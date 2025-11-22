Gần 1.000 người ra đường vĩnh viễn không về nhà 11 tháng qua ở TPHCM

Sáng 22/11, Sở Xây dựng TPHCM và Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí bên lề sự kiện, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, thành phố đang nỗ lực giảm thiểu tình trạng người đi xe máy tử vong thương tâm do va chạm với ô tô tải lớn, xe đầu kéo container chạy kế bên.

Đơn cử, một trong 2 vụ tai nạn nghiêm trọng nhất tại TPHCM từ đầu năm đến nay là giữa một ô tô đầu kéo với xe máy. Hai phương tiện va chạm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn khiến 3 người trên xe máy thiệt mạng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng chia sẻ về việc tách làn xe máy xa ô tô tải lớn (Ảnh: Ngọc Tân).

"Việc để ô tô tải nặng, xe container đi chung làn hoặc đi sát với xe máy rất dễ dẫn đến tai nạn. Đôi khi xe nhỏ rơi vào điểm mù của xe lớn. Do đó, việc tách làn để tạo khoảng cách an toàn là cấp thiết", ông Hưng chia sẻ.

Sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Xây dựng đã triển khai tách làn tại quốc lộ 13, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 51. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai tách làn ở một số tuyến tỉnh lộ trên địa bàn Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Cùng với đó, nhà chức trách TPHCM cũng có văn bản đề nghị tỉnh Đồng Nai cho áp dụng giải pháp tách làn tương tự trên quốc lộ 51, đoạn qua tỉnh Đồng Nai, để đảm bảo tổ chức giao thông đồng bộ trên quốc lộ này.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM cho rằng việc tách làn sẽ tạo một khoảng cách an toàn. Khi đến gần các giao lộ, tài xế xe container muốn rẽ có thể nhập làn rồi đánh lái.

Ngày 8/11, vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo và xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn khiến 3 người tử vong (Ảnh: Xuân Đoàn).

"Trong thời gian ngắn vừa qua, chúng tôi đánh giá việc đi lại trên các tuyến đường được tách làn an toàn hơn, người đi xe máy bớt tâm lý lo sợ, lực lượng CSGT cũng ghi nhận thay đổi tích cực", ông Hưng chia sẻ.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TPHCM, trong 11 tháng qua, thành phố ghi nhận 1.926 vụ tai nạn giao thông, làm chết 961 người, bị thương 1.121 người. Trong đó, 2 trường hợp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Trường hợp thứ nhất là vụ tài xế ô tô có nồng độ cồn tông tử vong 3 mẹ con trên đường DH507. Vụ thứ 2 là tài xế lái ô tô đầu kéo không chú ý quan sát khi rẽ phải, làm 3 người trên xe máy tử vong trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.