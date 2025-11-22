Cảnh sát tóm gọn kẻ giật điện thoại của cô gái ở TPHCM

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, tạm giữ Nguyễn Tấn Đạt (SN 2003, ngụ phường Chánh Hưng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Đạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 15h ngày 20/11, chị T.N.P. lái xe máy chở theo chị N.P.A. (SN 2003) đến điểm giao giữa đường số 10 và đường số 9, phường Tân Hưng, và bị một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ áp sát. Nghi phạm giật điện thoại của chị A. rồi tăng ga tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc truy xét.

Chỉ sau 2 giờ tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Tấn Đạt, nghi phạm thực hiện vụ cướp giật tài sản. Qua kiểm tra, nhà chức trách phát hiện Đạt dương tính ma túy.