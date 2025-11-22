Nga nâng cấp xe tăng "nồi đồng, cối đá" để đốt hỏa lực Ukraine

Hình ảnh minh họa về xe tăng "bồ công anh" (Ảnh: EP).

Những sáng chế chống UAV của Nga ngày càng nhanh chóng, tiếp theo có thể là “xe tăng bồ công anh” với các “bông kim loại” phân nhánh có thể kích hoạt UAV trước khi chúng đánh vào thân xe.

Nếu nhìn vào các thế hệ trước của hệ thống phòng thủ chống UAV Nga, thiết kế mới có thể thực sự hiệu quả dù trông rất kỳ lạ.

Thiết kế xe tăng "bồ công anh" mới xuất hiện trong một đơn nộp bằng sáng chế, gồm các thanh làm từ vật liệu dẻo, kết nối thành cấu trúc như cây phân nhánh, tạo thành hàng rào bảo vệ 3 chiều.

Chìa khóa của thiết kế chống UAV mới là các lớp của nó. Cấu trúc giống cây gồm nhiều tầng. Mỗi tầng có các thanh dẻo dài ngắn khác nhau, tiết diện khác nhau. Các tầng trên làm từ thanh mảnh, tầng dưới làm từ thanh dày hơn với số lượng tăng từ tầng dưới lên tầng trên.

Các thanh nối với nhau bằng các chi tiết kết nối dễ tháo rời. Thanh dẻo làm từ thép sợi thủy tinh có nhiều đường kính khác nhau, chi tiết kết nối làm bằng thép tấm hoặc nhựa chịu va đập. Giữa các tầng trên còn căng một lưới mịn từ vật liệu tổng hợp cường độ cao.

Hình ảnh của thiết kế này gợi nhớ đến hoa bồ công anh.

Trong 3 năm qua, Nga đã liên tục thích nghi trước sự xuất hiện bùng nổ của UAV, khiến các xe tăng và thiết giáp trở nên dễ tổn thương. Bắt đầu từ vỏ kim loại lắp quanh tháp xe, đến xe tăng "rùa", rồi xe tăng "nhím" với hàng nghìn sợi kim loại bung ra bên ngoài, tất cả chúng đều có mục tiêu chặn UAV tiếp cận xe tăng và kíp lái bên trong.

Một số xe tăng bọc thép, đặc biệt là "rùa, nhím", có thể chịu được các đòn tập kích của hàng chục UAV FPV trước khi bị vô hiệu hóa. Điều này tăng cơ hội cho nhóm tấn công Nga vượt qua vùng đất không người do UAV tuần tra và triển khai bộ binh kiểm soát vị trí mới.

Dù những xe tăng này không phải là "bất khả xâm phạm" nhưng chúng khiến chiến dịch phòng thủ UAV của Ukraine trở nên đắt đỏ vì Kiev phải dùng hàng chục chiếc mới có thể xuyên qua lớp này.

Điều này sẽ gây ra thách thức cho Ukraine trong cuộc chiến tiêu hao khi họ phải "đốt" quá nhiều vũ khí để hạ mục tiêu đối thủ.

Ví dụ, một "xe rùa" Nga bọc thép nặng chịu được khoảng 25 quả mìn và UAV FPV Ukraine trước khi bị UAV thứ 26 vô hiệu hóa trong một cuộc tấn công vào thành phố Siversk, miền Đông Ukraine, cuối tháng 10.

Ukraine sản xuất hàng loạt UAV nhỏ với số lượng hàng trăm nghìn mỗi tháng, hàng triệu mỗi năm. Nhưng nhu cầu rất lớn: một tiểu đoàn Ukraine có thể tung 300 UAV vào một nhóm tiến công Nga. Nếu Nga tiêu hao hết UAV của Ukraine, họ sẽ có thể triển khai bộ binh vào vị trí mới.

Một phi công UAV Ukraine thừa nhận, họ từng cảm thấy rất kỳ lạ trước các xe tăng với hình dạng khác biệt của Nga, nhưng giờ đây Kiev cũng đang học theo Moscow.

Nhà phân tích Jompy nhận xét: “Những người chế giễu xe bọc thép, đặc biệt là xe rùa, nghĩ UAV là siêu vũ khí làm lớp giáp trở nên lỗi thời, hãy xem số UAV cần để phá một xe bọc thép tốt".