Nhóm giang hồ trong vụ chém cổ đông ở Đà Nẵng bị bắt tại Thái Lan

Ngày 31/1, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt giữ, tiếp nhận 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, liên quan vụ chém cổ đông nhằm đoạt lại mỏ cát Pha Lê, xảy ra tại Đà Nẵng ngày 7/7/2023.

Các đối tượng bị bắt tại Thái Lan, gồm: Lê Bá Vũ, Bùi Thu Huyền và Nguyễn La Duy (cùng trú thành phố Hà Nội). Ngày 29/1, cả 3 bị trục xuất khỏi Thái Lan, bàn giao cho Cơ quan Công an Việt Nam và bị tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Ba đối tượng bị truy nã tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, sáng 7/7/2023, tại số 168 Phan Đăng Lưu, ông N.Đ.H. (41 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) bị các đối tượng dùng dao chém vào đùi phải, gây thương tích 50%.

Công an điều tra xác định đây là vụ cố ý gây thương tích có tổ chức, xuất phát từ mâu thuẫn kinh doanh giữa ông H. và Phạm Chiến Thắng (đã bị tuyên phạt 8 năm tù). Thắng bị cáo buộc chỉ đạo nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công để “dằn mặt” cổ đông, chiếm lợi thế trong tranh chấp tại mỏ cát Pha Lê.

Nhóm đối tượng được huy động gồm: Trần Ngọc Anh (trú thành phố Hà Nội, đã bị tuyên phạt 18 năm tù); Nguyễn Phi Hùng (trú thành phố Đà Nẵng, đã bị tuyên phạt 5 năm tù); Lê Bá Vũ, Bùi Thu Huyền và Nguyễn La Duy (cùng trú thành phố Hà Nội).

Các đối tượng đã bàn bạc, phân công vai trò cụ thể, thống nhất sử dụng hung khí tấn công ông H., với mục đích gây thương tích nặng để thị uy, buộc nạn nhân phải nhượng bộ trong hoạt động kinh doanh.

Bị can trực tiếp gây án là Nguyễn La Duy, đối tượng chở Duy tẩu thoát là Phạm Văn Việt (41 tuổi, trú phường Long Biên, thành phố Hà Nội).

Duy, Vũ và Huyền đã trốn ra nước ngoài và bị Công an thành phố Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nhóm đối tượng đã xuất cảnh trái phép, lẩn trốn tại Thái Lan, thường xuyên thay đổi nơi ở, cắt đứt liên lạc nhằm né tránh sự truy xét của cơ quan chức năng.

Xác lập chuyên án, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Bộ Công an và Cảnh sát Thái Lan truy bắt thành công nhóm đối tượng.