Rapper du học Australia DFOXIE37 không sợ lép vế trước "Anh trai say hi"

Album Lợi khuẩn vừa ra mắt đã đưa DFOXIE37 trở thành cái tên được quan tâm trong cộng đồng underground Việt. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng với anh và nhà sản xuất TUANN, mà còn là một cuộc hội tụ hiếm có của nhiều nghệ sĩ rap, R&B qua các thế hệ.

Những ca khúc trong Lợi khuẩn theo đuổi phong cách alternative hip-hop (phá cách), tạo nên một bức tranh âm thanh vừa hoang sơ vừa tinh tế. Bộ đôi nghệ sĩ cho rằng âm nhạc không làm dịu nỗi đau, mà nuôi dưỡng con người vượt qua nỗi đau.

DFOXIE37 (bên phải) và nhà sản xuất TUANN (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

DFOXIE37 tên thật là Đình Phúc, sinh năm 1999 tại Nghệ An. Anh sang Melbourne (Australia) du học năm 16 tuổi, nơi mở ra cánh cửa để anh tiếp cận văn hóa hip-hop một cách chuẩn chỉnh nhất.

Tại đây, anh cùng những người bạn đồng hương thành lập 37Sound - tập thể của những người con xứ Nghệ sống tại nhiều quốc gia như: Australia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản...

"Mọi người hay gọi tôi là người vẽ nhạc, dùng âm thanh để tạo nên những bức tranh nhiều lớp, nơi mỗi người nghe lại có một trải nghiệm khác nhau", anh chia sẻ.

Phong cách âm nhạc chủ đạo của DFOXIE37 là dòng alternative hip-hop. Anh giữ lối viết kỹ, đẹp, trau chuốt nhưng vẫn luôn tìm cách "làm lạ" hip-hop theo cách riêng.

DFOXIE37 từng có thời gian du học tại Australia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước câu hỏi về việc có lo "lép vế" trước sức hút của các nghệ sĩ đang góp mặt trong chương trình Anh trai say hi, DFOXIE37 cho biết anh không chọn cạnh tranh theo cách thông thường.

"Thật lòng mà nói, tôi không quá lo ngại về việc tên tuổi bị mờ nhạt, vì âm nhạc đối với tôi không phải cuộc chạy đua, mà là một hành trình đồng hành cùng khán giả. Nếu tôi làm nghề bằng sự chân thật và một cái tâm đẹp, thì những người cần tìm đến mình sẽ tự tìm thấy mình", DFOXIE37 nói.

Với anh, Anh trai say hi là một sân chơi lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ mà anh dành sự tôn trọng.

Khi được hỏi có muốn thử sức ở một chương trình tương tự, DFOXIE37 chia sẻ: "Hiện tại, trải nghiệm và kinh nghiệm của tôi vẫn cần được trau dồi. Tôi muốn dành thêm thời gian hoàn thiện bản thân và tập trung trọn vẹn vào âm nhạc trước khi xuất hiện ở bất kỳ sân chơi truyền hình nào. Nhưng với những dự án phù hợp với định hướng của mình trong tương lai, tôi luôn sẵn lòng đón nhận".

Giữa bối cảnh nhiều sản phẩm âm nhạc bị chỉ trích vì câu chữ dung tục, phản cảm, DFOXIE37 khẳng định hướng sáng tác của anh luôn nằm trong một nguyên tắc "nghệ thuật phải đẹp".