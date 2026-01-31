Vĩnh Xương đi chợ đầu mối lúc 2h30 sáng, tự tay dắt xe, bê đồ cho khách

Nghệ sĩ Vĩnh Xương sinh năm 1975, từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Anh được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như Họa mi về tổ, Những người bạn học, Bức đại tự, Hà Nội 12 ngày đêm, Vào Nam ra Bắc, U tôi…

Anh từng đóng vai phản diện, gây chú ý trong các phim Sinh tử, Đấu trí, Độc đạo và mới đây là vai Bằng trong Có anh, nơi ấy bình yên trên VTV1.

Nghệ sĩ Vĩnh Xương (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nam nghệ sĩ cho phóng viên Dân trí biết, khi được mời vào những vai phản diện, dạng "ông trùm" giang hồ, anh không sợ bị khán giả ghét.

Vĩnh Xương chỉ lo khán giả chê diễn không tốt, còn đóng vai phản diện mà khán giả ghét, anh coi đó là thành công trong diễn xuất.

"Có diễn viên được đóng nhân vật khán giả yêu, có người lại đảm nhận vai khiến người xem rất ghét. Khi làm việc, chúng tôi phải cố gắng phối hợp với ê-kíp một cách tốt nhất để ra chất nhân vật của mình. Mỗi người sẽ có cách thể hiện cũng như tìm ra chìa khóa riêng cho nhân vật của mình", nam diễn viên tâm sự.

Ngoài công việc diễn xuất, Vĩnh Xương còn được biết đến là ông chủ kinh doanh quán ăn cùng với diễn viên Anh Tuấn. Nhiều năm nay, thương hiệu quán bánh canh của hai nghệ sĩ đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người ở Hà Nội.

Nghệ sĩ Vĩnh Xương cho biết, những ngày đầu mới kinh doanh, anh đã trải qua nhiều vất vả và từng phải đi vay tiền để làm ăn.

Anh kể "Khi biết tôi không có vốn kinh doanh, NSND Xuân Bắc đã cho tôi vay 50 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, Xuân Bắc còn dặn: "Nếu cần nữa, anh cứ bảo em nhé!". Tôi luôn biết ơn ân tình Xuân Bắc dành cho mình. Không có số tiền đó, tôi không mở được quán ăn".

Khi kinh doanh, Vĩnh Xương và Anh Tuấn gặp nhiều vất vả. Có thời gian, cứ khoảng 2h30-3h30 sáng, anh ra chợ đầu mối để mua thực phẩm như: Rau thơm, bạc hà, hành, tỏi…

Hải sản anh cũng đặt hàng từ miền Nam. Sau này tìm được nguồn hàng cung cấp ở miền Bắc, anh mới không phải đặt nguyên liệu xa như vậy.

"Tôi nghĩ nếu không có những cố gắng ấy, quán bánh canh của chúng tôi không tồn tại lâu được. Khi đóng phim, tôi luôn cố gắng hết mình với vai diễn, phải đúng giờ, nghiêm túc. Còn khi bán hàng, bản thân phải phục vụ chu đáo, tôn trọng khách, có như vậy khách mới cảm nhận được sự tận tâm của chúng tôi", anh nói.

Anh Tuấn (trái) và Vĩnh Xương cùng kinh doanh quán ăn 10 năm nay (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nam nghệ sĩ cũng tiết lộ rằng, khi ra quán, anh làm tất cả mọi việc như dắt xe, che ô cho khách, sẵn sàng bê đồ ăn nếu khách cần.

"Kinh doanh quán, bán bánh canh là việc của mình, làm cho mình, là miếng cơm manh áo của cả gia đình nên tôi phải chăm chút cho nó. Khi tôi làm, các cháu nhân viên nhìn vào sẽ hiểu và cũng có ý thức hơn", anh tâm sự.

Cách vận hành quán của Vĩnh Xương và Anh Tuấn cũng rất linh hoạt. Nếu Vĩnh Xương đi đóng phim, Anh Tuấn ở lại trông quán, và ngược lại. Ai nhận vai chính hoặc quay xa thì được ưu tiên.

Gia đình Anh Tuấn đi du lịch thì Vĩnh Xương ở Hà Nội. Họ chưa từng đặt ra quy tắc cứng nhắc, chỉ đơn giản là "lựa" nhau để cùng giữ gìn, duy trì công việc chung.

Vĩnh Xương chia sẻ rằng, trên màn ảnh, cả hai thường vào vai trai đểu, dân xã hội đen, nhưng ngoài đời, họ rất hòa thuận.

"Chúng tôi dễ tính, rất thoải mái, ít va chạm. Khi cùng đến quán, Tuấn dắt xe, che ô cho khách, tôi bưng bê... Chúng tôi cứ thấy việc là làm, không có gì để cãi vã hay mâu thuẫn với nhau cả", Vĩnh Xương khẳng định.

Khi phóng viên hỏi: "Người ta nói, anh và diễn viên Anh Tuấn kinh doanh quán rất "mát tay", anh phản ứng thế nào nếu có người gọi là đại gia?".

Vĩnh Xương trả lời rằng, việc kinh doanh luôn tiềm ẩn những rủi ro, đôi khi phải gây dựng lại từ đầu. Cũng may là anh và đồng nghiệp có đồng quan điểm nên việc làm ăn cũng may mắn, thuận lợi.

Tuy nhiên, anh và gia đình có mức sống bình thường, không giàu có. Anh bộc bạch: "Trước đây, vợ chồng tôi ở nhà của bố mẹ. Sau nhiều năm tiết kiệm, chúng tôi mới chuyển về ở riêng trong một căn nhà nhỏ chứ không phải đại gia như nhiều người nói".

Nam nghệ sĩ cho biết, ở tuổi 51, anh đang có cuộc sống bình yên bên bà xã làm ngân hàng và 2 con trai sinh đôi.

"Tôi kết hôn khá muộn, 34 tuổi mới cưới vợ, 39 tuổi mới có con. Tôi cho rằng, mọi thứ đến với mình là cái duyên nên bản thân chưa bao giờ băn khoăn về việc mình lấy vợ muộn hay có con khi đã lớn tuổi. Hiện tại, sự trưởng thành của con cái là động lực để tôi và bà xã làm việc, phấn đấu", Vĩnh Xương cho biết.

Gia đình nghệ sĩ Vĩnh Xương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo diễn viên sinh năm 1975, vợ và các con là những người cổ vũ anh quay lại nghề và là những khán giả nhiệt tình nhất của mình.

"Khi tôi diễn hay, bà xã khen. Khi tôi diễn chưa hay, cô ấy cũng nhận xét (cười). Những lúc tôi bận rộn đi làm phim, vắng nhà nhiều ngày, một tay bà xã lo cho các con để tôi yên tâm làm việc...", anh tâm sự.