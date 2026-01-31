Công an làm việc với người đàn ông hát và nhảy giữa đường ở Đồng Nai

Ngày 31/1, Công an phường Trấn Biên (Đồng Nai) thông tin, đơn vị đã tìm ra và liên hệ với người đàn ông mở loa kẹo kéo, nhảy nhót giữa đường Nguyễn Ái Quốc.

Hình ảnh ông N.M.B. nhảy giữa đường (Ảnh: CTV).

Công an phường Trấn Biên xác định ông N.M.B. (59 tuổi, ngụ phường Trấn Biên, Đồng Nai) là người mặc áo trắng nhảy giữa đường, nên mời lên cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, ông B. cho biết, tối 28/1, ông có uống vài lon bia rồi đến quán cà phê của người quen ở khu phố Cây Chàm (phường Trấn Biên) chơi. Tại đây, ông B. thấy có loa kẹo kéo tại quán nên đem ra trước vỉa hè đường Nguyễn Ái Quốc mở nhạc, rồi xuống đường nhảy.

Công an cũng thông tin, ông B. sống ở nước ngoài từ năm 1983. Vài tháng nay, ông về nước, làm nghề tự do, sinh sống một mình tại phường Trấn Biên.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm điện thoại và micro ra giữa đường, vừa nhảy vừa hát karaoke, gây cản trở giao thông, khiến nhiều người bất bình.