TPHCM siết quản lý khai thác cát vùng giáp ranh

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tại vùng biển Cần Giờ và khu vực giáp ranh. Trong đó, việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo thực hiện đề án phòng, chống khai thác cát trái phép cần hoàn thành trong tháng 2.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp quản lý cát, sỏi tại các khu vực sông, hồ và vùng biển có chung ranh giới hành chính.

Lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở Xây dựng rà soát tình hình sử dụng cát xây dựng, cát san lấp để chủ động cân đối nguồn cung. Các sở, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp giám sát và tuyên truyền, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác cát trái phép.

Tang vật trong một vụ hút cát lậu trên biển Cần Giờ ở TPHCM (Ảnh: Thảo Trần).

Bộ đội Biên phòng và Công an TPHCM được yêu cầu duy trì tuần tra, kiểm soát trên biển và khu vực ven bờ. Trọng tâm của nhiệm vụ là kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động khai thác, tập kết và vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Công an và quân đội chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và kiểm tra nguồn gốc cát san lấp của các dự án (có quy mô sử dụng cát xây dựng, cát san lấp lớn).

Cảng vụ Hàng hải TPHCM chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát vùng nước, cảng biển thuộc phạm vi quản lý. Đơn vị này cần phối hợp với lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác khoáng sản.

Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương duy trì phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn. Công tác giám sát các dự án nạo vét tận thu khoáng sản tại các tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa và trước bến cảng cần được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Song song với kiểm tra, xử lý, các cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến người dân và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực mua bán, vận chuyển cát.