Cuộc đời biểu tượng gợi cảm Brigitte Bardot: Hào quang, nổi loạn và cô độc

Biểu tượng gợi cảm của điện ảnh thế giới

Brigitte Bardot (SN 1934) khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu thời trang. Tháng 5/1949, bà xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle - bộ ảnh sau này được xem là dấu mốc quan trọng, đưa Bardot đến với cơ hội thử vai điện ảnh đầu tiên. Năm 1952, bà ra mắt màn ảnh rộng với bộ phim Le Trou Normand do Jean Boyer đạo diễn.

Thập niên 1950 đánh dấu sự trỗi dậy của phong trào Làn sóng mới trong điện ảnh Pháp, mở đường cho nhiều tác phẩm phá vỡ khuôn mẫu truyền thống Hollywood. Brigitte Bardot nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng này.

Brigitte Bardot là biểu tượng gợi cảm và điện ảnh của nước Pháp (Ảnh: TV.2).

Năm 1956, Bardot vụt sáng thành ngôi sao toàn cầu với And God Created Woman (Và Chúa tạo ra đàn bà), do người chồng khi đó - Roger Vadim - viết kịch bản và đạo diễn. Trong phim, bà vào vai một thiếu nữ phóng khoáng tại thị trấn Saint-Tropez (Pháp).

Tác phẩm được xem là táo bạo, vượt qua nhiều ranh giới về cách thể hiện tình dục trên màn ảnh thời bấy giờ. Những cảnh Bardot nhảy múa chân trần trên bàn ăn đến nay vẫn được nhắc tới như một trong những hình ảnh gợi cảm kinh điển của điện ảnh.

Bộ phim gây tiếng vang lớn tại châu Âu, đưa Brigitte Bardot lên hàng ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Pháp và quốc tế. Trong hai thập niên tiếp theo, bà được xem là hiện thân của hình tượng “chú mèo gợi cảm” - vừa hoang dại, vừa quyến rũ.

Vẻ đẹp phóng khoáng và tự nhiên của Brigitte Bardot khiến nhiều đàn ông say mê (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, And God Created Woman cũng tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Khi ra mắt tại Bắc Mỹ, phim bị cấm chiếu và vấp phải nhiều chỉ trích về đạo đức. Trái lại, tại châu Âu, tác phẩm lập kỷ lục phòng vé, dù cùng lúc bị các tổ chức bảo thủ lên án gay gắt vì hình ảnh người phụ nữ phá vỡ chuẩn mực truyền thống.

Sau này, hình ảnh người phụ nữ nổi loạn về tình dục trong phim được nhìn nhận như một “biểu tượng của tự do tuyệt đối”. Nhân vật do Brigitte Bardot thể hiện được xem là một trong những hình mẫu đầu tiên mang đến sự giải phóng cho phụ nữ trên màn ảnh, phá vỡ những chuẩn mực đạo đức khắt khe đương thời. Đến nay, And God Created Woman vẫn được coi là một tượng đài của văn hóa đại chúng.

Bộ phim đầu tiên Brigitte Bardot thực hiện tại Mỹ là Un acte d'amour (1954), đóng cùng Kirk Douglas. Trong các thập niên 1950 và 1960, ở đỉnh cao sự nghiệp, bà trở thành biểu tượng gợi cảm mang tầm vóc quốc tế và là chuẩn mực sắc đẹp, không thua kém Marilyn Monroe đối với công chúng Mỹ. Mỗi lần xuất hiện nơi công cộng, Bardot đều bị giới truyền thông và người hâm mộ vây quanh.

Brigitte Bardot luôn là tâm điểm các sự kiện bà tham dự (Ảnh: Getty Images).

Không chỉ được khán giả điện ảnh yêu mến, Brigitte Bardot còn nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho giới trí thức và nghệ sĩ. John Lennon, Paul McCartney cùng nhiều người đàn ông nổi tiếng thời bấy giờ đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của bà. Hình ảnh mái tóc vàng đặc trưng của Bardot thậm chí trở thành xu hướng được nhiều phụ nữ noi theo.

Năm 1958, nhà báo Raymond Cartier đăng tải bài viết dài về Bardot trên tạp chí Paris Match. Một năm sau, triết gia Simone de Beauvoir công bố bài luận nổi tiếng Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome, khẳng định Bardot là hiện thân của người phụ nữ tự do nhất nước Pháp. Đến năm 1969, bà được chọn làm nguyên mẫu đầu tiên cho Marianne - biểu tượng của Cộng hòa Pháp.

Trong nửa sau thập niên 1960, Bardot nhận nhiều lời mời từ Hollywood, tham gia các dự án như Viva Maria! - bộ phim hài cổ trang quay tại Mexico cùng Jeanne Moreau, và Shalako - phim cao bồi đóng chung với Sean Connery.

Brigitte Bardot còn là nàng thơ của nhiều nghệ sĩ cùng thời (Ảnh: The New York Times).

Bên cạnh điện ảnh, Brigitte Bardot còn phát triển sự nghiệp âm nhạc. Bà thu âm phiên bản gốc ca khúc Je t’aime… moi non plus của Serge Gainsbourg, được nhạc sĩ này sáng tác riêng cho bà trong thời gian hai người có quan hệ tình cảm. Năm 1973, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Brigitte Bardot quyết định ngừng diễn xuất để tập trung cho những mục tiêu cá nhân.

Đời tư nhiều biến động

Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Brigitte Bardot khiến hàng triệu người trên thế giới say mê. Không ít nhân vật nổi tiếng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bà, trong đó có John Lennon - thành viên nhóm The Beatles - người từng treo một tấm áp phích lớn hình Bardot trên trần phòng ngủ. Nhạc sĩ Serge Gainsbourg cũng dành nhiều cảm hứng sáng tác cho bà, trong đó có một ca khúc được viết sau khi mối quan hệ tình cảm giữa hai người kết thúc vào năm 1968.

Tuy nhiên, song hành với hào quang là đời sống riêng tư nhiều biến động. Tính cách phóng khoáng cùng sức hút đặc biệt khiến Bardot luôn trở thành tâm điểm chú ý, nhưng cũng góp phần khiến các mối quan hệ hôn nhân của bà khó bền lâu. Bà trải qua 4 cuộc hôn nhân.

Brigitte Bardot kết hôn lần đầu với đạo diễn Roger Vadim khi mới 18 tuổi (Ảnh: News).

Năm 1952, khi mới 18 tuổi, Brigitte Bardot kết hôn với người chồng đầu tiên là Roger Vadim - đạo diễn sau này thực hiện bộ phim And God Created Woman, tác phẩm mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của bà. Năm năm sau, hai người ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Sau đó, Bardot trải qua một số mối quan hệ tình cảm khác, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng và báo chí. Những áp lực từ đời sống cá nhân và sự nổi tiếng khiến bà nhiều lần thừa nhận phải đối mặt với các vấn đề tâm lý, bị trầm cảm trong giai đoạn này.

Năm 1959, Bardot kết hôn lần thứ 2 với nam diễn viên Jacques Charrier và có một con trai, song cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm. Cuộc hôn nhân thứ 3 của bà với triệu phú người Đức Gunter Sachs diễn ra trong 4 năm.

Sau khi chia tay vào năm 1969, Bardot trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho nghệ sĩ điêu khắc Miroslav Brozek, xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật của ông.

Năm 1974, ở tuổi 40 tuổi, Brigitte Bardot tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Playboy. Đến năm 1992, bà kết hôn với người chồng thứ 4, Bernard d’Ormale, một chính trị gia, và gắn bó với ông cho đến cuối đời.

Brigitte Bardot và người chồng thứ 4 (Ảnh: News).

Những mối quan hệ tình cảm nối tiếp nhau khiến Bardot thường xuyên trở thành tâm điểm của báo chí và dư luận. Bardot từng công khai thừa nhận những khó khăn tâm lý trong giai đoạn danh vọng lên cao, cho rằng áp lực của sự nổi tiếng khiến bà cảm thấy ngột ngạt và cô đơn. Những chia sẻ này góp phần khắc họa hình ảnh một ngôi sao hào nhoáng bên ngoài nhưng nhiều bất an bên trong.

Rời xa hào quang, gắn bó với bảo vệ động vật

Năm 1973, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Brigitte Bardot bất ngờ tuyên bố giải nghệ, rời xa màn ảnh để theo đuổi cuộc sống riêng và các mục tiêu cá nhân. Bà sống ẩn dật tại vùng quê nước Pháp, dành phần lớn thời gian cho các hoạt động xã hội, đặc biệt là bảo vệ động vật.

Năm 1986, bà thành lập Quỹ Brigitte Bardot - tổ chức phi lợi nhuận đấu tranh chống săn bắt và ngược đãi động vật. Bardot nhiều lần lên tiếng phản đối các hành vi mà bà cho là tàn nhẫn với động vật tại nhiều quốc gia, trở thành một trong những nhà hoạt động nổi bật nhất châu Âu trong lĩnh vực này.

Ở tuổi xế chiều, Brigitte Bardot sống lặng lẽ, rời xa ánh hào quang của làng giải trí. Những dấu ấn của thời gian và tuổi tác khiến bà gặp nhiều hạn chế về sức khỏe, việc đi lại trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Bardot vẫn kiên trì theo đuổi các hoạt động bảo vệ động vật - lĩnh vực bà dành trọn tâm huyết trong nhiều thập niên cuối đời.

Những năm tháng cuối đời, Brigitte Bardot dành trọn vẹn cho sứ mệnh bảo vệ động vật (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên Jane Birkin từng chia sẻ rằng Bardot vẫn thường xuyên viết thư cho bà để bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp cho quỹ từ thiện do mình sáng lập. Theo Birkin, dù sống ẩn dật, Brigitte Bardot vẫn là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn và được nhiều người ngưỡng mộ trong xã hội Pháp.

Jane Birkin cũng cho biết Bardot là người yêu động vật sâu sắc, trong khi dần trở nên thất vọng với thế giới con người. Vẻ đẹp và sức hút đặc biệt từng khiến Bardot trở thành tâm điểm của sự ganh ghét và định kiến, ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường nhất.

"Mọi người xem bà ấy là một người hoạt động và yêu động vật tha thiết, bởi con người khiến bà ấy thất vọng. Bà ấy đẹp tới nỗi ai cũng phải ghen tị. Một lần khi chúng tôi cùng bước ra khỏi xe, bà ấy đã khóc, đôi mắt sưng đỏ trong khi mọi người ai cũng vui vẻ. Họ thật sự rất tàn nhẫn với bà ấy bởi Brigitte là một phụ nữ nguy hiểm và có thể cướp chồng họ bất kỳ lúc nào", Jane Birkin nói.

Bản thân Brigitte Bardot từng thẳng thắn thừa nhận bà chưa bao giờ thực sự sẵn sàng cho cuộc sống của một ngôi sao. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian vào năm 1996, bà nói: “Sự điên rồ bao quanh tôi luôn khiến tôi có cảm giác không thật. Tôi chưa bao giờ thực sự sẵn sàng cho cuộc sống của một ngôi sao”.