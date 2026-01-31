Dàn diễn viên “Chuyện nhà Mộc” sau gần 3 thập kỷ giờ ra sao?

Ra mắt năm 1998, Chuyện nhà Mộc của đạo diễn, NSND Trần Lực đã trở thành ký ức khó quên với nhiều thế hệ khán giả.

Bằng lối kể chuyện chân thật và diễn xuất mộc mạc, bộ phim không chỉ phản ánh sinh động hơi thở đời sống thời bấy giờ mà còn gửi gắm những chiêm nghiệm sâu sắc sau mỗi tiếng cười trào phúng.

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên năm nào đã có nhiều ngã rẽ khác nhau: Người thăng hoa, gặt hái thành công trong sự nghiệp nghệ thuật, người chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa màn ảnh.

NSƯT Hải Điệp vai ông Mộc qua đời ở tuổi 85

Đảm nhận vai ông Mộc - nhân vật trung tâm của phim - là NSƯT Hải Điệp. Nhắc về cơ duyên đến với vai diễn, NSƯT Hải Điệp từng cho biết, khi ấy ông chỉ là nghệ sĩ chèo biểu diễn phục vụ khán giả nông thôn.

Cố NSƯT Hải Điệp trong phim "Chuyện nhà Mộc" (Ảnh: Chụp màn hình).

Một lần, đạo diễn Trần Lực ghé quán nước của ông và ngỏ ý mời đóng phim. Dù bỡ ngỡ vì chưa từng làm điện ảnh, ông vẫn nhận lời và chủ động vận dụng kinh nghiệm sân khấu để tiếp cận kịch bản.

Xuất thân từ sân khấu chèo, gần như chưa có trải nghiệm với điện ảnh, NSƯT Hải Điệp vẫn chinh phục người xem bằng lối diễn mộc mạc, tự nhiên.

Trong vai ông Mộc, nghệ sĩ chèo gần như “dốc cả tâm can” để mang đến chân dung một người cha nghèo khó, chịu thương chịu khó, hết lòng vì con cái.

Ông Mộc sẵn sàng bán lợn, bán thóc đưa con gái từ quê lên thành phố ôn thi đại học, nuôi hy vọng con có thể đổi đời bằng con đường học vấn.

Tình thương của ông Mộc không ồn ào, phô trương, nhưng đủ để khiến khán giả vừa bật cười, vừa lặng đi cùng những phận đời rất thật trên màn ảnh.

Vai diễn ông Mộc đã mở ra cho NSƯT Hải Điệp nhiều cơ hội mới, giúp ông từ một nghệ sĩ chèo ít được biết tới trên màn ảnh trở thành cái tên được không ít nhà làm phim chú ý.

Sau Chuyện nhà Mộc, NSƯT Hải Điệp tiếp tục tham gia một số dự án như Bụi vàng, Hai Bình làm thủy điện… nhưng không tạo được tiếng vang lớn.

Dù vậy, suốt nhiều năm qua, nghệ sĩ vẫn dành phần lớn tâm huyết cho nghệ thuật chèo truyền thống, lặng lẽ gắn bó với nghề và đào tạo lớp nghệ sĩ kế cận.

Tối 26/1, NSƯT Hải Điệp qua đời do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 84 tuổi. Lễ viếng nghệ sĩ diễn ra lúc 14h ngày 27/1. Ông được an táng tại quê nhà Hưng Yên (Thái Bình cũ).

Như Trang vai Mai - con gái ông Mộc - sống kín tiếng

Ngay sau khi đỗ thủ khoa Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Như Trang được thầy giáo giới thiệu với đạo diễn Trần Lực và được giao vai Mai - con gái ông Mộc trong Chuyện nhà Mộc.

Khi ấy, chị mới 18 tuổi, lần đầu tham gia phim truyền hình, vào vai một nữ sinh hiền lành, học giỏi, miệt mài ôn thi đại học theo mong muốn của cha.

Như Trang từng chia sẻ, trong quá trình quay phim, chị không ít lần bật khóc vì bị đạo diễn Trần Lực nghiêm khắc nhắc nhở.

Diễn viên Như Trang vào vai Mai trong phim "Chuyện nhà Mộc" (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy vậy, sự khắt khe ấy đã giúp nữ diễn viên trẻ khi đó hoàn thành trọn vẹn vai Mai.

Những phân cảnh của Như Trang bên NSƯT Hải Điệp để lại nhiều xúc động nhờ cảm xúc cha - con chân thật, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về giá trị bền chặt của tình cảm gia đình trong lòng khán giả.

Sau bộ phim, Như Trang tiếp tục góp mặt trong một số dự án truyền hình, nhưng vai Mai vẫn là dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của chị.

Trong một lần trò chuyện với phóng viên Dân trí, Như Trang cho biết, chị đã rời Nhà hát Tuổi trẻ, chuyển hướng sang kinh doanh và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Ở tuổi U50, Như Trang khá viên mãn khi có một công việc kinh doanh ổn định, gia đình hạnh phúc. Những lúc rảnh rỗi, chị thường đi cà phê với các nghệ sĩ như: Lê Khanh, Ngọc Huyền, Tú Oanh… để giải tỏa stress.

Với Như Trang, quãng thời gian gắn bó với nghệ thuật luôn là một kỷ niệm đẹp và mang lại cho chị những cảm xúc đặc biệt.

"Đến bây giờ, mỗi khi ra đường vẫn có người nhận ra tôi từng đóng phim Chuyện nhà Mộc. Thậm chí, tôi đeo khẩu trang rồi vẫn có người hỏi han, họ bảo nhận ra tôi từ đôi mắt. Tôi phục khán giả quá và thấy trân trọng tình cảm của họ dành cho mình. Đấy cũng là một kỷ niệm vui mà thanh xuân tươi đẹp mang lại cho tôi", Như Trang từng tâm sự.

Như Trang nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm của khán giả sau vai Mai trong "Chuyện nhà Mộc" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuân Bắc vai người yêu Mai

Trong Chuyện nhà Mộc, Xuân Bắc vào vai Cường - người bạn trai ở quê của Mai. Dù là vai phụ, ít đất diễn, anh vẫn tạo được thiện cảm nhờ lối thể hiện tự nhiên, hóm hỉnh.

Phân đoạn khiến khán giả ấn tượng và khó quên nhất của Xuân Bắc trong phim là khi Mai ngỡ mình bị trượt đại học, cả gia đình lúc đó khóc thì Cường lại nhảy lên vì vui sướng. Cường tưởng sắp được cưới vợ, để rồi hụt hẫng khi biết Mai thi đỗ và chuẩn bị lên thành phố.

Sau bộ phim, Xuân Bắc liên tục ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn trong Sóng ở đáy sông, Ngã ba Đồng Lộc, Con đường sáng… Sự duyên dáng trong diễn xuất và giao tiếp giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc ở nhiều lĩnh vực, từ phim truyền hình, hài kịch đến dẫn chương trình.

Đặc biệt, vai Nam Tào trong loạt chương trình Táo quân được xem là dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của Xuân Bắc.

Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu NSND, từng giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

Bên cạnh công việc, anh có cuộc sống gia đình êm ấm bên vợ và 3 con trai.

Xuân Bắc thời đóng "Chuyện nhà Mộc" (Ảnh: VTV).

Chí Nghĩa rời xa nghệ thuật

Đến với nghệ thuật khá sớm, từ năm 11 tuổi, Chí Nghĩa sớm gây chú ý nhờ khả năng biến hóa linh hoạt ở cả vai hài lẫn vai bi.

Tuy nhiên, phải đến khi đảm nhận vai Dũng - con rể ông Mộc trong Chuyện nhà Mộc, tên tuổi của anh mới thực sự được khán giả biết đến rộng rãi. Vai diễn nhiều sắc thái đã trở thành bước ngoặt giúp Chí Nghĩa đến gần hơn với công chúng.

Từ thành công đó, anh tiếp tục được giao vai chính trong bộ phim Không giống ai và giành giải thưởng của Hội Điện ảnh.

Chí Nghĩa trong một cảnh phim “Chuyện nhà Mộc” (Ảnh: VTV).

Bên cạnh điện ảnh, Chí Nghĩa còn ghi dấu ấn với khán giả truyền hình qua hình ảnh người cha mẫu mực trong chương trình Ở nhà chủ nhật. Sau giai đoạn này, anh dần rút khỏi hoạt động diễn xuất, chuyển hướng tập trung cho việc học tập.

Năm 2001, Chí Nghĩa quyết định theo đuổi con đường mới khi cùng lúc theo học 2 trường: Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành đạo diễn, song anh không tiếp tục theo nghiệp làm phim mà lựa chọn gắn bó lâu dài với lĩnh vực truyền thông.