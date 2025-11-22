Xuồng máy Hải quân vượt lũ cứu dân xuyên đêm

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập sâu trên diện rộng tại tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, trong đêm 21 và sáng 22/11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện đến các khu vực xung yếu để hỗ trợ nhân dân.

Ngay trong đêm 21/11, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ được huy động trên địa bàn 2 tỉnh. Vùng 4 Hải quân cũng bổ sung thêm hơn 200 quân nhân cơ động đến các điểm ngập sâu.

Cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cứu hộ nhân dân tại phường Tây Nha Trang (Ảnh: Vùng 4 Hải quân).

Tại hướng phường Tây Nha Trang, tổ xuất phát nhanh do Đại tá Bùi Quang Thuyên, Phó Tư lệnh Vùng, trực tiếp chỉ huy đã dùng xuồng máy công suất lớn vượt lũ, tiếp cận các vị trí nguy hiểm và tổ chức cứu hộ xuyên đêm.

Đến 9h ngày 22/11, các tổ công tác của Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ di dời hơn 5.000 người dân khỏi vùng ngập sâu; đồng thời cung cấp nước ngọt, lương khô, mì tôm và các nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập.

Cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân dùng xuồng máy cứu hộ người dân tại phường Tây Nha Trang (Ảnh: Vùng 4 Hải quân).

Song song công tác cứu hộ, lực lượng quân y đã phun khử trùng, cấp phát thuốc thiết yếu và kiểm tra sức khỏe cho người dân, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh sau mưa lũ.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 cho biết đang tăng cường quân số, phương tiện đến các khu vực ngập nặng và phối hợp địa phương vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.