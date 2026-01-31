Tranh vẽ ngựa của danh hoạ Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái trưng bày ở triển lãm

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề Ngựa trong nghệ thuật tạo hình.

Khách Tây tham quan tác phẩm trong triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm giới thiệu 60 tác phẩm đa dạng về loại hình và chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, tranh giấy, gỗ, đất nung, gốm…, do nhiều thế hệ nghệ nhân dân gian và nghệ sĩ tạo hình Việt Nam sáng tác, từ thời kỳ mỹ thuật Đông Dương, mỹ thuật kháng chiến đến nghệ thuật đương đại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cho biết, triển lãm gồm các hiện vật mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật dân gian thể hiện kỹ thuật tài khéo, khả năng quan sát và diễn tả chân thực linh hoạt của nghệ nhân xưa.

Cũng theo TS Nguyễn Anh Minh, trong nghệ thuật tạo hình, ngựa đã trở thành một trong những nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều thế hệ nghệ sĩ, là một con giáp được thể hiện thành công bởi nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng với nhiều cung bậc cảm xúc.

TS Nguyễn Anh Minh cho biết, hình tượng ngựa xuất hiện trong 2 tác phẩm, trở thành Bảo vật quốc gia trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đó là Gióng của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm và Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc của danh họa Dương Bích Liên.

Tác phẩm "Bé cưỡi ngựa" của danh hoạ Bùi Xuân Phái (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó, hình ảnh ngựa trong đời sống đồng bào vùng cao được khắc họa sinh động qua các tác phẩm của Tô Ngọc Vân, Nguyễn Văn Tỵ, Bùi Xuân Phái, Phạm Văn Đôn… là sự kết hợp giữa nét truyền thống và bút pháp hiện đại, mang lại âm hưởng vang vọng về tinh thần dân tộc quật cường, bền bỉ và mạnh mẽ.

Trong giai đoạn kháng chiến, ngựa xuất hiện như người bạn đồng hành của bộ đội, gắn bó với hành trình vượt rừng, tiếp tế và chiến đấu. Đặc biệt, hình ảnh ngựa bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm của Dương Bích Liên, Nguyễn Trọng Kiệm, Nguyễn Thụ, Giang Tô, Trần Chắt… đã trở thành biểu tượng giàu giá trị nhân văn, thể hiện sự giản dị, gần gũi của Bác trong đời sống kháng chiến.

Các tác phẩm tạo hình cũng được trưng bày tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

TS Nguyễn Anh Minh cho rằng, ngày nay, trong đời sống đương đại, hình tượng ngựa đã trở thành biểu trưng cho sức mạnh, sự trung thành, ý chí vươn lên, là con vật mang lại may mắn và thành công, được thể hiện phong phú về ngôn ngữ tạo hình như bộ tranh đồ họa Ngựa của họa sĩ Lê Bá Đảng, Mr Ngọ trong bộ 12 con giáp của nhà điêu khắc Nguyễn Thăng Long…

Triển lãm kéo dài đến ngày 1/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.