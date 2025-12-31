Brigitte Bardot để lại tài sản 65 triệu USD cho ai khi qua đời?

Brigitte Bardot từng trải qua 4 cuộc hôn nhân và có một con trai duy nhất. Theo truyền thông Pháp, người con trai này là người thừa kế hợp pháp, tuy nhiên chỉ nhận được một phần nhỏ tài sản, bởi phần lớn đã được bà chuyển giao cho các tổ chức bảo vệ động vật từ trước khi qua đời.

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy, Brigitte Bardot còn nổi tiếng với các hoạt động bảo vệ động vật mạnh mẽ. Sau khi giải nghệ vào năm 1973, bà dành gần như toàn bộ thời gian, tài sản và năng lượng cho các chiến dịch bảo vệ động vật, duy trì hoạt động này cho đến những ngày cuối đời.

Quyết định tương lai của khối tài sản 65 triệu USD trước khi mất

Brigitte Bardot không để con trai duy nhất thừa kế hoàn toàn khối tài sản 65 triệu USD của bà (Ảnh: News).

Minh tinh người Pháp được cho là đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc phân chia tài sản. Phần lớn khối tài sản 65 triệu USD được đưa vào quỹ từ thiện mang tên bà, tạo nên một mô hình thừa kế khác biệt, thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.

Khu điền trang La Madrague - nơi ở gắn bó lâu năm của Bardot, được bà mua từ năm 1958 - không chỉ là bất động sản ven biển giá trị hàng chục triệu USD mà còn là biểu tượng cho lối sống và lý tưởng nhân đạo của bà. Điền trang này đã được chuyển giao hợp pháp cho quỹ phúc lợi động vật do chính bà sáng lập.

Thay vì để lại tài sản cho con trai theo cách truyền thống, Brigitte Bardot chủ động phân phối tiền bản quyền, bất động sản và các khoản đầu tư trong suốt cuộc đời mình.

Theo các báo cáo tại Pháp, giá trị tài sản ròng của bà ước tính khoảng 65 triệu USD, thậm chí có thể lên tới 100 triệu USD nếu tính cả tiền bản quyền phim và âm nhạc, song phần lớn số tài sản này không nằm trong diện thừa kế sau khi bà qua đời.

Brigitte Bardot cống hiến phần lớn thời gian và tiền bạc cho việc bảo vệ động vật (Ảnh: Vogue).

Con trai duy nhất của bà, Nicolas-Jacques Charrier, chào đời vào năm 1960. Mối quan hệ giữa hai mẹ con từng trải qua nhiều căng thẳng nhưng được cho là đã dịu lại trong những năm gần đây.

Theo luật thừa kế của Pháp, Nicolas-Jacques Charrier có quyền nhận tối thiểu 50% phần tài sản còn lại chưa được chuyển nhượng trước đó, song quy định này không áp dụng đối với những tài sản đã được Bardot hợp pháp chuyển cho quỹ từ thiện trong lúc sinh thời.

Do phần lớn tài sản đã được đưa vào Quỹ Brigitte Bardot từ trước, phần thừa kế mà Nicolas nhận khá hạn chế so với quy mô khối tài sản của mẹ ông.

Ngoài La Madrague, Brigitte Bardot từng sở hữu nhiều bất động sản giá trị, trong đó có Laccastell - dinh thự từ thế kỷ 13, được định giá khoảng 6,5 triệu USD vào năm 2020. Nguồn tiền từ việc bán hoặc khai thác các tài sản này đều được bà dành để tài trợ cho các hoạt động bảo vệ động vật, thay vì phục vụ lối sống cá nhân.

Brigitte Bardot và người chồng thứ 2 có một cậu con trai chung, chào đời vào năm 1960 (Ảnh: People).

Cuộc đời của Brigitte Bardot được đánh dấu bởi sự giản dị và tận tâm với lý tưởng nhân đạo. Bà từ chối lối sống xa hoa, tránh xa phẫu thuật thẩm mỹ và sẵn sàng bán đấu giá kỷ vật cá nhân để gây quỹ cho các chiến dịch bảo vệ động vật trong nước và quốc tế.

Quỹ Brigitte Bardot, được thành lập năm 1986, không chỉ hoạt động trên danh nghĩa từ thiện mà còn đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý tiền bản quyền, cấp phép hình ảnh và doanh thu bất động sản, nhằm tạo nguồn lực lâu dài cho công cuộc bảo vệ động vật.

Mối quan hệ nhiều trắc trở với con trai duy nhất

Mối quan hệ giữa Brigitte Bardot và con trai Nicolas-Jacques Charrier được xem là một trong những chương buồn nhất cuộc đời ngôi sao nổi tiếng. Nữ diễn viên trở thành mẹ vào năm 1960, khi kết hôn với nam diễn viên Jacques Charrier.

Trong hồi ký, Bardot từng thẳng thắn thừa nhận bà không mong muốn việc làm mẹ và coi thai kỳ là “một bi kịch cá nhân”, những phát ngôn gây nhiều tranh cãi trong suốt nhiều thập kỷ.

Brigitte Bardot từng thừa nhận, làm mẹ không phải là trải nghiệm bà mong muốn trong cuộc đời (Ảnh: People).

Cuộc hôn nhân của bà với người chồng thứ 2, Jacques Charrier, kết thúc vào năm 1962, kéo theo sự rạn nứt sâu sắc trong mối quan hệ mẹ con. Khi cặp đôi ly hôn, Nicholas chủ yếu sống với ông bà nội.

“Tôi không nuôi dạy Nicolas vì tôi cần sự hỗ trợ, cần điểm tựa. Tôi không thể là điểm tựa của Nicolas vì tôi hoàn toàn mất gốc, mất cân bằng, lạc lõng trong thế giới điên rồ đó”, Bardot từng nói trong một cuộc phỏng vấn.

Trong nhiều năm, nữ diễn viên và con trai gần như không liên lạc, thậm chí Nicolas từng kiện mẹ vì những phát ngôn gây tổn thương và tranh chấp cấp dưỡng.

Năm 1997, cuốn hồi ký Initiales B.B. của Brigitte Bardot được xuất bản, trong đó bà đề cập đến cuộc hôn nhân với cựu diễn viên Jacques Charrier và việc mang thai con trai Nicolas. Sau khi sách phát hành, Nicolas cùng cha đã đệ đơn kiện Bardot với cáo buộc xâm phạm đời tư.

Trong cuốn sách, nữ diễn viên Pháp cáo buộc chồng cũ từng có hành vi bạo lực và sử dụng những so sánh gây tranh cãi khi nói về thai kỳ của mình. Vụ việc sau đó được đưa ra tòa, và Bardot bị buộc phải nộp phạt 40.000 USD vì vi phạm quyền riêng tư.

Brigitte Bardot và con trai từng rạn nứt trong nhiều năm (Ảnh: People).

Mối quan hệ giữa Bardot và con trai chỉ cải thiện trong những năm cuối đời của Bardot. Trong cuộc phỏng vấn với Paris Match vào tháng 6/2024, bà chia sẻ: “Tôi đã hứa với Nicolas rằng tôi sẽ không bao giờ nói về con trai mình nữa”.

Khác với cha mẹ nổi tiếng, Nicolas chọn cuộc sống kín tiếng. Ở tuổi 65, ông theo đuổi sự nghiệp kinh doanh và đồng sáng lập thương hiệu thời trang trẻ em Choupette cùng vợ - cựu người mẫu người Na Uy Anne-Line Bjerkan. Họ có 2 con gái và Brigitte Bardot đã có 2 cháu ngoại, 3 chắt.

Những tháng cuối đời, minh tinh người Pháp liên tục nhập viện do sức khỏe suy giảm. Ngày 28/12, Brigitte Bardot trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Pháp, khép lại cuộc đời của một biểu tượng điện ảnh và nhà hoạt động bảo vệ động vật có ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới.