Vì sao Thái Hòa nhận vai phản diện gây ám ảnh trong "Tử chiến trên không"?

Xuất hiện trong chương trình Khách sạn 5 sao vừa phát sóng trên VTV3, diễn viên Thái Hòa và đạo diễn Hàm Trần đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim điện ảnh đang gây chú ý, Tử chiến trên không.

Thái Hòa chia sẻ lý do anh nhận vai phản diện có ánh mắt gây ám ảnh trong phim "Tử chiến trên không" (Ảnh: Chụp màn hình).

Bộ phim Tử chiến trên không (tiếng Anh: Death battle in the air) là phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại hành động - kịch tính do Hàm Trần làm đạo diễn. Phim lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam năm 1977-1978.

Với các tình tiết lôi cuốn, mạch phim nhanh, cảnh hành động dồn dập, Tử chiến trên không đang thu hút khán giả ra rạp. Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến 19h ngày 21/9, phim Tử chiến trên không đã thu được 61 tỷ đồng, sau gần 3 ngày công chiếu.

Trong phim, Thái Hoà thủ vai Long, cầm đầu một nhóm không tặc, tổ chức cuộc tấn công bất ngờ nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, buộc tổ bay phải thay đổi hành trình để tẩu thoát ra nước ngoài.

Vai diễn của anh được khán giả đánh giá cao bởi diễn xuất ấn tượng, đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng, dã man của một tên tội phạm.

Diễn viên Thái Hòa cho biết, lý do anh nhận vai phản diện trong phim Tử chiến trên không trước hết là vì kịch bản hay. Kịch bản của bộ phim đã được vợ anh đọc trước và khen ngợi nó. Sau đó, anh cũng bị kịch bản này thuyết phục.

Lý do thứ hai anh vào vai Long trong phim Tử chiến trên không là vì chính anh đang tìm kiếm một vai diễn phản diện như vậy.

“Năm nay, tôi may mắn gặp 2 kịch bản hay là Địa đạo và Tử chiến trên không. Đúng lúc tôi cũng đang muốn diễn một vai phản diện hấp dẫn thì gặp được vai Long trong Tử chiến trên không vì thế tôi nhận lời ngay”, Thái Hòa chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết thêm, anh chưa từng đi casting (thử vai) phim, hầu hết các vai diễn của anh đều được mời. Với vai Long trong bộ phim này cũng vậy.

Chia sẻ về hậu trường đóng phim, diễn viên Thái Hòa và đạo diễn Hàm Trần cho biết bối cảnh chính của Tử chiến trên không diễn ra trong khoang máy bay với khoảng 30 ghế ngồi. Do bối cảnh hạn chế nên diễn xuất của các diễn viên càng phải đầu tư kỹ lưỡng hơn, dù rằng thời gian quay phim không dài, chỉ khoảng 30 ngày.

Trong quá trình quay phim, Thái Hòa nhiều lần xin được làm lại cảnh quay cho đến khi ưng ý, có khi quay lại tới 7-8 lần. “Một cảnh quay hay sẽ khiến mình sung sướng và nhớ mãi. Trong Tử chiến trên không, tôi đã có những cảnh quay như vậy”, anh bộc bạch.

Đạo diễn Hàm Trần khen ngợi diễn xuất của Thái Hòa, cho rằng ánh mắt của nhân vật anh thủ vai rất ám ảnh (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi được đề nghị nhận xét về bộ phim và vai diễn của chính mình, Thái Hòa thẳng thắn nói anh chưa xem Địa đạo và Tử chiến trên không vì “không thích thấy lại chính mình trên phim”.

Dẫu vậy, anh miêu tả rằng, nếu như vai diễn của anh trong Địa đạo là màu trắng thì vai Long trong Tử chiến trên không là màu đen.

So sánh với Địa đạo, Thái Hòa cho biết anh cảm thấy quá trình đóng phim Tử chiến trên không “dễ thở” hơn, vì bối cảnh dưới lòng đất của Địa đạo chật hẹp và nóng nực hơn nhiều. Ở Tử chiến trên không, anh có không gian để nghỉ ngơi thoải mái giữa những cảnh quay căng thẳng.

Khác với Thái Hòa, đạo diễn Hàm Trần đã xem đi xem lại Tử chiến trên không hàng trăm lần trong quá trình dựng phim. Mỗi lần xem, đạo diễn luôn cảm thấy bị ám ảnh bởi ánh mắt của nhân vật Long do Thái Hòa thủ vai. “Diễn quá hay”, đạo diễn nhận xét ngắn gọn.

Bộ phim này được làm dựa trên một sự kiện có thật, nghĩa là khán giả đều đã biết nguyên nhân và kết quả chính của nội dung phim. Tuy nhiên, ê-kíp làm phim cho rằng, phim vẫn hấp dẫn khán giả bởi cách câu chuyện được dẫn dắt.

“Cái hay của phim là làm khán giả tò mò, hồi hộp theo dõi xem phe chính diện sẽ chiến thắng phe phản diện bằng cách nào, dù đã biết trước kết cục”, diễn viên Thái Hòa nói.

Thái Hòa dành lời khen đặc biệt cho Kaity Nguyễn - người vào vai nữ tiếp viên tên Trinh (Ảnh: Chụp màn hình).

Diễn viên Thái Hòa cũng thừa nhận rằng, trong quá trình làm việc chung, anh học hỏi rất nhiều từ thế hệ diễn viên trẻ.

“Các bạn được đào tạo bài bản theo giáo trình hiện đại. Thậm chí, tôi còn xin giáo trình của các bạn về để đọc, để học thêm”, anh nói.

Thái Hòa đánh giá cao tinh thần nỗ lực của các bạn diễn trẻ. Anh lấy ví dụ, khi quay cảnh hành động võ thuật, diễn viên Gia Huy (vai Tí) đã bị trật khớp vai nhưng vẫn cố gắng để tự mình thực hiện hết cảnh quay chứ nhất quyết không dùng người đóng thế.

Trong số đồng nghiệp của phim Tử chiến trên không, Thái Hòa dành lời khen đặc biệt cho nữ diễn viên Kaity Nguyễn - người vào vai tiếp viên hàng không tên Trinh. Anh nói: “Kaity Nguyễn rất giỏi, có thiên phú bẩm sinh”.

Cũng trong buổi trò chuyện này, diễn viên Thái Hòa tiết lộ về những khó khăn anh đã trải qua trong cuộc sống, bên cạnh việc đóng phim. Anh kể, giai đoạn 2020-2021, khi tham gia 2 dự án phim Tiệc trăng máu và Cây táo nở hoa, anh từng rơi vào tình trạng stress (áp lực tâm lý) nặng nề, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng và sụt hơn 10kg.

“Lúc đó tôi như chết đi sống lại. Mặt nám đen hết, nhiều người tưởng do đóng phim nhưng tôi biết rõ nguyên nhân là stress”, Thái Hòa kể.

Trong thời gian quay Tiệc trăng máu, anh gần như không thể ăn uống. “Tôi cố ăn để có sức quay nhưng không ăn được nhiều. Vợ vẫn mua đồ ăn về cho tôi, nhưng tôi chỉ ăn được một muỗng rồi bỏ”, anh nhớ lại.

Để vượt qua, nam diễn viên chọn cách tập luyện thể dục và thiền. Mỗi ngày anh tập boxing và thiền 2 lượt. Sau 2-3 tháng trong mùa dịch, cơ thể anh hồi phục, khuôn mặt cũng hết nám.