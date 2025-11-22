TPHCM nhận danh hiệu "Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh" của UNESCO

Tối 21/11, lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất, TPHCM.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao (VH&TT) TPHCM Trần Thế Thuận, Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy, cùng đại diện các cơ quan văn hóa, cộng đồng làm phim.

Lễ khai mạc LHP Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra tối 21/11 (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu mở đầu lễ khai mạc, ông Tạ Quang Đông cho biết, LHP Việt Nam năm nay quy tụ các nhà làm phim từ mọi miền đất nước, mang đến những tác phẩm phong phú, tràn đầy tinh thần đổi mới.

"Nhiều bộ phim không chỉ chạm tới cảm xúc người xem trong nước mà còn trở thành sứ giả văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa và du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Điều này cho thấy điện ảnh Việt Nam đang từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ điện ảnh thế giới", ông Tạ Quang Đông phát biểu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đại diện TPHCM nhận danh hiệu từ UNESCO (Ảnh: Ban tổ chức).

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ khai mạc, TPHCM chính thức đón Bằng công nhận Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh. Đây là danh hiệu danh giá thuộc Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu (UCCN) của UNESCO.

Ông Tạ Quang Đông cho biết, danh hiệu Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh đã ghi nhận những nỗ lực không ngừng của TPHCM trong phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, đầu tư cho hạ tầng và môi trường sản xuất phim, đồng thời khẳng định tiềm năng lớn của thành phố trong việc trở thành trung tâm điện ảnh của khu vực.

Đây cũng là động lực mạnh mẽ để thành phố đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút các dự án điện ảnh, nuôi dưỡng những thế hệ nhà làm phim trẻ nhiệt huyết.

Dàn diễn viên "Mưa đỏ" biểu diễn ở lễ khai mạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Jonathan Baker - Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam - nhấn mạnh rằng, một trong những thế mạnh lớn nhất của TPHCM là sức sống của thế hệ trẻ.

Sự tò mò, sáng tạo và tinh thần sẵn sàng khám phá những hình thức biểu đạt mới đã giúp TPHCM hình thành nên môi trường năng động cho điện ảnh nói riêng và cho lĩnh vực văn hóa nói chung.

"Nguồn năng lượng này đã hiện hữu rõ nét trong nhiều không gian sáng tạo tại TPHCM và sẽ tiếp tục là động lực quan trọng cho hành trình phát triển của thành phố với tư cách là một thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh.

LHP Việt Nam lần thứ XXIV đang diễn ra tại TPHCM trong tuần này, cùng với lễ công bố ngày hôm nay là minh chứng sống động cho động lực sáng tạo mạnh mẽ và phát triển của TPHCM", đại diện UNESCO chia sẻ.

Cũng trong chương trình, đại diện UNESCO gửi lời chia buồn sâu sắc trước những mất mát và khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ tại nhiều khu vực ở Việt Nam thời gian gần đây.

UNESCO đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, địa phương nhằm hỗ trợ công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai, sẵn sàng sát cánh cùng các cộng đồng người dân đang đối mặt với những thách thức này.