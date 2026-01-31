CAS cho cầu thủ nhập tịch Malaysia cơ hội cuối cùng trước khi ra phán quyết

Thông tin trên được truyền thông Malaysia đăng tải tối 30/1, theo đó, CAS sẽ tổ chức một phiên điều trần với nhóm 7 cầu thủ Malaysia sử dụng hồ sơ mập mờ, gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido. Phiên điều trần này diễn ra ngày 26/2 (theo giờ châu Âu).

Nhóm các cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ có phiên điều trần tại CAS vào ngày 26/2 (Ảnh: NST).

Tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times thông tin: “Ngày 26/2 tới đây sẽ là ngày cực kỳ quan trọng với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. CAS đã xác nhận rằng phiên điều trần dành cho 7 cầu thủ có liên quan sẽ diễn ra trong ngày này, tại Lausanne (Thụy Sĩ)”.

“Đây là diễn biến có thể định hình tương lai của các bên. Những vụ kiện liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch sẽ được phán quyết trong cùng một ngày.

Kết quả của những vụ kiện này sẽ tạo ra tác động sâu rộng, không chỉ đối với các cầu thủ có liên quan mà còn tác động đến kế hoạch của đội tuyển Malaysia, đến hình ảnh của bóng đá Malaysia”, New Straits Times viết thêm.

Trước đó, FAM và 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido từng thua kiện tại FIFA. Họ bị cáo buộc làm giả (đối với FAM) và sử dụng hồ sơ giả mạo (đối với các cầu thủ). Riêng các cầu thủ bị FIFA cấm tham gia các hoạt động quốc tế trong vòng 12 tháng (tính từ tháng 9/2025).

Kết quả của phiên điều trần tại CAS ngày 26/2 cũng sẽ quyết định kết quả trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: NST).

Mới đây, CAS ra quyết định tạm hoãn thi hành án với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch này, cho đến khi CAS có phán quyết mang tính kết luận, sau phiên điều trần ngày 26/2.

Nếu phán quyết của CAS sau ngày 26/2 kết luận FAM và 7 cầu thủ nhập tịch này có vi phạm, họ vẫn sẽ bị cấm thi đấu trở lại. Đồng thời, FAM sẽ nhận những án trừng phạt nặng hơn từ phía FIFA.

Đội tuyển Malaysia khi đó sẽ bị xử thua ở hai trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027, gồm trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 (Malaysia từng thắng 4-0) và trận gặp Nepal ngày 25/3/2025 (Malaysia thắng 2-0). Thậm chí, đội tuyển Malaysia có thể bị cấm tham gia các hoạt động quốc tế có thời hạn.

New Straits Times chia sẻ: “Lệnh tạm hoãn thi hành án của CAS mới đây giúp các cầu thủ tạm thời được thi đấu, nhưng phiên điều trần ngày 26/2 sẽ quyết định liệu các án phạt có được khôi phục hay không?”.

Hồi tháng 11/2025, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia từng có một phiên điều trần tương tự tại FIFA. Kết quả là càng bị vặn hỏi, họ càng để lộ nhiều sơ hở về hồ sơ gốc của mình.