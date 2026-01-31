Tóc Tiên lộ diện sau ly hôn, đứng cạnh "em xinh" vướng tin đồn với Touliver

Bên cạnh các giải thưởng được xướng tên, các tiết mục biểu diễn tại Lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 cũng tạo dấu ấn, thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Trong đó, màn kết hợp giữa ca sĩ Tóc Tiên và các "em xinh" MAIQUINN, Đào Tử A1J, Muộii, YeoLan được xem là một trong những tiết mục gây chú ý nhất chương trình.

Tiết mục mashup Rock thiệp hồng, gồm loạt ca khúc từng gây sốt mạng xã hội như Ngày này năm ấy, E là không thể – E là đôn chề, Thiệp hồng sai tên, Hơn bất cứ ai, Em thua cô ta, Thu đợi, Chờ ngày mưa tan, được MC giới thiệu là "sự kết hợp lần đầu tiên và duy nhất", hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Tóc Tiên bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, kết hợp cùng MAIQUINN (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay khi âm nhạc vang lên, MAIQUINN, Đào Tử A1J, Muộii và YeoLan mở màn tiết mục với nguồn năng lượng sôi nổi qua những câu hát của Ngày này năm ấy. Sau đó, giọng hát Tóc Tiên bất ngờ vang lên để nối tiếp với Thiệp hồng sai tên, khiến cả khán phòng ngỡ ngàng.

Tiết mục nhận nhiều lời khen nhờ cách sắp xếp các ca khúc ăn ý, kết hợp cùng phần trình diễn giàu năng lượng. Trên sân khấu, Tóc Tiên khoe giọng hát nội lực, phong thái tự tin và màn thay trang phục đầy bất ngờ.

Trong khi đó, các "em xinh" gây ấn tượng với khả năng chơi nhạc cụ chuyên nghiệp, riêng MAIQUINN thu hút sự chú ý với phần đánh trống đầy cuồng nhiệt.

Các "em xinh" chơi nhạc cụ trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Đây cũng là lần đầu tiên Tóc Tiên xuất hiện công khai trên sân khấu sau 2 tuần thông báo ly hôn. Sự góp mặt của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, đặc biệt khi cô đứng chung sân khấu với MAIQUINN - nữ ca sĩ Gen Z từng vướng nghi vấn liên quan đến Touliver trong thời gian gần đây.

Không chỉ phối hợp ăn ý trong phần trình diễn, Tóc Tiên còn cho thấy sự tinh tế trong cách tương tác với MAIQUINN tại lễ trao giải. Nữ ca sĩ chủ động gọi MAIQUINN rời vị trí đánh trống để đứng chung sân khấu, thể hiện không khí thoải mái, vui vẻ giữa cả hai.

Tóc Tiên lần đầu lộ diện sau ly hôn, “đốt nóng” sân khấu Làn sóng xanh (Video: Quỳnh Tâm).

Dù MAIQUINN và phía Touliver đều đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn lan truyền, sự xuất hiện của nữ ca sĩ Gen Z bên cạnh Tóc Tiên vẫn tiếp tục trở thành đề tài được bàn luận.

Sau tiết mục biểu diễn, Tóc Tiên cùng diễn viên Quốc Anh đảm nhận vai trò công bố kết quả ở một số hạng mục quan trọng. Nữ ca sĩ giữ phong thái chừng mực, phát biểu ngắn gọn khi trao giải MV của năm cho Hòa Minzy và Album của năm cho nhóm DTAP.

Sau khi thông tin ly hôn được công bố, cuộc sống của Tóc Tiên và Touliver tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Gần đây, hình ảnh cả hai cùng bước xuống từ một chiếc ô tô làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng hàn gắn.

Trước những suy đoán này, Tóc Tiên đã chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết: "Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng, nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè".

Cô cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự tôn trọng đối với đời sống riêng tư, cho biết không muốn mỗi lần ra khỏi nhà lại trở thành nỗi lo vì những ánh nhìn hay suy diễn không cần thiết.

Tóc Tiên đứng cạnh mỹ nam Quốc Anh (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước đó, khi cặp đôi xác nhận ly hôn, nhiều đồn đoán về nguyên nhân tan vỡ lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có nghi vấn Touliver hẹn hò với ca sĩ MAIQUINN.

Trước những thông tin này, MAIQUINN từng viết trên trang cá nhân: "Tôi đọc được một vài thông tin sai lệch liên quan đến mình và xin khẳng định là tôi không liên quan. Nếu các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì hãy viết tiểu thuyết hoặc làm phim. Đừng để lan truyền những câu chuyện vô căn cứ về những con người thật, những nghệ danh thật".

Trong khi đó, đại diện phía Touliver cũng khẳng định các thông tin đang lan truyền là hoàn toàn sai sự thật.