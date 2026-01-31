Chính thức đóng cửa bãi rác lớn nhất Sầm Sơn

Ngày 31/1, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết UBND tỉnh đã chấp thuận việc đóng cửa bãi rác trên địa bàn. Thời gian đóng cửa bắt đầu từ ngày 31/1.

Theo lãnh đạo phường Sầm Sơn, sau khi đóng cửa, lượng rác thải sinh hoạt tồn đọng lâu nay sẽ được các đơn vị nghiên cứu, xử lý và di chuyển đến nơi khác.

Bãi rác phường Sầm Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Song song với đó, từ tháng 2, toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh tại các khu dân cư, công ty, khách sạn trên địa bàn sẽ được thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải khu Đông Nam, phường Đông Quang, cách bãi rác hiện nay hơn 25km.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, cho biết sau khi đóng cửa, lượng rác tồn đọng lâu nay đang được địa phương đề xuất tỉnh xem xét phương án xử lý hỗn hợp. Khoảng 20% lượng rác sẽ được đưa đến các nhà máy xi măng để xử lý; phần còn lại sẽ được đưa đi chôn lấp hoặc sản xuất phân vi sinh, không thực hiện đốt tại chỗ.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, bãi rác ở Sầm Sơn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bãi rác này tồn tại nhiều năm; đặc biệt vào mùa du lịch cao điểm, lượng rác thải tăng đột biến, khiến cuộc sống người dân xung quanh bị đảo lộn.

Mỗi ngày, lượng rác tập kết về đây rất lớn, tạo thành một núi rác khổng lồ. Dù đứng cách xa hơn 500m, mùi hôi nồng nặc vẫn bốc lên. Đặc biệt, tại các bể lắng xung quanh khu vực bãi rác, nước đen kịt và có dấu hiệu rò rỉ ra môi trường bên ngoài.

Bãi rác Sầm Sơn có diện tích 2,7ha, hoạt động từ năm 1997 với công suất xử lý khoảng 25 tấn rác mỗi ngày đêm, chủ yếu theo phương án chôn lấp hoặc để phân hủy tự nhiên.