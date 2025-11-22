Kiến nghị hỗ trợ tiền làm thêm giờ với công chức cấp xã quá tải công việc

Kinh phí hỗ trợ làm thêm giờ với cán bộ, công chức

Cử tri kiến nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm về cơ sở vật chất, kinh phí hỗ trợ làm thêm ngoài giờ hành chính cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tại các xã, phường trên địa bàn.

Về việc này, UBND TP Hà Nội cho biết, Bộ luật Lao động 2019 quy định người làm thêm giờ sẽ được hưởng lương tăng thêm ít nhất bằng 150% vào ngày thường, 200% vào ngày nghỉ hàng tuần và 300% vào ngày nghỉ lễ, tết.

Giới hạn làm thêm giờ của người lao động không quá 40 giờ/tháng, tối đa 200 giờ/năm, trừ một số trường hợp đặc biệt có thể lên đến 300giờ/năm.

Theo UBND TP Hà Nội, kinh phí hỗ trợ làm thêm ngoài giờ hành chính cho cán bộ, công chức đã được bố trí trong định mức chi thường xuyên của cán bộ công chức.

Cử tri kiến nghị hỗ trợ làm thêm ngoài giờ hành chính cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công (Ảnh: Hoa Lê).

Hà Nội đề nghị điểm phục vụ hành chính công tại các xã, phường tận dụng tối đa cơ sở vật chất, hiện có của đơn vị. Trường hợp khó khăn, vướng mắc không đảm bảo được kinh phí thực hiện, UBND xã, phường có văn bản tổng hợp nhu cầu, danh mục mua sắm, kinh phí gửi Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND TP bố trí kinh phí theo Văn bản số 4307/UBND-KT về việc hướng dẫn một số nội dung về tài chính ngân sách nhà nước áp dụng tại cấp xã và đề xuất dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, 2026 cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, để đảm bảo nhân lực cho thời gian đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội đã tạm giao 9.622 biên chế đối với khối chính quyền 126 xã, phường theo đúng số cán bộ, công chức hiện có thuộc UBND cấp huyện, xã (cũ).

Trong đó, có 3.280 công chức cấp huyện điều động về cấp xã, 6.342 cán bộ, công chức cấp xã điều động về các xã; đồng thời, chuyển nguyên trạng biên chế viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp cấp huyện (cũ) về trạm y tế, trung tâm văn hóa, các trường mầm non và giáo dục phổ thông thuộc UBND cấp xã mới.

Sau khi có quyết định giao biên chế giai đoạn 2026-2030 của Trung ương, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND Thành phố nguyên tắc giao biên chế, đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức đối với các đơn vị.

Cho phép ủy quyền thủ tục chứng thực

Tiếp đó, cử tri cũng đề nghị TP xem xét ban hành nghị quyết về việc cho phép thực hiện nội dung ủy quyền của lãnh đạo UBND xã cho công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện thủ tục chứng thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Về vấn đề này, ngày 29/9, tại kỳ họp thứ 26, HĐND TP khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND xã cho công chức thuộc UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trên 2 lĩnh vực.

Trong đó, có lĩnh vực chứng thực. Cụ thể, chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện nhiệm vụ tư pháp - hộ tịch giải quyết các thủ tục hành chính, bao gồm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch.