Box Office Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Tử chiến trên không (tiếng Anh: Death battle in the air) là một bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại hành động - lịch sử - tội phạm - giật gân, do Hàm Trần làm đạo diễn, Điện ảnh Công an nhân dân và Galaxy Studio đầu tư sản xuất.

Phim lấy cảm hứng từ chuyến bay xuất phát tại Đà Nẵng bị không tặc tấn công vào năm 1978, qua đó đánh dấu đây là bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên khai thác về chủ đề này.

Mạch phim xoay quanh một chuyến bay bị một băng không tặc tấn công và khống chế, nhằm cướp máy bay để tẩu thoát ra nước ngoài. Trong tình thế nguy cấp, các phi hành đoàn buộc phải ra tay hành động để chống trả và đảm bảo an toàn cho hành khách...

Phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên gồm: Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh, Xuân Văn, Bảo Định, Ray Nguyễn, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng...

Tử chiến trên không được công chiếu toàn quốc vào ngày 19/9.

Phim "Tử chiến trên không" có bối cảnh trên máy bay. Những cảnh giằng co giữa kẻ cướp và phi hành đoàn diễn ra gay cấn (Ảnh: Nhà sản xuất).

Có ý kiến cho rằng, phim Tử chiến trên không ra rạp khi Mưa đỏ đã đi qua giai đoạn đỉnh cao về doanh thu, số lượng suất chiếu của bộ phim do Điện ảnh Quân đội đầu tư cũng đang được các rạp chiếu thu hẹp dần. Do vậy, bộ phim của đạo diễn Hàm Trần mới có cơ hội vượt lên, chiếm ngôi đầu phòng vé tính theo ngày.

Cũng có nhà chuyên môn dự đoán, nếu như phim nhận được phản ứng tốt của dư luận, phim Tử chiến trên không còn có thể được tăng suất chiếu nhiều hơn ở các rạp.

Là một trong những người xem suất chiếu sớm, nhà phê bình phim Hà Thanh Vân cho rằng, Tử chiến trên không là một phim hành động thuần túy, hấp dẫn khán giả.

Bà Thanh Vân dự báo Tử chiến trên không khó có thể đạt được doanh thu "khủng" như Mưa đỏ, nhưng chuyên gia bình luận phim này cho rằng bộ phim sẽ cán mốc 100-200 tỷ đồng.

"Sự ra đời của Tử chiến trên không ngay sau Mưa đỏ đã chứng minh rằng dòng phim điện ảnh cho các đơn vị Nhà nước sản xuất không chỉ có thể làm về đề tài chiến tranh, lịch sử mà còn có thể khai thác hiệu quả thể loại hành động, kịch tính", bà Vân nhận định.